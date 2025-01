Drevna čuda Malte i Goza

Profesor Timmy Gambin izvanredni je profesor pomorske arheologije na Odsjeku za klasiku i arheologiju Sveučilišta na Malti i godinama je na čelu ekspedicija na neotkrivene olupine i drevna nalazišta – povest će vas na putovanje iza scene nekih od najnovijih istraživanja na glavnoj pozornici u GO Ronilački show u ožujku.

Profesor Gambin je diplomirao povijest na ovom Sveučilištu i nastavio magistrirati pomorsku arheologiju i povijest na Sveučilištu u Bristolu, gdje je i doktorirao pomorsku arheologiju. Sudjelovao je u brojnim zajedničkim istraživačkim projektima, a također je bio suvoditelj brojnih podvodnih istraživanja na moru u raznim dijelovima Sredozemlja.

Virtualni muzej

Timmy je pokretač i direktor The Virtual Museum – Underwater Malta. Lokacije podvodne kulturne baštine su izvan vidokruga, a često i u mislima. Razlog za ovu situaciju je jednostavan – fizička barijera koju stvara samo more. Do danas samo ronioci ili ljudi u podmornicama mogu posjetiti ove povijesne vremenske kapsule. Još uvijek postoje ograničenja dubine, udaljenosti i zakonodavstva.

Zapravo, jedno od središnjih načela UNESCO-ve Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine jest da će „države stranke promicati javnu svijest o vrijednosti i važnosti podvodne kulturne baštine“, načelo koje u potpunosti podržava The Virtual Museum – Podvodna Malta. Ova internetska platforma donosi podvodnu kulturnu baštinu na površinu i u domove šire javnosti.

Koristeći 3D, virtualnu stvarnost i druge medije, cilj ove web stranice je omogućiti pristup i podijeliti jedinstvenu podvodnu kulturnu baštinu Malte sa svim članovima javnosti.

Projekt feničkih brodoloma

Godine 2007., tijekom daljinskog istraživanja na moru s ciljem mapiranja podvodne kulturne baštine Malte, uočena je mala anomalija u podacima sonara.

Od tada, Sveučilište na Malti, u suradnji s nizom međunarodnih partnera, proučava ono što se pokazalo kao jedno od najintrigantnijih nedavnih podvodnih arheoloških otkrića.

Smještena na dubini od 110 m od zaljeva Xlendi na Gozu, fenička brodoloma sastoji se od netaknutog i dobro očuvanog miješanog tereta koji datira iz 7. stoljeća pr. Mješoviti sadržaji kamenih i keramičkih predmeta rasvjetljavaju gospodarsku povijest i trgovačke mreže srednjeg Sredozemlja tijekom arhajskog razdoblja.

Uz arheološke prednosti – uključujući proučavanje do sada nepoznatih keramičkih tipologija kao i širok izbor znanstvenih testova u fazama nakon iskapanja – ovo mjesto predstavlja druge izazove i mogućnosti u pogledu metodologija i pristupa, kao i komunikacije takvih mjesto.

Više možete saznati na Phoenician Shipwreck Project ovdje, i Virtualni muzej ovdje.

GO Diving Show

GO Diving Show – jedina potrošačka emisija o ronjenju i putovanjima u Ujedinjenom Kraljevstvu – vraća se u NAEC Stoneleigh 1. i 2. ožujka 2025., točno na vrijeme za početak nove sezone, i obećava vikend pun interaktivnog, obrazovnog, inspirativnog i zabavnog sadržaja.

Kao i glavna pozornica – ovoga puta na čelu s TV zvijezdom, autorom i avanturistom Steveom Backshallom, koji se vraća na GO Diving Show nakon nekoliko godina izbivanja, zajedno s NEEMO Aquanautom koji je trenirao NASA i voditeljem znanstvenog istraživanja u DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisac i vječni favorit Monty Halls, te dinamični dvojac istraživača Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, koji će govoriti o njihovoj nedavnoj ekspediciji Buteng u Indoneziji – ponovno postoje namjenske pozornice za ronjenje u Velikoj Britaniji, tehničko ronjenje, podvodna fotografija i inspirativne priče.

Uz pozornice, postoji mnoštvo interaktivnih elemenata – uvijek popularna špilja, divovski tridive bazen, ronjenje na olupinu s tehnologijom virtualne stvarnosti, radionice zadržavanja daha i vježbe postavljanja i, novo za 2025., vaša prilika da se okušate u kartiranju olupina s Društvom nautičke arheologije i njihovim 'brodolomima' – sve raštrkane među sve veći niz štandova turističkih zajednica, proizvođača, trening agencije, odmarališta, daske za vožnju, ronilački centri, prodavači i još mnogo toga.

Ove godine također vidimo NoTanx Zero2Hero natjecanje zauzimajući središnje mjesto. Ovo natjecanje, namijenjeno početnicima u ronjenju na dah, uključit će prvih 12 kandidata trening s Marcusom Greatwoodom i NoTanx timom u Londonu krajem veljače. Zatim će se pet odabranih finalista natjecati na GO Diving Showu tijekom vikenda u ožujku, uključujući statičke apneje u bazenu, kako bi se odredio ukupni pobjednik, koji će dobiti jednotjedno putovanje u Marsa Shagra Eco-Village, dvorište Oonasdiversa. Klik ovdje da se registrirate za svoju priliku za natjecanje.

