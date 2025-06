Osnivač VIZ-a Marco Bordieri govori o podvodnom mapiranju na GO Diving Showu ANZ

at 9: 46 am

Marco Bordieri osnivač je VIZ-a – Sydney Diving Visibility Reports, najveće australske zajednice za ljubitelje mora, koja sada broji 18,000 XNUMX članova, a govorit će o podvodnom istraživanju i mapiranju s uređajima i vještinama široke potrošnje kada bude nastupao na glavnoj pozornici. GO Diving Show ANZ u Sydneyu u rujnu.

Marco se preselio iz Milana u Sydney prije deset godina, s dnevnikom ronjenja koji pokazuje 30 zarona tijekom 30 godina, a on se nikada nije sjećao u kojem smjeru bi boca trebala biti okrenuta prilikom postavljanja.

Međutim, Sydney je pružio savršeno okruženje Marcu da ponovno probudi svoju ljubav prema ronjenju: bogat morski život, pristupačna mjesta za ronjenje i slobodu istraživanja pod vlastitim uvjetima. No, ronjenje je ovdje predstavljalo i izazove – nepredvidivu vidljivost, nedostatak podvodnih karata i obalne valove koji su uvjete mogli učiniti opasnima.

Odlučan da podvodni svijet Sydneya učini pristupačnijim, Marco je bio pionir inicijativa poput njegovanja mreže ronilačkih novinara, razvoja tehnike za izradu podvodnih karata i izrade tjednih prognoza zarona.

Zahvaljujući tim naporima, ronjenje u Sydneyu postalo je sigurnije, pristupačnije i manje elitističko.

VIZ je više od Facebook grupe, to je filantropska inicijativa ronilaca za ronioce. Njihova je vizija biti prepoznat kao vodeći primjer lokalne zajednice za podvodne entuzijaste, stvarajući vlastite resurse usmjerene na sigurnost, uživanje, znanje i održivost.

VIZ vjeruje u ideje koje potiču iz zajednice i pro bono sudjelovanje kako bi se one ostvarile – nema bogate sponzore, ne traži donacije niti potpore.

Zajednica je inspirirala ideje i razvila besplatne usluge – precizne podvodne karte, prognoze za ronilačka mjesta, građansku znanost, informativni centar, tjedni segment na ABC Radiju, suradnju i informiranje akademske zajednice, industrije i vlade.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Nabavite karte odmah!

Ulaznice za GO Diving Show ANZ su u prodaji, a možete iskoristiti Ponuda za ranoranioce 2 za 1 do 9. rujna – vi i vaš prijatelj/prijatelj/partner/supružnik možete posjetiti samo $12, a djeca do 16 godina ulaze besplatno, što ga čini savršenim obiteljskim izletom. U sklopu objekta ima dovoljno parkirnih mjesta, a do mjesta održavanja lako je doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj planer i pripremite se za epski vikend slaveći sve oblike ronjenja.