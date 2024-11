Descent X50i: Garminovo prvo 'veliko' ronilačko računalo

Garmin je predstavio svoje prvo ronilačko računalo velikog formata, Descent X50i. I dalje je za nošenje na zapešću, ali ima 3-inčni zaslon u boji osjetljiv na dodir (samo površinski) kao i značajke kao što su pomoćno ronilačko svjetlo, integracija zraka i mogućnost slanja poruka ronilac-ronilac.

X200i s dometom od 50 m ima safirnu leću za snagu, metalne tipke 'nepropusne', 3D kompas i ronilačko svjetlo za koje se kaže da je dovoljno svijetlo za praktičnu podvodnu upotrebu, ako primarno svjetlo iz bilo kojeg razloga nije dostupno. Algoritam je Bühlmann ZHL-16c s faktorima gradijenta.

Koristeći tehnologiju SubWave sonara, povezani ronioci mogu koristiti X50i za komunikaciju pod vodom s drugima do 30 m udaljenosti, koristeći unaprijed postavljene poruke. Oni također mogu pratiti tlak u spremniku, dubinu i udaljenost jedni drugima u ograničenoj vidljivosti, objekt dizajniran za rad za do osam ronilaca na udaljenosti do 10 m, koristeći primopredajnike Descent T2.

Profil ronjenja uz izron modela X50i pomaže roniocima da vizualiziraju plan povratka na površinu kroz podatkovno polje Projektirani izron. Ovo pokazuje projektirani dubinski profil povezan s trenutnim vremenom do površine (TTS). Grafikon također prikazuje dubinu tijekom vremena i prikazuje zaustavljanja dekompresije i promjene plina.

Tech i rec

“Novi Descent X50i savršeno je ronilačko računalo za tehničke ronioce i odlična opcija za rekreativne ronioce koji žele jasno vidjeti ključne statistike i kritične informacije dok istražuju podvodni krajolik,” kaže Garminov potpredsjednik globalne prodaje potrošača Dan Bartel.

Dovoljno prostora za podatke Planiranje ronjenja

SubWave sonarna tehnologija može se koristiti za slanje poruka

Profiliranje dubine DiveView karte

Na suhom, dnevnik ronjenja X50i omogućuje korisnicima pregled podataka, praćenje opreme, bilježenje i dijeljenje detalja putem Garmin Dive aplikacija Povijest dubina može se pregledavati u stvarnom vremenu kako bi se bolje razumjeli već posjećene lokacije i kako će one utjecati na plan dekompresije.

Kako biste se dodatno pripremili za nadolazeće ronjenje, ugrađeni GPS može se koristiti za navigaciju do više od 4,000 unaprijed učitanih lokacija za ronjenje diljem svijeta ili za dodavanje dodatnih detalja kao što su točke od interesa mjestima s kartama DiveView.

One uključuju batimetrijske konture dubine i proširenje su unaprijed učitanih TopoActive karata. Površinski GPS također se može koristiti za pomoć korisnicima u praćenju ulaznih i izlaznih točaka mjesta ronjenja.

Dvostruke elastične trake

Računalo se drži na mjestu na podlaktici dvostrukim elastičnim trakama s kopčama s vrhom strelice dizajniranim za jednostavno zatvaranje jednom rukom i bravom za podešavanje kako bi se spriječilo klizanje.

Integracija zraka dostupna je kada je Garmin X50i je uparen s primopredajnikom Descent T2. Preporučena maloprodajna cijena jedinice je £1,330, dok se primopredajnik prodaje za £430.

