Najstariji poznati brodolom u Južnoj Australiji

James Hunter je vršitelj dužnosti voditelja Odjela za pomorsku arheologiju u Australskom nacionalnom pomorskom muzeju (ANMM) i bit će na pozornici ANZ / Inspiration na GO Ronilački show u rujnu u Sydneyu, gdje će govoriti o otkriću, dokumentiranju i interpretaciji najstarijeg poznatog brodoloma u Južnoj Australiji.

James je doktorirao pomorsku arheologiju na Sveučilištu Flinders, a magistrirao povijest i povijesnu arheologiju na Sveučilištu West Florida. Bavi se područjima povijesne i pomorske arheologije već tri desetljeća i sudjelovao je u istraživanju nekoliko međunarodno značajnih nalazišta brodoloma u Sjedinjenim Državama, uključujući podmornicu iz Američkog građanskog rata. HL Hunley i brodolom Emanuel Point, španjolski galion koji se nasukao u zaljevu Pensacola na Floridi 1559. godine.

Počeo je raditi u ANMM-u 2015. godine i sudjelovao je u nekoliko projekata pomorske arheologije, uključujući istraživanja brodoloma prve australske podmornice. AE1 u Papui Novoj Gvineji laka krstarica HMAS iz Drugog svjetskog rata Perth (I) u Indoneziji, i potraga za i identifikacija mjesta olupine HMB-a Jamesa Cooka Endeavour u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nedavno je kurirao izložbu o mjestu brodoloma engleskog imigrantskog broda s početka 19. stoljeća Južno Australijski i vodio tim koji je otkrio mjesto olupine nizozemskog trgovačkog broda iz sredine 19. stoljeća Kralj Willem de Tweede.

