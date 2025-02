Grupa za ronjenje i iskorištavanje prijetnji i uloga ronilaca Kraljevske mornarice

Časnik Kraljevske mornarice za minsko ratovanje i čišćenje ronjenja, zapovjednik Chris Forster održat će uvodnu prezentaciju o ulozi Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), specijalizirane jedinice Kraljevske mornarice odgovorne za razminiranje, podvodno uklanjanje eksplozivnih ubojnih sredstava (EOD) i pomorske operacije protuIED-a kada izađe na UK pozornicu na GO Ronilački show u ožujku.

Poručnik Forster ima 12 godina službe u Kraljevskoj mornarici, uključujući deset godina u ronilačkoj zajednici, i ima značajno operativno iskustvo, s rasporedima u Arapskom zaljevu i jugozapadnom Pacifiku.

DTXG djeluje u složenim i visokorizičnim podvodnim okruženjima, osiguravajući sigurnost pomorskih operacija, komercijalnog brodarstva i kritične pomorske infrastrukture.

Ovaj će govor istražiti ključne odgovornosti Grupe, uključujući:

Protumjere protiv mina (MCM): otkrivanje, neutraliziranje i uklanjanje pomorskih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).

Maritime EOD: Odgovaranje na podvodne IED prijetnje u lukama, plovnim putovima i instalacijama na moru.

Potpora specijalnim operacijama: pomoć specijalnim snagama Ujedinjenog Kraljevstva (UKSF) u amfibijskim i tajnim operacijama.

Iskorištavanje prijetnji: analiziranje neprijateljskih eksplozivnih naprava radi poboljšanja strategija protumjera.

A Royal Navy Clearance Diver inspects a floating mine contact during a trening vježba.

The talk also highlights DTXG’s trening, specialised equipment, and the integration of cutting-edge technology such as autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs). Case studies of recent operations illustrate the Squadron’s effectiveness in real-world scenarios, while a discussion on emerging threats and future developments provides insight into the evolving nature of underwater EOD.

GO Diving Show

GO Diving Show – jedini potrošač roniti i putovati show u Ujedinjenom Kraljevstvu – vraća se u NAEC Stoneleigh 1.-2. ožujka 2025., točno na vrijeme za početak nove sezone, i obećava vikend pun interaktivnog, obrazovnog, inspirativnog i zabavnog sadržaja.

Kao i glavna pozornica – ovoga puta na čelu s TV zvijezdom, autorom i avanturistom Steveom Backshallom, koji se vraća na GO Diving Show nakon nekoliko godina izbivanja, zajedno s NEEMO Aquanautom koji je trenirao NASA i voditeljem znanstvenog istraživanja u DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisac i višegodišnji favorit Monty Halls, dr. Timmy Gambin, koji će raspravljati o bogatom pomorskom i ratno naslijeđe i dinamični dvojac istraživača Rannva Joermundssona i Marije Bollerup, koji će govoriti o svojoj nedavnoj ekspediciji Buteng u Indoneziji – opet postoje namjenske pozornice za britansko ronjenje, tehničko ronjenje, podvodna fotografija i inspirativne priče. Andy Torbet ponovno će biti MC na glavnoj pozornici, a također će održati prezentaciju o izazovima snimanja tehničkog ronjenja za TV emisije. Možete pronaći popis svih govornika, uključujući vremena ovdje.

Uz pozornice, tu je i niz interaktivnih elemenata – uvijek popularna špilja, divovski bazen za pokušaj ronjenja, ronjenje s olupinama u virtualnoj stvarnosti, radionice na dah i vježbe za postavljanje obloga, zona morske biologije i, novo za 2025., vaša prilika da se okušate u kartiranju olupina s Društvom nautičke arheologije i njihovim 'brodolomima' – sve raštrkani među sve većim nizom štandova turističkih zajednica, proizvođača, trening agencije, odmarališta, daske za vožnju, ronilački centri, prodavači i još mnogo toga.

Ove godine također vidimo NoTanx Zero2Hero natjecanje zauzimajući središnje mjesto. Ovo natjecanje, namijenjeno početnicima u ronjenju na dah, uključit će prvih 12 kandidata trening s Marcusom Greatwoodom i NoTanx timom u Londonu krajem veljače. Zatim će se pet odabranih finalista natjecati na GO Diving Showu tijekom vikenda u ožujku, uključujući statičke apneje u bazenu, kako bi se odredio ukupni pobjednik, koji će dobiti jednotjedno putovanje u Marsa Shagra Eco-Village, dvorište Oonasdiversa. Klik ovdje da se registrirate za svoju priliku za natjecanje.

Ulaznice u pretprodaji već dostupne!

Kupite svoju dnevnu kartu sada za £17.50 + naknada za rezervaciju i budite spremni za edukativno, uzbudljivo i inspirativno iskustvo! Ili s toliko govornika tijekom dva dana, plus svim interaktivnim zaslonima i izlagačima koje treba posjetiti, zašto ne biste napravili vikend i ugrabili dvodnevnu ulaznicu za £25 + naknada za rezervaciju? Dostupne su i grupne cijene ulaznica za 10+ osoba ako dolazite s članovima centra/kluba. Rezervirajte ulaznice na web stranici Go Diving Showa.

I kao i uvijek, u cijenu ulaznice uključeno je besplatno parkiranje. A mlađi od 16 godina idu besplatno, stoga povedite djecu na fantastičan obiteljski dan!