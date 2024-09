'Devastated': Go Dive gasi se sporo

Go Dive Scuba Store u Derbyju zatvara s radom nakon 32 godine, navodeći teške uvjete trgovanja – ali planira pokušati rasprodati opremu s popustom tijekom sljedećeg mjeseca i ispoštovati postojeće poslovanje s obukom i servisiranjem prije nego što zauvijek zatvori svoja vrata.

Instruktor ronjenja Mark Hudson osnovao je Go Dive u središtu Derbyja 1992. godine kako bi podržao već uspostavljenu PADI školu za obuku.

Posao se nekoliko puta selio, smjestivši se u svoj sadašnji prostrani izložbeni prostor na Nottingham Roadu 2008. i, kao jedan od najvećih ronilačkih dućana u Ujedinjenom Kraljevstvu, redovito se pojavljuje među ronilac Nagrađuje pobjednike u maloprodaji. Također je povezan s aktivnim ronilačkim klubom.

Godine 2018. uspostavljeno je novo partnerstvo između Mark & ​​Alison James i upravitelja trgovine Jamesa Parsonsa, koji se tvrtki pridružio 2003. godine, kada su preuzeli vlasništvo i vođenje trgovine, online prodaju i obuku. James su također direktori komercijalnih ronilačkih kompanija MSDS Marine i MSDS baština.

"Uništeni smo što je došlo do ovoga", rekli su vlasnici o zatvaranju u obrazloženju na web stranici Go Dive. Donijeli su odluku da će od sada do 6. listopada održati završnu akciju, a kupce su zamolili da koriste kod GODIVE40 za 40% popusta na proizvode.

Također se nadaju da će dovršiti već rezervirane tečajeve i servisirati opremu te će nastaviti pružati usluge punjenja zraka, iako se klijenti upozoravaju da provjere radno vrijeme.

'Ronjenje u Velikoj Britaniji se promijenilo'

"Go Dive dio je britanske ronilačke scene više od 30 godina, ali jednostavno je postalo neodrživo da nastavimo", kažu vlasnici. “Ronjenje u Ujedinjenom Kraljevstvu značajno se promijenilo u ovo vrijeme, a mi smo bili tu za uspone i padove... razumijemo da je to skup hobi u vrijeme kada ljudi nemaju raspoloživi prihod ili luksuz vremena da mu se posvete... ”

“Brexit, a potom i Covid, doveli su do velikog gubitka ne samo prihoda nego i kupaca, pri čemu se ljudi nisu uspjeli vratiti ronjenju čak ni nakon završetka karantina.

“Ubrzo nakon Covida, rat u Ukrajini doveo je do krize troškova života i ogromnih računa za energiju, a sve je to imalo razarajući učinak. Dugo smo orali i podržavali posao, ali nažalost ne može tako zauvijek.

“Facebook Marketplace i eBay nedvojbeno imaju ulogu, ali stopa kojom su ljudi prestali kupovati novu opremu imala je veliki utjecaj na nas. Svjedoci smo vrtoglavog porasta servisiranja rabljene opreme, ali sam taj prihod nije dovoljan za održavanje trgovine s velikim izborom opreme koju ronioci mogu pregledavati i isprobavati.”

Go Dive tim kaže da je pomogao podržati manje ronilačke trgovine i skipere ronilačkih čamaca, te se nadaju da će britanski ronioci nastaviti s tim. “Ako se ne možete napuniti zrakom, onda ne možete roniti; ako ne možete nabaviti čamac za ronjenje onda je užasno teže doći do olupine.

"Stvarno bismo željeli potaknuti sve da koriste vašu lokalnu ronilačku trgovinu i rone sa svojim lokalnim skiperom ili, ako ne budemo oprezni, neće biti ronjenja u Ujedinjenom Kraljevstvu u budućnosti."

