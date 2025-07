Pametna plutača: Garmin Descent S1 održava ronioce povezanima

at

at 7: 30 am

„Revolucionarni dodatak“ je kako Garmin opisuje svoju novu plutaču Descent S1, dizajniranu za održavanje komunikacije između ronilaca pod vodom i njihove posade, te za povećanje mira za obje strane.

Plutača koristi GarminSubWave sonarno umrežavanje za integraciju s ronilačkim sustavima tvrtkeračunala, što omogućuje površinskoj posadi praćenje i nadzor do osam ronilaca istovremeno.

Ronioci i posada također mogu razmjenjivati unaprijed postavljene poruke na udaljenostima do 100 m kada koriste kompatibilnu ronilačku opremu.računalo i primopredajnik Descent T2. Na taj način ronioci mogu obavijestiti one na površini gdje se nalaze, kamo idu, trebaju li rano izaći i preostalo im je vrijeme dekompresije.

Svijest o situaciji

Situacijska svjesnost dobiva veliki poticaj jer povezani ronioci mogu vidjeti svoju udaljenost i smjer natrag do plutače - bilo da je privezana na mjestu, na sidrenom užetu broda ili na sidrenom užetu tijekom zarona - i koristiti je za vođenje natrag i izron na površinu.

Na površini, podvodne toplinske karte na Garmin Aplikacija Dive za pametne uređaje može se koristiti za provođenje pregleda nakon zarona.

Garmin Spuštanje S1 plutače

Posada brodova na površini može pratiti ronioce pomoću S1 plutače s aplikacijom, bilježeći tlak u bocama, lokaciju i dubinu, te može pristupiti više podataka ako ronioci nose kompatibilnu ronilačku opremu.računalo i primopredajnik Descent T2. Mogu se postaviti automatska upozorenja koja će obavijestiti posadu na površini kada tlak u boci ronioca dosegne određenu razinu.

S povezanim Descent ronjenjem-računala Prilikom korištenja pod vodom, posada može komunicirati s roniocima, na primjer slanjem upozorenja ako im je potrebno skratiti ronjenje. Mogu pratiti približnu udaljenost do svakog ronioca u Subwave sonarna mreža do 10 m udaljenosti od plutače.

Tehnički podaci

Kompaktna plutača teži 900 g i ima IPX8 vodootpornost do 10 m, kaže Garmin, dok se navodi da njegova punjiva litijeva baterija omogućuje do 15 sati rada između punjenja, što je dovoljno za tipično vikend ronjenje. S1 se bežično povezuje s Garmin Aplikacija za ronjenje na udaljenosti do 60 m.

Ronioci trebaju imati na umu da lokalni uvjeti, uključujući visinu površinskog vala, valove, predmete i položaj ronioca, mogu ometati signal i smanjiti domet. Također, određeni kompatibilni računala može biti opremljen za primanje, ali ne i za slanje poruka.

Sada dostupno, Garmin Descent S1 plutača ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 2,130 funti.

Također na Divernetu: Garmin predstavlja Descent G2 u stilu sata, Descent X50i: Garminovo prvo 'veliko' ronilačko računalo, PADI se udružuje s proizvođačima opreme u koćarenju za nove ronioce, Usporedba nadogradnji Garmin Mk3i / Mk2i