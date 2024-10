Čudo morskih kornjača

JOHN CHRISTOPHER FINE slavi gmazove prikladne za ronioce koji se nastavljaju vraćati u svoja obitavališta Palm Beach na Floridi, unatoč svim izgledima. On je snimio fotografije

Bilo je to kao da sam vratio kazaljke vremena unatrag. Mogla sam zamisliti Norine Rouse, sa svojim žutim ronilačkim odijelom, malim spremnikom i blistavim osmijehom, kako pliva do Roberta. Norine je nazvao morske kornjače. Robert, veliki mužjak karoserije, uvijek bi se vraćao na grebene Palm Beacha na Floridi, sezonu za sezonom tijekom 20 godina.

Norine je plivao s njim, izmjerio mu je oklop na 115 cm. Rupa u sredini njegove školjke jasno ga je identificirala, rezultat davnog susreta s brodskim propelerom. Robert bi stigao u prosincu, prijatelju, a zatim bi otišao da se vrati u svoja daleka karipska mjesta - obično do kraja veljače, prema Norinenim brižljivim zapisima.

Nakon što je završila obuku za instruktora ronjenja na Bahamima, Norine je otvorila mali ured u Riviera Beachu, gdje je privezala svoj ronilački čamac.

Hawksbill odmara ispod izbočine na grebenu Suze. Nakon dugog plivanja do Palm Beacha, kornjače se odmaraju od Golfske struje. Njihov ritam disanja se mijenja i mogu dugo ostati pod vodom

Norine Rouse je bila otvorena za posao, vodila je ronioce u istraživanje grebena Palm Beacha. Trenirala je Dottie Campbell, bivšu gradonačelnicu, i brzo su postale prijateljice. S Dottienim ulaganjem, 1977. otvoren je ronilački klub Norine Rouse na Palm Beachesu.

Ovo je bio ladanjski klub za ronioce, s bazenom za duboku obuku i sadržajima u bazenu što je značilo da su ronioci u mokrim kupaćim kostimima mogli sjediti bilo gdje u prostranom uredu i dnevnom boravku. Norine je živjela u stanu na katu, okrenutom prema Intracoastal Waterwayu gdje je bio usidren njezin novi vrhunski ronilački čamac.

Dama kornjača

Norine je umrla 2005. Nakon što je pretrpjela paralizirajući slučaj zavoja, oporavila se i nastavila roniti, ali je bila prisiljena otići u mirovinu 1995. Tijekom mnogih godina pružanja velikog gostoprimstva i obuke roniocima iz cijelog svijeta, kornjače su bile Norinini favoriti.

Zaradila je nadimak "Žena kornjača", prvo zbog ismijavanja podvodnih ribolovaca koje nije puštala na svoj ronilački čamac i protiv kojih je propovijedala, a zatim je ublažen u izraz dubokog poštovanja kada je njezin Scuba Club postao dragulj svijeta ronjenja.

Pokojna Norine Rouse nije dopuštala podvodni ribolov sa svog ronilačkog čamca. Svaki ronilac koji je predao podvodnu pušku mogao je dobiti besplatan izlet. Savijala je puške i koristila ih u skulpturi u Scuba Clubu

Ovo veličanstveno imanje prodano je nakon 38 godina poslovanja i srušeno buldožerom kako bi se napravio prostor za razvoj. Ali sada su se kornjače vratile – kao i Scuba Club.

Suština kluba prodana je Shaunu Gallantu, koji upravlja klubom Kyalami također od marine Riviera Beach, kao i još jedan brod za ronjenje koji izlazi iz Jupitera i trgovina na bulevaru Northlake.

Ista ljubaznost, duh dobrodošlice i pravilo zabrane podvodnog ribolova – s iznimkom koplja za hvatanje invazivnih ribica lavova i dopuštenog lova jastoga u sezoni – nastavljaju se.

Ronjenje Kyalami također u sezoni parenja kornjača podsjetilo me na ona nevjerojatna ronjenja tako davno s Norineom. Kornjače obično ne čine Golfsku struju stalnim domom Palm Beacha.

Drvoglavi su mesojedi. Jedu meduze, mekušce, pa čak i ribu ako je mogu uloviti. Neke vrste jedu samo kornjaču i spužve.

Jednu nesretnu kornjaču upecao je ribar s pristaništa Juno, donio ju je u spasilački centar da joj uklone udicu i kasnije je pustili natrag u ocean.

Spreman za parenje

I evo ih, svake godine ispred Palm Beacha, spremni za parenje. Zatim se ženke noću dovlače na obalu kako bi položile jaja, vraćaju se na grebene Atlantskog oceana, obično se ponovno pare, odlože još jedno leglo od stotinu jaja i odu kući do sljedeće sezone.

Kako su došli do ove lokacije, plivajući stotine, tisuće milja od svojih karipskih domova da bi stigli na grebene uz plaže na kojima su se izlegli? Znanstvenici su mislili da to ima veze s Mjesecom, Suncem, rotacijom Zemlje.

Sjećam se da sam pronašao mrtvu kornjaču koja se izlegla na plaži. Nije uspjelo doći od jajeta do obale, uhvatilo ga je jako dnevno sunce i osušilo se. Samo jedno od tisuću mladunčadi doživi odraslu dob. Podigao sam ga, stavio u šalicu vode i pomoću magneta zavrtio. Magnetski kristali u mozgovima kornjača utiskuju kartu koja im omogućuje da se vrate do svog porijekla.

Ženke kornjača s mukom se trude iskopati gnijezda na lokalnim plažama. Svjetla na obali ih zbunjuju i često se okreću i vraćaju u ocean. Berme i erozija plaža uzrokuju polaganje jaja ispod granice plime, pa ih oceanski valovi ispiru. Monitori označavaju gnijezda kornjača kako bi ih zaštitili

Kao i kod drugih gmazova, određivanje spola kornjače ovisi o temperaturi u gnijezdu. Postoji relativno mala margina: kažemo cool tipovi i zgodne cure.

Tamni pijesak povećava temperaturu. To znate po tome što hodate bosi po asfaltu u usporedbi s bijelim betonom. Projekti za obnavljanje plaža bacaju tamni, duboko iskopani oceanski pijesak na plaže. Vruće, ženke se izlegu. Promjene temperature stvaraju topliju klimu, što znači više ženki. To je neravnoteža koja ostavlja buduće populacije izvan prirodne ravnoteže.

Mike Healy, instruktor ronjenja iz Kyalamija, odveo nas je do grebena koji zovu Teardrop, južno od hotela Breakers. Vidjeli smo mnogo ženki karoserije, jedna od njih jednostavno se zaglavila iza spužve za košaru izvan struje, odmarajući se nakon dugog plivanja.

Mike se suzdržao dok su njegovi ronioci snimali podvodne fotografije, diveći se ostarjeloj kornjači.

Instruktor ronjenja u klubu Kyalami Scuba Club Mike Healy s karabinom u blizini Breaker's Reefa, oko milju od obale u Palm Beachu

Norine je imao posebnu dozvolu za plivanje s morskim kornjačama. Bilježila je podatke i vršila opažanja pri svakom ronjenju. Zabilježila je ponašanja za kojima su znanstvenici žudjeli. Istraživači su u to doba rijetko ronili, a još rjeđe promatrali ponašanje svojih ispitanika u divljini, svakako ne tako često kao Norine, koja je ronila svaki dan.

Barnacle piling

Na Grebenu Suza uočeno je još nekoliko ženki kljunaša. Prilikom drugog ronjenja s grebena Breakers, četiri su ostala znatiželjna i doplivala do ronilaca.

Povremeno bi Norine čak dodala svoj regulator Robertu, gmazu koji udiše zrak, kako on ne bi morao skratiti njihovo zajedničko ronjenje plivanjem do površine. Robert je poznavao Norine i doplivao bi do nje kako bi mu ostrugao rane s oklopa krpom za ribanje koju je uvijek nosila.

U najgorim vremenima onečišćenja, kada su upravitelji voda otvorili vrata kanala tijekom bujica kako bi spriječili poplave na zapadu, slojevi mulja izašli su u ocean. Norine je izvijestila da je vidjela kornjače kako se uranjaju u blato kako bi uskratile kisik i ubile ih. Bilo je to vrlo neobično inteligentno ponašanje, slično majmunu koji koristi alat.

Kornjače moraju izaći na površinu kako bi disale i često ih udare čamci. Ovu mrtvu kornjaču nedavno je ubio propeler broda koji joj je prorezao oklop

Morske kornjače su u krizi. Unatoč zaštiti kao ugrožene vrste u SAD-u, još uvijek se love za hranu, a mnogi stradaju u nesrećama. Neki umiru od patnje, nakon što su progutali plastični otpad zamijenili su ih s meduzama.

Statistika populacije morskih kornjača je zastrašujuća. Procjene navode da Kemp's Ridleys ima 3,000 91,000, kljunaš na 30,000 133,000, jastrebokljun na 558,000 7,000, leatherback na 245,000 XNUMX, maslinast na XNUMX XNUMX, australski pljosnati na XNUMX XNUMX i zeleni na XNUMX XNUMX.

Palm Beach je dom karoserije, jastrebolovke, zelene, kožare i, rijetko, Kempovog Ridleyja, a ovaj drugi samo prolazi na putovanjima sjeverno duž obale. Tu se ne gnijezde.

Stara glavata karoserija duboka 18 m na grebenu Suze. Kornjače mogu živjeti duge živote, neke čak i do 90-ih ako ne postanu žrtve mreža, plastičnih krhotina ili nesreća s čamcima kada izranjaju na površinu da bi disale

Kornjače su žive i zdrave Palm Beaches. Tako je i sa Ronilački klub. Nove generacije instruktora ronjenja, modelirajući etiku novog vlasnika, osiguravaju zaštitu grebenskih bića, ali i otvaraju prozore za one koji žele vidjeti još uvijek malo istražen prirodni fenomen. Kornjače su se vratile.

