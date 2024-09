Vrhunski razgovor o tehnologiji na GO Diving Show ANZ

Tech Stage na inauguraciji GO Diving Show ANZ ovog vikenda (28.-29. rujna) na sajmu Sydney Showground je pozitivan smorgasbord međunarodnog talenta za tehničko ronjenje i domaćih stručnjaka za duboko ronjenje.

Bilo da samo razmišljate o tome da se okušate u tehničkom ronjenju, već ste iskusni tehničar – ili čak ako ste novi u ronjenju i samo želite znati više o ovoj izazovnoj areni – onda je The Tech Stage mjesto na kojem možete provjeriti vikend.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

Pionirka tehničkog ronjenja na rebreather, špiljska ronilica i snimateljica/fotografkinja Jill Heinerth prva je rezidencijalna istraživačica Kraljevskog kanadskog geografskog društva, a njezinu najprodavaniju autobiografiju, Into The Planet, hvalio je Wall Street Journal, New York Times i Oprah Časopis.

Članica je Međunarodne ronilačke Kuće slavnih, Kuće slavnih ronilaca, Kluba istraživača i Podvodne akademije umjetnosti i znanosti. Njene slike prikazao je BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery i mnogi drugi.

Istraživanje najduže podvodne špilje u Kanadi

U potopljenim špiljama ispod rijeke Ottawe, Jill Heinerth dolazi do značajnog biološkog otkrića, otkrivajući važnost prirodnih sustava u zaštiti sliva.

NB: U subotu za ovaj govor, Jill je na glavnoj pozornici.

Kanadska laguna Truk i otkriće Shackletonove potrage za brodom

S prisutnošću brojnih brodoloma iz Drugog svjetskog rata, Newfoundland je nazvan 'Truk lagunom sjevera', ali nedavno otkriće posljednjeg Shackletonovog broda Quest dovelo je regiju u središte međunarodne pozornosti.

John Kendall

John Kendall

Arheologija u mraku potopljenih špilja i novi Halcyon Symbios CCR bit će teme razgovora stručnjaka za fotogrametriju i tehničkog ronjenja instruktor evaluator John Kendall izlazi na Tech Stage.

John je istraživač koji se specijalizirao za podvodno 3D modeliranje arheoloških i geoloških nalazišta. Sudjelovao je u desecima istraživanja mjesta ronjenja koristeći fotogrametrijske tehnike, uključujući brodolom Marsa (1564.), MS Estonia (1994.), olupinu Panarea III (~300. pr. Kr.) i Špilju kostiju, Brazil (stara ~ 11,000 godina).

On je također Instruktor Evaluator za Global Underwater Explorers i sjedi na njihovim Trening Vijeće.

Arheologija u tami

GUE Instruktor i stručnjak za fotogrametriju John Kendall govorit će o korištenju fotogrametrije za dokumentiranje arheoloških nalazišta unutar potopljenih špilja. S projektima u Europi i Južnoj Americi, John će govoriti o izazovima, kao i zadivljujućim rezultatima tih projekata.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing uskoro će lansirati svoju novu ponudu računala, samostalni HUD-ovi i njihov novi CCR za montažu na prsa. Uz bežičnu komunikaciju u cijelom asortimanu, dođite i poslušajte Johna Kendalla kako daje pregled novih igračaka, kao i da dobijete kratak pregled CCR-a.

David Strike

David Strike

Legenda industrije David Strike izlazi na Tech Stage na inauguraciji GO Diving Show ANZ, a možete biti sigurni u zabavne i edukativne prezentacije jer se on fokusira na najdublje ronjenje na svijetu i nudi neke upozoravajuće priče za tehnološke ronioce.

Certificiran kao ronilac 1961. godine, s iskustvom u vojnim, komercijalnim, znanstvenim i tehničkim sektorima ronjenja – te vješt i kvalificiran za ronilačku opremu otvorenog i zatvorenog kruga te opremu za površinsko ronjenje – australski David Strike bivši je ronilac Instruktor i Instruktor Certifikator trenera i redoviti suradnik uredništva o temama vezanim uz ronjenje u ronilačkim publikacijama iz cijelog svijeta.

Također je bio organizator nekoliko ronilačkih događaja svjetske klase – s naglaskom na tehničko ronjenje – te je dobitnik nekoliko nagrada 'industrijskog priznanja', kao i ADEX nagrade za životno djelo, te je član Kluba istraživača od New York.

Mixing It Up: Najdublje ronjenje na svijetu

Tijekom prve polovice 20. stoljeća, serija pokusa dubokog ronjenja s helioxom koje su provele Kraljevska mornarica i Mornarica SAD-a temeljila se na mogućnosti pomoći u spašavanju i izvlačenju podmornica. Proširenje granica dubine do koje ronilac može sigurno ići – a da i dalje bude sposoban za obavljanje smislenog posla kad tamo stigne – imalo je vrlo praktičnu svrhu.

Ovaj se govor usredotočuje na pozadinu i kasniju priču o svjetskom dubinskom rekordu Kraljevske mornarice iz 1956. – koji nikad nije bio premcan.

Priče upozorenja za tehničare: Ronilačke nezgode i prekršaji

“Da muškarci ne nauče mnogo od lekcije povijesti je najvažniji od svih lekcije to povijest mora poučiti«. – Aldous Huxley.

Osobna i lagana zbirka anegdota, priča i priča koje naglašavaju činjenicu da 'sposobnost ronjenja nije lijek za vještine koje nam nedostaju'; i to daje mali uvid u različite aspekte svijeta ronjenja koji se stalno razvija.

Yana Stashkevich

Yana Stashkevich

Iskusna tehnička CCR ronilica, ronilac u špiljama, rudnicima i olupinama Yana Stashkevich ubrzano stvara ime za sebe kada su u pitanju istraživačka ronjenja, a održat će zadivljujuću prezentaciju o svojim podvizima na Tech Stageu.

Bila je članica ekspedicije Vaggfjellan XI koja je istraživala sustav špilja koji se nalazi iza Arktičkog kruga, s ulazom na padini norveškog fjorda, a bila je i ronilac na rebreather u projektnom timu Underwater Filming & Research (UFR) koji je dokumentirao neke od najbolje očuvane olupine na svijetu u Grčkoj.

Trenutno je Yana aktivno uključena u projekte istraživanja dubokih olupina u Egejskom moru i promicanje pomorske baštine grčkih voda.

Tijekom proteklih deset godina ronila je na više od 35 destinacija na tri kontinenta, a sve to dok je balansirala s karijerom globalne marketinške stručnjakinje s punim radnim vremenom. Trenutno radi za najvrijedniji svjetski brend viskija, The Macallan.

Yana koja živi u Ujedinjenom Kraljevstvu ima zaraznu količinu energije i entuzijazma te je redoviti govornik i trener – strastveno želi nadahnuti ljude da pomiču svoje granice i slijede svoju strast, kakva god ona bila.

Projekt Vickers Wellington: skriveni dragulj egejskih dubina

Yana prepričava svoje avanture iz Grčke gdje je sudjelovala u brojnim dubinskim ronjenjima za identifikaciju olupina, uključujući Vickers Wellington Bomber – pravu vremensku kapsulu za koju se vjeruje da je najbolje očuvana olupina aviona u svojoj klasi.

Dok je većina olupina iz Drugog svjetskog rata podsjetnik na to koliko ljudski život može biti krhak, Vickers Wellington, naprotiv, bilježi nevjerojatnu priču o preživljavanju. Posada je vješto izbacila zrakoplov nakon što je oboren, a spasili su ih mještani.

Jeste li se ikada zapitali kako naizgled beznačajni tragovi i značajke na olupini mogu pomoći i sastaviti ono što se dogodilo prije potonuća? Pridružite se Yaninom govoru i uronite u uzbudljivu priču o otkriću i istraživanju.

Mike Mason

Mike Mason

Tehnički ronilac i stručnjak za ljudske faktore u ronjenju Mike Mason raspravljat će o tome što ronjenje može naučiti iz letenja i kako 'biti ronilac kojeg biste htjeli slijediti' kada izađe na Tech Stage.

Mike je bio uključen u upravljanje vojnim borbenim zrakoplovima cijelu svoju karijeru (24 godine do sada) i ima preko 3,000 sati letenja na različitim tipovima borbenih i trening zrakoplov kao an instruktor. On je sada instruktor s RAAF-om, podučavajući sljedeću generaciju borbenih pilota.

Mike je proveo vrijeme na nosačima zrakoplova i završio je preko 200 borbenih misija. Letio je avionima iznad svih većih kontinenata, osim Antarktika.

Aktivan je ronilac gotovo deset godina. U svom dnevniku ima oko 400 zarona i radi kao v ronilački majstor za lokalnu ronilačku trgovinu. Aktivan je CCR ronilac na obali NSW-a i kvalificiran je za spuštanje do 60 m s normoksičnim trimixom. Ronio je na sjever do Islanda i na jug do NZ.

Njegova letačka karijera potaknula je zanimanje za ljudske čimbenike i njihovu važnost za maksimiziranje sigurnosti i performansi. Pridružio se timu The Human Diver prije otprilike četiri godine jer je želio spojiti svoje znanje i iskustvo o ljudskim faktorima stečeno letenjem sa svojom strašću za ronjenjem kako bi pomogao u edukaciji drugih ronilaca.

Ideje za visoko letenje za ronioce

Mike, iskusni borbeni pilot i strastveni ronilac, govorit će o nekoliko koncepata, procesa i tehnika koje su mu pomogle da uspije u svojoj letačkoj karijeri i kako vam mogu pomoći da budete bolji i sigurniji ronilac.

John Garvin

John Garvin

John Garvin je australski scenarist, iskusni tehnički ronilac, podvodni istraživač i nadzornik ronjenja, koji je vodio operacije ronjenja za nekoliko filmova Jamesa Camerona uključujući Avatar – The Way of Water, Avatar 3, Jamesa Camerona Deepsea Challenge 3D i Sanctum, a bit će krasi Tech Stage na GO Diving Show ANZ.

John je zapravo napisao scenarije za sveto mjesto i Deepsea Challenge 3D Jamesa Camerona, a 2023. je pokrenuo komercijalne sekvence ronjenja za značajku Netflix Zadnji dah.

Bavi se tehničkim ronjenjem instruktor trener specijaliziran za rebreathere zatvorenog kruga, i napisao je Technical Diving International trening priručnik za rebreathere AP Diving Inspiration i Evolution.

John je jedan od osnivača Caicos Caves Projecta, organizacije posvećene istraživanju i kartiranju podvodnih špilja na otocima Turks i Caicos.

Godine 2002. njegova je tvrtka pružila logističku i sigurnosnu podršku roniocima za Tanyu Streeter koja je obarala svjetski rekord u ronjenju na dah na 160 m.

Također je bio časnik za ronjenje i voditelj projekta (podinterni) za Deepsea Challenger podmornica tijekom povijesnog solo ronjenja Jamesa Camerona na dno Marijanske brazde.

John se pojavio u nekoliko filmova i dokumentaraca, uključujući sveto mjesto, Deepsea Challenge 3D Jamesa Camerona, Izvanredni ljudi i Slobodno ronjenje.

Prije ronilačke karijere igrao je glavnu ulogu u rock'n'roll mjuziklu West Enda Buddy: Priča o Buddyju Hollyju, te nastavlja uživati ​​u svojim životnim strastima – ronjenju, snimanju filmova i sviranju rock'n'rolla.

Avatar: Inženjering Pandorinog oceana

John opisuje svoju ulogu na čelu ronilačkog tima, trening glumci kako roniti i dizajniranje neke od specijalizirane opreme za ronjenje koja se koristi u nastavcima.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Peljska i tehnička ronilica Kerrie Burow govorit će o svom putovanju kroz speleo ronjenje fotografija tehnike kada se popne na Tech Stage.

Kerrie je kvalificirana rebreatherica zatvorenog kruga (CCR), tehnička i špiljska ronilica, kao i nagrađivana podvodna fotografkinja, uključujući pobjedu u svojoj kategoriji podvodnog fotografa godine 2022. i dobivanje čestih plasmana i priznanja u Australasia Top Među ostalim, nagrade za nove fotografe.

Ona je redoviti pisac i fotograf za Scuba Diver Časopis Australiji i Novom Zelandu, a njezini članci i slike objavljeni su u zemlji i inozemstvu u brojnim časopisima.

Profesionalno, Kerrie radi u korporativnom svijetu kao konzultant u znanostima koje uče i uživa u suradnji sa stručnjacima za predmet koji žele prenijeti svoje znanje i vještine stručnosti.

Fotografije ronjenja diljem kontinenata: moja prva dva i pol Godine – ono što bih želio znati od početka

Ova radionica bit će predstavljena kao vizualni dnevnik učenja speleoronjenja fotografija, s početkom u Australiji u siječnju 2022.

Pokrivajući važne uvide i iskustva u spiljama i spiljama Australije, Europe i Meksika, sudionici će podijeliti proces rasta, shvaćajući da svako ronjenje u spilju s kamerom nudi vrijedne lekcije i mogućnosti za kontinuirano poboljšanje.

Obradit će se važnost sigurnosti, postavke kamere u uvjetima slabog osvjetljenja, kompozicija, ključnost razumijevanja svjetla i fotografski proces od koncepta do finalne montaže.

Sudionici će otići osnaženi da snime prekrasne slike dok minimaliziraju njihov utjecaj na osjetljiva podvodna okruženja.

Richard Taylor

Richard Taylor

Korištenje električnih romobila ističe GO Diving Show ANZ sa zadovoljstvom pozdravlja tehničko ronjenje instruktor trener i osnivač OZTeka, Richard Taylor na Tech Stageu na inauguralnom događaju.

Richard ima više od 30 godina iskustva u tehničkom ronjenju u Australiji i Novom Zelandu, počevši od ranih 1990-ih i uključujući neka od prvih trimix urona u Australiji 1994. (prije nego što su certifikati bili dostupni).

Bio je bivši i osnivač regionalnog direktora u Australiji i Novom Zelandu za TDI/SDI i drži Instruktor Ocjene trenera s njima na više razina. Bio je jedan od osnivača ronilačkog tima za miješane plinove 'Projekta Sydney', časnik za sigurnost i ronjenje zajedničkog australsko-turskog tima koji je pronašao australsku podmornicu AE2 iz Prvog svjetskog rata kod Gallipolija, te je bio dio prvog ronilačkog tima za miješane plinove koji je istraživao ponovno oživljavanje Pearcea na Novom Zelandu 1997.

Godine 1999. osnovao je OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences i vodio OZTek99 u Sydneyu, OZTek2000 u Melbourneu i OZTek3 u Sydneyu 2002., prije nego što je postao partner s Davidom Strikeom za OZTek4 i OZTek'07 Dive Shows u Sydneyu.

Richard je podučavao stotine tehničkih ronilaca i instruktora diljem svijeta, strastveni je ronilac na olupinama i kao strastveni ronilac u špiljama član je CDAA-e više od 20 godina. I danas nastavlja predavati za SDI/TDI/FRTI i jedan je od rijetkih Instruktor Trener Evaluatori i njihov član Trening Savjetodavna ploča.

Bivši je predsjednik udruga ronilačke industrije u Australiji i Novom Zelandu te je član odbora za standarde Australije/NZ i ISO. Objavio je brojne članke o tehničkom ronjenju i sigurnosti ronjenja te je izlagao na simpozijima i ronilačkim konferencijama diljem svijeta. Kao bivši ronilac na rebreather i instruktor, on je strastveni zagovornik trening i održavanje vještina tehničkog ronjenja otvorenog kruga.

Njegovo čvrsto uvjerenje je da kako stječemo više iskustva, stječemo i odgovornost prenijeti svoje znanje i vještine drugima, tako da oni koji dolaze nakon nas mogu sigurno istraživati ​​podvodno carstvo dalje od nas.

Vaše zdravstvene i sigurnosne obveze kada podučavate ili radite kao ronilac

Pogled na zakone i propise potrebne za rad kao Instruktor ili Ronilac.

Matt Carter

Matt Carter

Pomorski arheolog, zagovornik oceana i tehnički ronilac dr. Matt Carter bit će na Tech Stageu na GO Diving Show ANZ.

Od 2003. godine radio je na podvodnim arheološkim projektima u 13 različitih zemalja, u rasponu od iskopavanja 2,800 godina stare feničke brodske olupine u Španjolskoj, do vođenja ekspedicija za 3D modeliranje flota duhova atola Bikini i lagune Chuuk.

Godine 2009. Matt je dobio australsku Rolex stipendiju Društva za podvodno stipendiranje našeg svijeta (OWUSS), gdje se upoznao s korištenjem rebreathera za znanstveno ronjenje. Od tada je postao pionir u korištenju CCR-a i fotogrametrije za pomorsku arheologiju, specijaliziravši se za istraživanje i procjenu olupina iz Drugog svjetskog rata u Australiji i na Pacifiku.

Matt je međunarodni suradnik i dobitnik nagrade EC50 Kluba istraživača, bivši potpredsjednik Australazijskog instituta za pomorsku arheologiju (AIMA) i predstavnik Novog Zelanda u Međunarodnom odboru ICOMOS-a za podvodnu kulturnu baštinu (ICUCH). Također je bio specijalist za voditelja televizijske serije Obala: Novi Zeland, spin-offa britanske serije Obala koju je producirao BBC, te je stručnjak za predmet za Ujedinjene narode, Međunarodnu uniju za očuvanje prirode (IUCN ), Tajništvo Pacifičkog regionalnog programa za okoliš (SPREP) i Vlada Australije.

Kombinirajući znanstveno, komercijalno i tehničko ronjenje više od desetljeća, Matt sada radi kao direktor istraživanja zaklade Major Projects Foundation, radeći na zaštiti morskih ekosustava, kultura i sredstava za život ugroženih zagađujućim brodolomima iz Drugog svjetskog rata preko Plavog Pacifika.

Mattov govor na GO Diving Showu ANZ bit će:

Olupine duhova Plavog Pacifika

Vrhunski razgovor o tehnologiji na GO Diving Showu ANZ 11

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 28-29 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, pozornica Australije/Novog Zelanda, pozornica Inspiration i Tech Stage – koja će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih značajki za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijski bazen i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

2024 GO Diving Show UK, sada u svojoj petoj godini, privukao je više od 10,000 posjetitelja tijekom vikenda i prostirao se na površini od 10,000 četvornih metara izložbenog prostora, a varijanta Australije i Novog Zelanda teži dostizanju ove razine u narednim godinama.

Ulaz na inauguralni GO Diving Show ANZ je potpuno besplatan – prijavite se ovdje da nabavite svoje ulaznice za ono što je nesumnjivo ronilački događaj 2024. u Australiji. Ima dosta parkinga na licu mjesta, a do mjesta događaja je lako doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj dnevnik i pripremite se za epski vikend koji slavi sve oblike ronjenja.