Ludi svijet podvodne filmske produkcije s Tomom Parkom

Tom Park je uspješni podvodni snimatelj i redatelj iz Australije s više od desetljeća iskustva rada u podvodnoj filmskoj industriji, a na glavnoj pozornici govorit će o 'ludom svijetu podvodne filmske produkcije'. GO Diving Show ANZ u rujnu.

Tom je radio na raznim projektima, od dugometražnih dokumentaraca i prirodoslovnih filmova za klijente uključujući BBC, Netflix, Amazon Prime Video i Davida Attenborougha, a njegov rad je prepoznat nagradama filmskih festivala diljem svijeta, uključujući prestižni Wildscreen Festival.

Tom je poznat po svojoj tehničkoj stručnosti u radu s podvodnim kamerama i opremom, kao i po svojoj kreativnoj viziji u hvatanju ljepote i jedinstvenosti podvodnog svijeta. Velik dio svoje karijere proveo je snimajući Veliki koraljni greben i istočnu obalu Australije, a strastveno se zalaže za očuvanje oceana i koristi svoju umjetnost za podizanje svijesti o važnosti zaštite morskih ekosustava.

Sajam ronjenja GO održava se na sajmištu u Sydneyu od 6. do 7. rujna.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i sadržaja bit će širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, kuća za odmor s gostima, agencija za obuku, trgovaca, proizvođača i organizacija za očuvanje prirode.

