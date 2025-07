Najbolji regulatori za ronjenje u 2025. godini





aparat za zagnjurivanje regulatori daleko su napredovali od ranih dana Jacques Cousteauovog zahtjeva regulator. Današnji regulator Tržište nudi napredne dizajne klipova i dijafragmi, s uravnoteženim, neuravnoteženim, pa čak i preuravnoteženim sustavima. Dijafragmalni stupnjevi obično su otporniji na smrzavanje u hladnoj vodi, dok klipni stupnjevi nude veći protok zraka i izdržljivost. Uravnoteženi prvi stupnjevi pružaju dosljedan napor disanja bez obzira na tlak u boci ili dubinu, dok neuravnotežene opcije i dalje dobro služe roniocima s ograničenim budžetom. Dakle, kao i sa svime u životu, savršen izbor ovisi o tome što točno tražite.

Najbolja linija regulatora za ronjenje 2025.

Naša ponuda za 2025. godinu obuhvaća sve od početne do profesionalne razine. regulatori, cijene su izražene u GBP i USD. Pregledali smo 12 trenutnih modela na temelju performansi disanja, pouzdanosti u hladnoj vodi, težine, jednostavnosti putovanja i jednostavnosti servisiranja. Marke uključuju Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi i Halcyon. Očekujte izbor uravnoteženih i dijafragmalnih modela regulatori, intuitivne regulatore disanja drugog stupnja i okretne otvore za usmjeravanje crijeva bez problema.

Bilo da se pripremate za izlete u hladnoj vodi, tehničko ronjenje ili laganu opremu za putovanja, ovaj popis ima nešto za vas. Svaki odabir naglašava performanse prve i druge faze: disanje bez napora, pouzdanost i praktičan dizajn za ronioce sa stvarnim zahtjevima.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti – £880 / $1185

Scubapro MK25 EVO i S620 Ti su solidna oprema napravljena za zahtjevne uvjete i iskusne ronioce. Odabran kao naš najbolji svestrani model 2024. godine, MK25 EVO je uravnoteženi klipni prvi stupanj koji pruža ultrabrz protok zraka i dosljedno disanje na bilo kojoj dubini ili tlaku u boci. Ima pet niskotlačnih otvora na okretnoj kupoli, idealnih za tehničke ili bočne konfiguracije, plus dva niskotlačna otvora.

Scubapro MK25 i S620 Ti

Uparen s drugim stupnjem S620 Ti, koji ima laganu cijev od punog titana, podesivi otpor udisanja i venturijevu kontrolu, ovaj regulator izvrsno se ponaša i u hladnoj i u toploj vodi. S Scubaproovim proširenim toplinskim izolacijskim sustavom (XTIS), ostaje otporan na led uz vrhunske performanse disanja. To je solidna dugoročna investicija za ronioce koji daju prioritet glatkom, jednostavnom udisanju i robusnoj izdržljivosti.

Pros:

Izvrstan protok zraka i performanse hladne vode

Lakoća titana

Cons:

Premium cijena

Nije najljepši sustav koji postoji

Apeks EVX200 – 792 funte / 1099 dolara

Izdan krajem 2024., Apeks EVX200 zamjenjuje poznati XTX200 sa značajnim poboljšanjima za ozbiljne i tehničke ronioce. Njegov prvi stupanj od kromiranog mesinga ima integrirana rebra za izmjenu topline, rebrastu stezaljku dijafragme i potpuno brtvljenje od utjecaja okoline s uređajem za automatsko zatvaranje (ACD), što ga čini izuzetno otpornim u hladnim ili muljevitim vodama. Tehnologija preuravnotežene dijafragme pojačava isporuku srednjeg tlaka brže od ambijentalnog tlaka, osiguravajući disanje bez napora čak i na dubini.

Apex EVX200 Regulator Postaviti

Druga faza uključuje podesivi otpor udisanja, venturijevu kontrolu i zamjenjive ispušne T-komadove za usmjeravanje mjehurića, što je posebno korisno za fotografe. regulator Diše glatko čak i pod zahtjevnim dubinama i potrošnjom zraka, a njegov modularni dizajn omogućuje jednostavno održavanje i konfiguraciju. Bez obzira ronite li u Sjevernom moru, muljevitoj olupini ili kristalno čistim hladnim špiljama, ovaj reg nudi dosljedne performanse i samopouzdanje pod pritiskom.

Pros:



Iznimna pouzdanost u hladnoj vodi

Modularan i servisabilan

Spremno za tehnologiju

Cons:



Teže od minimalističkih opcija putovanja

Skuplje od opreme početne razine

Atomic Aquatics T3 Titanium – 2049 funte / 2370 dolara

Da, skup je kao vodeći model Atomic Aquatics linije, ali ako su vam težina, otpornost na koroziju i prozračnost na vrhu popisa, Atomic T3 je teško nadmašiti. Izrađen gotovo u potpunosti od titana, ovaj ultra lagani... regulator (samo 771 g) dizajniran je za ozbiljne ronioce koji često putuju i rone u različitim okruženjima. Prvi stupanj je uravnoteženi protočni klip sa zatvorenom komorom za korištenje u hladnoj vodi.

Atomic Aquatics T3 Regulator Postaviti

Druga faza ima Atomicov prepoznatljivi AFC (automatska kontrola protoka) koji podešava Venturijevu cijev s promjenom dubine. Također uključuje ručni gumb za fino podešavanje udisanja. Intervali servisiranja tijekom cijelog života (svake 3 godine ili 300 zarona) povećavaju njegovu dugoročnu vrijednost i pomogli su mu da bude najbolji dugoročni izbor na našem popisu za 2024. godinu. Kvaliteta izrade je iznimna, iako ga cijena čini preporučljivim ako ronjenje nije vaš prioritet u životu.

Prozodija:



Nevjerojatno lagan

Titan otporan na koroziju

Odličan nastup

Cons:



Skupo unaprijed

Dijelovi i servis mogu biti skupi

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 funti / 495 dolara

Najbolje putovanje regulator na našem popisu iz 2024. je kompaktan i spreman za hladne uvjete. Drugi stupanj Mares Ultra 62X + Ultra ADJ omiljen je među roniocima koji žele izvrsne performanse u laganom, putnom pakiranju. 62X je Maresov najmanji i najlakši prvi stupanj, s tehnologijom automatskog brtvljenja (AST) koja sprječava prodiranje vode.

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ set

Upareni drugi stupanj Ultra ADJ nudi meko pročišćavanje, podešavanje otpora disanja i Maresov Twin Power System za pojačavanje protoka zraka po potrebi. S težinom nešto manjom od 1 kg, idealan je za putovanja zrakoplovom, a opet iznenađujuće robustan u hladnijim uvjetima. Izvrstan balans između performansi, prenosivosti i cijene, posebno za ronioce koji će vjerojatno roniti između tropskih i umjerenih voda.

Pros:



Lagan i pogodan za putovanja

Čvrste karakteristike hladne vode

Cons:



Polikarbonatno tijelo manje robusno

Gumbi za podešavanje su mali s rukavicama

Scubapro MK17 EVO2 + C370 – 465 funti / 789 dolara

Lansiran krajem 2024. i idealan za ronioce koji cijene pouzdanost u hladnoj vodi bez prekomjernog trošenja, najnovija iteracija Scubapro MK17 s drugim stupnjem C370 kombinira robusnost s aerodinamičnim dizajnom. MK17 EVO 2 je uravnoteženi prvi stupanj s dijafragmom, zabrtvljen od onečišćenja i smrzavanja. Zbog toga je idealan izbor za ronjenje u umjerenim i hladnim vodama.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 drugi stupanj

Drugi stupanj C370 je kompaktan i lagan, nudeći glatko disanje zahvaljujući uravnoteženom ventilu i podesivom gumbu za napor udisaja. Iako mu nedostaje titan i venturijeva kontrola S600, ukupne performanse ostaju impresivno blizu cijene. Njegov jednostavan dizajn i izvrsna kvaliteta izrade čine ovaj set savršenim i za početnike koji žele rasti sa svojom opremom i za profesionalce koji traže rezervni ronilac koji i dalje ima snagu.



Pros:

Potpuno zapečaćeno

Lagan i pristupačan

Neometan rad

Cons:

Manje mogućnosti podešavanja

Drugoj fazi nedostaje vrhunski osjećaj

XS Scuba Xplore – £275 / $365

XS Scuba Xplore je balansirana dijafragma po dobroj cijeni. regulator koji pruža iznenađujuće performanse za svoju cijenu. Uključuje i Venturijevo podešavanje i podešavanje otpora disanja na drugom stupnju, što je rijetkost u ovom cjenovnom rangu. Uravnotežena dijafragma prvog stupnja osigurava konzistentan protok zraka bez obzira na dubinu ili tlak u boci, a istovremeno je zatvorena za zaštitu od hladne vode.

XS Scuba Xplore Regulator Postaviti

Njegov kompaktan dizajn i intuitivne kontrole čine ga pametnim izborom za ronioce koji traže pouzdanu opremu po povoljnoj cijeni. Iako mu možda nedostaje prestiž marke Apeks ili Scubapro, testovi performansi ga svrstavaju rame uz rame sa skupljim modelima. Čvrst svestrani uređaj za rekreativne ronioce koji više cijene funkcionalnost nego bljesak.

Pros:



Velika vrijednost

Podesivi napor disanja

Zatvoreno za hladnu vodu



Cons:



Ograničena podrška izvan SAD-a

Manje prepoznatljiv brend u uslužnim krugovima

SEAC IT500 Ice – £669 / $659

SEAC IT500 Ice je elegantan, moderan regulator koji uravnotežuje stil sa stvarnim performansama. Uravnotežena dijafragma prvog stupnja nudi izvrsno disanje u rasponu dubina i ekološki je zatvorena kako bi se spriječio ulazak mulja i hladnoće. Njegov niskoprofilni dizajn uključuje jedinstveni T-oblikovani raspored za jednostavno usmjeravanje crijeva.

SEAC IT500 Set za regulaciju leda s oktobrom

Drugi stupanj je kompaktan, ali ima značajke poput velikog gumba za pročišćavanje i podesive Venturijeve kontrole. Ono što IT500 izdvaja je njegov gladak, suh protok zraka čak i pri opterećenju ili brzim zahtjevima. Ronioci na testu dosljedno ga ocjenjuju za udobnost i prozračnost, posebno u uvjetima umjereno hladne vode. To je solidan izbor za rekreativne i napredne ronioce koji žele nešto pouzdano i malo drugačije od uobičajenih marki.

Pros:



Mirno, glatko disanje

Cijena uključuje 2. fazu hobotnica

Ocijenjeno za hladnu vodu

Cons:



Nešto manje poznata marka

Dijelove može biti teže pronaći u inozemstvu

Aqualung Helix Pro – 413 funti / 649 dolara

Aqualung Helix Pro dizajniran je za ronioce kojima je potrebna pouzdanost u toplim i hladnijim vodama bez težine ili cijene vrhunskih modela. Previše uravnotežena dijafragma prvog stupnja je ekološki zatvorena i kompaktna, osiguravajući da sve ostane potpuno suho zahvaljujući Aqualung uređaju za automatsko zatvaranje. Njegova kompaktna veličina olakšava pakiranje uz istovremeno pružanje glatkih performansi.

Aqualung Helix Pro Regulator Postaviti

Drugi stupanj Helixa uključuje izmjenjivač topline, a otpor disanju je nizak čak i na dubini. Također ga je lako koristiti u rukavicama zahvaljujući predimenzioniranim kontrolama. Za ronioce koji istražuju hladne vode ili planiraju roniti tijekom cijele godine, Helix Pro nudi mir i performanse. Posebno je privlačan za nove ronioce koji žele opremu otpornu na hladnoću, a da pritom ne moraju potrošiti previše novca.

Pros:



Izvrsne karakteristike hladne vode

Kompaktan i dobro građen

Srednja cijena

Cons:



Nije tako lagan kao opcije od titana

ACD dodaje manju složenost servisiranja

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 funti / 650 dolara

Ova tehnološki prilagođena postavka Dive Riteov je odgovor na zahtjevne zarone i raznolike konfiguracije. FT1 prva faza s uravnoteženom dijafragmom uključuje pet niskotlačnih otvora i rotirajući kupolasti mehanizam za fleksibilno usmjeravanje crijeva, idealan za bočnu i stražnju montažu. Zatvoren je od utjecaja na okoliš, što ga čini prikladnim za hladne ili muljevite uvjete.

Dive Rite FT1 i XT2 druga faza

Drugi stupanj XT2 je lagan, robustan i pruža gladak, podesiv protok zraka: napravljen za ronjenje u špiljama, na olupinama i tehničko ronjenje. Dive Rite regulatori poznati su po modularnosti i jednostavnosti održavanja na terenu, a setovi za obnovu široko su dostupni. Iako nisu toliko glamurozni kao neki mainstream brendovi, kombinacija XT2/FT1 dobro je cijenjena od strane instruktora i iskusnih ronilaca zbog svog praktičnog dizajna i pouzdanosti u ekstremnim uvjetima.



Pros:



Izdržljiv i spreman za tehnologiju

Hladno zapečaćeno

Postoji li ljepši registar?

Cons:



Manje prepoznatljivosti u mainstreamu

Teži od modela specifičnih za putovanja.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 funti / 390 dolara

Cressi MC9-SC s drugim stupnjem Compact Pro je lagan, spreman za putovanja. regulator koji se ne trese u hladnoj ili muljevitoj vodi. Prvi stupanj je uravnoteženi dizajn dijafragme s potpunim brtvljenjem u okolišu („SC“ je kratica za Sealed Chamber), što ga čini ozbiljnim kandidatom za ronjenje u hladnoj ili umjerenoj vodi unatoč kompaktnoj veličini. S dva HP i četiri LP priključka, nudi solidnu fleksibilnost za usmjeravanje crijeva u laganom kromiranom kućištu od mesinga.

Cressi MC9 SC i Compact Pro

Druga faza je pneumatski balansirani Compact Pro koji nudi glatko udisanje, Venturijev prekidač za ograničavanje slobodnog protoka i iznenađujuće suho disanje za ovako mali set. Ultra je lagan i izrađen od materijala otpornih na smrzavanje, što ga čini omiljenim među roniocima koji žele više performansi od većine kompleta za tropske uvjete.

Pros:



Potpuno zatvoreno za hladnu vodu

Lak

Izvrsna vrijednost

Cons:



Blago plastičan osjećaj

Nije idealno za tehnološka ili dubinska istraživanja

Halcyon H-75P + Halo drugi stupanj – 720 funti / 950 dolara

Minimalistički san s robusnim, hladnootpornim pedigreom, kombinacija Halcyon H-75P i drugog stupnja Halo vrhunski je izbor za tehničke ronioce i puriste. H-75P je visokoučinkoviti, uravnoteženi klipni prvi stupanj s ekološki zatvorenom komorom i okretnom kupolom za čisto usmjeravanje crijeva.

Halcyon H-75P i drugi stupanj Haloa

Drugi stupanj Halo je velik, ali vrlo responzivan, s oštrim udisajem i Venturijevom kontrolom, pružajući pouzdan protok zraka čak i u uvjetima puno mulja ili smrzavanja. Sve je izgrađeno za izdržljivost - manje pokretnih dijelova, prenatrpana konstrukcija i kompatibilnost s DIR postavkama. Iako nije blještav ili lagan kao pero, njegov ugled u špiljskim zajednicama i zajednicama olupina je nepokolebljiv. Idealan za ronioce koji rade ili bilo koga tko preferira... regulator koji jednu stvar radi iznimno dobro.



Pros:



Otporan na bombe u hladnoj/muljevitoj vodi

Jednostavno usmjeravanje crijeva

Mogućnost servisiranja na terenu

Cons:



Glomazni drugi stupanj

Ograničena privlačnost za široku publiku izvan tehnoloških krugova

Mares Rover 2S – 180 funti / 199 dolara

Nijedan popis najboljih ne bi bio potpun bez Mares Rover 2S. Za ronioce početnike ili one kojima je potrebna jednostavna podrška, ovaj standardni set nudi dokazano impresivnu kvalitetu za skromnu investiciju. Prvi stupanj na bazi klipa je jednostavan, pouzdan i praktički neprobojan. Njegov kompaktni drugi stupanj uključuje Vortex Assisted Design (VAD), koji pomaže u smanjenju napora disanja čak i bez ikakvih korisničkih prilagodbi.

Mares Rover 2S

Nije uravnotežen niti zatvoren, što ga čini prikladnijim za ronjenje u toploj vodi i rekreativno ronjenje, ali diše puno bolje nego što biste očekivali za ovu cijenu. Minimalni pokretni dijelovi znače niže troškove servisiranja i manje kvarova. Ronilački centri diljem svijeta koriste Rover liniju kao svoje radne konje za najam s vrlo dobrim razlogom.

Pros:



Jeftino i pouzdano

Jednostavan za održavanje

Dobro disanje za tu cijenu

Cons:



Nije prikladno za hladnu vodu

Ograničeni protok zraka pri velikoj potražnji

Rezime

Najbolje cjelokupno: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Nije najjeftiniji, ali biti najbolji u cjelini ne može se. Performanse, hladne mogućnosti i jednostavnost korištenja čine ga izvanrednim paketom.



Najbolje za hladnu vodu: Halcyon H-75P + Halo Second Stage – Tehničari mu vjeruju s razlogom. Ultimativno otporan na smrzavanje (i metke).

Najbolji za profesionalce: Apeks EVX200 – S izvrsnom dostupnošću servisa, pouzdanim imenom i čvrstom pouzdanošću, Apeks je stvorio solidnog svakodnevnog radnog konja.

Najbolje za putovanja: Mares Ultra 62X + Ultra II – Ultrakompaktan, s automatskim zatvaranjem, izvrsnih performansi u svim područjima, Ultra je spreman za putovanja kad i vi.

Najbolji proračun: Mares Rover 2S – Solidne performanse, jednostavno servisiranje i odlična cijena. Registarski broj koji će i dalje davati rezultate.

Završna riječ

Biranje pravog regulator znači balansiranje između mjesta ronjenja, načina ronjenja te vremena i mjesta gdje ćete vjerojatno servisirati svoj repetitorski sistem. Trebate li zaštitu od utjecaja okoline, okretne otvore, titan ili samo pouzdan, svakodnevni repetitorski sistem otporan na metke? Dobro odabran repetitorski sistem regulator ne samo da poboljšava udobnost i prozračnost, već može i putovati s vama godinama.

Uvijek slijedite proizvođačev raspored servisiranja, obično godišnji ili po zabilježenim zaronima, jer zanemarivanje može dovesti do kvara, ne samo do neučinkovitosti. Osim što poboljšava disanje i pouzdanost, servisiranje vam pruža mir pod vodom, a to je neprocjenjivo.

Često postavljana pitanja

Uravnoteženo vs. neuravnoteženo: Što odabrati?

Uravnotežen regulatori održavaju dosljedan napor bez obzira na tlak u boci ili dubinu, što ih čini vrijednima ulaganja ako ćete redovito ići na zahtjevne ili duboke zarone.

Je li bolji klip ili membrana?

Klip regulatori nude veći protok i trajnost, dok dijafragmske jedinice bolje odolijevaju smrzavanju i kontaminaciji. Izbor uvelike ovisi o vašem ronilačkom okruženju.

Koliko često treba servisirati moj reg.?

Većina proizvođača preporučuje godišnji servis ili otprilike svakih 100 zarona (iako to varira). Ronjenje u hladnoj vodi, tehničko ronjenje ili najam zahtijevaju češće provjere kako bi ostali sigurni i spremni za daljnju prodaju. Također, kao i sve s pokretnim dijelovima, neaktivnost je vaš neprijatelj, pa ako koristite samo svoj reg barem jednom godišnje na odmoru, provjerite ih prije nego što krenete.