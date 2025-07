10 najboljih ronilačkih računala ispod 500 funti/650 dolara u 2025. godini

Ronilačka računala evoluirali su od ekstravagantno skupih, glomaznih naprava do elegantnih, inteligentnih suputnika koji redefiniraju sigurnost i praktičnost pod vodom. Nastali u 1980-ima, rani modeli često su bili nepouzdani i neprecizni, kao i, pa, prilično veliki. Premotamo naprijed do 2025. i današnjeg ronilačka računala pružajte barem informacije o dubini u stvarnom vremenu, statusu dekompresije, brzini izrona i mješavini plinova! Stvari postaju samo kompliciranije i uzbudljivije odatle, a sve je to na kompaktnim zaslonima montiranim na ručni zglob... ponekad u punom sjaju tehnolora.

Vrijedi istaknuti da je ovaj popis najboljih ronilačka računala Ispod 500 funti stavlja nas na sam kraj tržišta rekreativnog ronjenja. Većina proizvođača nudi više modela po toj cijeni, pa smo pokušali pokriti raspon i uzeti najbolje iz ponude u njihovim specijalnostima. ronilačka računala na ovom popisu imaju cijenu ispod 500 funti/650 dolara, tako da ne morate potrošiti previše novca za mir. I dok zasigurno dobivate mir, koliko zapravo možete dobiti za svoj novac?

Suunto Zoop Novo – £235 / $300

Suunto Zoop Novo je klasični sat za početnike. ronilačko računalo koji i dalje zaslužuje pohvale za svoju pouzdanost i jednostavnost korištenja. Sa svijetlim pozadinskim osvjetljenjem zaslona i sučeljem s jednom tipkom, idealan je za nove ronioce ili kao jednostavna rezerva za naprednije. Uređaj podržava Nitrox mješavine do 50%, uključuje bateriju koju može zamijeniti korisnik i može pohraniti do 140 zarona u svoju memoriju.

Suunto Zoop Novo Računalo za ronjenje

Iako mu nedostaje integracija zraka i Bluetooth povezivost, ono što nudi jest iznimno čvrsta pouzdanost i praktičan pristup praćenju dekompresije. Također dobivate jasan vizualni i zvučni indikator brzine izrona, ključan za smanjenje vjerojatnosti dekompresijske katastrofe. Jedna značajka koju rekreativni ronioci često zanemaruju jest način rada Gauge. Zbog toga je Zoop Novo prikladan za mjerenje vremena na dnu za tehničke ronioce.

Ako tražite jednostavan, neprobojan uređaj bez prevelikog troška, Zoop Novo ostaje jedan od glavnih kandidata u 2025. godini.

Prozodija:

Jednostavno za korištenje i neprobojno

Odlična početna cijena

Nitrox i Gauge načini rada

Cons:

Nema Bluetooth ili integracije s bežičnim sustavom

Glomazniji u usporedbi sa stilom sata računala!

Zovoj sivi – 500 funti / 575 dolara

U redu, ovo je na samom vrhu cjenovnog ranga, ali Peregrine je visokoučinkoviti, u punoj boji... ronilačko računalo dizajniran prvenstveno za rekreativne ronioce koji žude za jasnoćom, snagom i praktičnim pristupom tehnologiji. S jarkim 2.2-inčnim LCD zaslonom u boji, upozorenjima na vibracije, bežičnim punjenjem i više prilagodljivih načina prikaza, intuitivan je, a opet prepun profesionalne DNK razine koju biste očekivali od Shearwatera.

Shearwater Peregrine Računalo za ronjenje

Pokreće Bühlmannov ZHL-16C algoritam s faktorima gradijenta, što omogućuje napredno podešavanje konzervativnosti, rijetkost za ovu cijenu. Podržani su zrak i nitrox do 100%, kao i nitrox način rada s tri vrste plina. Ovo nije za početnike. ronilačko računalo, ali je idealan za sve koji žele isprobati tehnologiju početne razine bez prevelikog trošenja. Zaroni se bilježe pomoću Shearwater Clouda putem Bluetootha. Nema kompasa ni integracije zraka, ali za većinu ronilaca koji se ne upuštaju u tehnologiju to je prihvatljiva zamjena.

Prozodija:

Briljantan zaslon i intuitivno sučelje

Punjiva i s Bluetoothom

Tehnološki algoritam za rekreativnu upotrebu

Cons:

Nema kompasa ili integracije zraka

Prilično glomazan za rekreativnu upotrebu

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 funti / 549 dolara ili 499 funti / 649 dolara

Pametni sat koji dodatno funkcionira kao ronilačko računalo, ili je obrnuto? Opcije Descent G1 objedinjuju GPS, bilježenje ronjenja i značajke za više sportova u jednom izdržljivom paketu. Izrađen za akciju, Garmin Descent G1 prati dubinu, vrijeme, dekongestiju i površinske intervale, uz dodatnu prednost što služi i kao vaš svakodnevni fitness tracker.

Oba modela podržavaju načine rada Air, Nitrox, Gauge, Apnea i CCR. Trajanje baterije se proteže na 25+ sati u načinu ronjenja za standardni G1, a to se može znatno produžiti nadogradnjom na Solar model. Zaslon je jednostavan monokromatski i nije za svačiji ukus, ali ako ste dovoljno stari da cijenite 'retro Casio' izgled, tada tijekom ronjenja dobivate i bonus 'načina rada s velikim brojevima'. Iako nije uvijek najlakši za navigaciju, svestranost Descent G1 je neusporediva za manje od 500 funti.

Prozodija:

Kombinacija fitness + ronjenje + pametni sat

GPS i Bluetooth povezivost

Izvrsno za putovanja i praćenje površine

Cons:

Mali, monokromatski zaslon

Nema integracije zraka

Suunto D5 – 455 funti / 649 dolara

Još jedan ručni sat ronilačko računaloSuunto D5 briše granicu između lifestyle dodatka i ozbiljnog alata za ronjenje. Zaslon u boji je oštar, čitljiv na sunčevoj svjetlosti i prilagodljiv. Pod vodom, D5 podržava načine rada Air, Nitrox, Gauge i Freedive, uključujući mogućnost prebacivanja između plinova tijekom zarona. Nakon zarona ima bežičnu sinkronizaciju s vašim telefonom putem Suunto aplikacije i snimat će lokaciju (iako treba napomenuti da aplikacija snima lokaciju telefona, a ne lokaciju D5).

Suunto G5 Računalo za ronjenje

Iako je integracija sa zrakom opcionalna putem odašiljača (prodaje se zasebno), slijetanje je udobno i bez njega u okviru budžeta. Punjiva baterija traje šest do 12 zarona s jednim punjenjem. Uglađeni dizajn znači da ga možete nositi na večeru nakon zarona.

Prozodija:

U punom koloru, oblik ručnog sata

Sinkronizacija aplikacija i punjiva

Moderan i prilagođen putovanjima

Cons:

Odašiljač gotovo udvostručuje troškove integracije zraka

Kraći vijek trajanja baterije u odnosu na jednostavnije modele

Oceanic Veo 4.0 – £360 / $380

Veo 4.0 spaja elegantnu estetiku s ozbiljnom inteligencijom. Uz zaslon visokog kontrasta i Bluetooth sinkronizaciju, podržava i dvostruke algoritme – DSAT i Pelagic Z+ – što vam omogućuje usklađivanje profila s vašim partnerom za ronjenje ili instruktorom. Dvije mješavine plinova do 100% kisika čine ga idealnim za Nitrox ronioce, pa čak i za blage ronioce.

Oceanski VEO 4

Možete bilježiti i ažurirati firmver putem aplikacije DiverLog+, a baterija koju korisnik može zamijeniti dovoljna je za 200–300 zarona. Iako ovo ronilačko računalo Ne nudi integraciju zraka ili kompas, nevjerojatno je fleksibilan za ronioce na više razina.

Prozodija:

Fleksibilnost dvostrukog algoritma

Podrška za aplikacije i promjena plina

Tanak za namjenski ručni montažni uređaj računalo

Cons:

Nema integracije zraka ili kompasa

Sučelju je potrebno trenutak da se nauči

Cressi Leonardo 2.0 – £210 / $260

Jednostavno, pristupačno i učinkovito. Cressi Leonardo je idealan ronilačko računalo za ronioce koji cijene praktičnost iznad funkcija. Segmentirani LCD zaslon od ruba do ruba je jasan i čitljiv, a ima i pozadinsko osvjetljenje. Pod vodom, Leonardo podržava način rada Air, Nitrox (do 50%) i Gauge, a istovremeno omogućuje i opcionalni duboki zastanak za dodatnu sigurnost.

Cressi Leonardo 2 Računalo za ronjenje

Cressi koristi modificirani RGBM algoritam koji se može prilagoditi za 'faktor sigurnosti'. Također ima jasne vizualne i zvučne alarme. Kao i većina početnih modela ronilačka računala Danas Leonardo ima sučelje s jednom tipkom i jednostavan dnevnik ronjenja. Nema Bluetootha, GPS-a ili kompasa, ali to se ne bi trebalo očekivati u ovom cjenovnom rangu. računalo jednostavno se ističe kao izdržljiv i jednostavan radni konj za nove ronioce ili kao rezervna jedinica.

Prozodija:

Nevjerojatno jednostavno sučelje

Izvrsna jasnoća zaslona

Izvrsna cijena

Cons:

Nema bežičnih značajki

Ograničen skup značajki

Aqualung i330R – 308 funti / 399 dolara

i330R nudi jedan od najboljih zaslona u ovom cjenovnom rangu: svijetli TFT zaslon u boji koji ostaje vidljiv u svim uvjetima. U vodi podržava četiri načina rada: zrak, nitrox, mjerač i ronjenje na dah. Također možete prebacivati ​​do tri mješavine plinova tijekom ronjenja. i330R se puni putem USB-a i nudi Bluetooth sinkronizaciju s Aqualungovom aplikacijom DiverLog+.

Aqualung i330R Računalo za ronjenje

S robusnom i praktičnom konstrukcijom, ovo je omiljen među roniocima u hladnim vodama i noćnim roniocima koji cijene jasnu sliku. Nema integracije zraka ili digitalni kompas, ali ima više značajki od mnogih konkurenata. Također ima ono što smatramo najboljim remenom na popisu koji se odmah priprema, nešto o čemu se ne govori dovoljno!

Prozodija:

Oštar zaslon u punoj boji

Punjiva i s Bluetoothom

Može se koristiti s više vrsta plinova

Cons:

Nema kompasa ili integracije zraka

Manje elegantan od dizajna u stilu sata

Mares Puck 4 – 240 funti / 350 dolara

Mares Puck 4 je najnovija evolucija voljene Puck serije, zadržavajući jednostavnost s jednom tipkom, ali dodajući elegantan, visokokontrastni matrični zaslon i moderniziranu unutarnju tehnologiju. Puck 4 podržava načine rada Air, Nitrox (do 99%) i Gauge, s mogućnostima dubokog zaustavljanja i prebacivanjem na više plinova.

Mares Puck 4 Računalo za ronjenje

Novost za Puck 4 je Bluetooth povezivost koja vam omogućuje sinkronizaciju zarona putem Mares aplikacije, tako da više nema petljanja s kabelima. Raspored je čist, lako čitljiv čak i u uvjetima slabe vidljivosti i napravljen za dugotrajnost. Baterija koju korisnik može mijenjati također ima solidan vijek trajanja od 100 zarona. I premda nije modni detalj, to je solidan, funkcionalan i pouzdan alat za ronjenje koji je teško nadmašiti u ovom cjenovnom rangu.

Pros:

Sinkronizacija zapisnika ronjenja putem Bluetootha

Dugi vijek trajanja baterije (korisnik ju može zamijeniti)

Jednostavno, čvrsto i učinkovito

Cons:

Nema integracije zraka ili kompasa

Nije najljepši od svih

SEAC ekran – 265 funti / 335 dolara

SEAC zaslon je moderan i jednostavan ronilačko računalo dizajniran s ciljem čitljivosti i jednostavnosti. Njegov široki pravokutni LCD zaslon nudi visokokontrastni raspored koji omogućuje lako prihvaćanje podataka o ronjenju na prvi pogled. Također ima pozadinsko osvjetljenje, korisno za ronjenje pri slaboj vidljivosti ili noćno ronjenje. Kao bonus, ovo je osvježavajuće modernog izgleda. računaloNakon što kročite u vodu, zaslon podržava način rada Air, Nitrox (do 99%) i Gauge, te uključuje vizualne i zvučne alarme za dubinu, brzinu izrona i dekompresijske zaustavljanja.

SEAC zaslon Računalo za ronjenje

Ovdje nećete pronaći integraciju zraka ili Bluetooth, ali baterija koju korisnik može mijenjati lijep je detalj i prosječnom roniocu osigurava do tri godine korištenja. Sučeljem se upravlja pomoću dva prednja gumba, što omogućuje jednostavno upravljanje, čak i ako nosite debele rukavice u hladnoj vodi.

Prozodija:

Veliki, ultra jasan zaslon

Dobro dizajniran za ronioce u hladnoj vodi

Jednostavno korištenje sučelja

Cons:

Nema aplikacije ili bežične povezivosti

Namjenski USB kabel nije uključen

Scubapro Aladin A2 – £400 / $480

Dizajniran za ronioce koji žele kompaktnu snagu, Scubapro Aladin A2 spaja ozbiljne značajke u pojednostavljeni format ručnog sata. Podržava Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount i CCR, što ga čini nevjerojatno svestranim. Matrični zaslon s punom točkom je oštar i jasan, a korisničko sučelje je intuitivno nakon što se upoznate s rasporedom.

Scubapro Aladin A2 Računalo za ronjenje

Uključuje 3D kompenzaciju nagiba digitalni kompas, što je rijetkost u ovom cjenovnom rangu, a iako je integracija sa zrakom moguća, potreban je dodatni odašiljač. Kad smo već kod integracije, kompatibilan je i sa Scubapro HRM pojasom za očitavanje otkucaja srca i temperature kože. A2 je također omogućen putem Bluetootha za jednostavnu sinkronizaciju sa Scubaproovom LogTRAK aplikacijom. Tehnički ronioci možda žele više prilagodbi, ali za ozbiljne rekreativne i sportske ronioce, Aladin A2 je idealan izbor.

Prozodija:

Ugrađeni kompas i Bluetooth povezivost

Više načina ronjenja i freedivinga

Elegantan i kompaktan oblik ručnog sata

Cons:

Za dodatnu integraciju potrebno je više odašiljača

Strmija krivulja učenja za nove korisnike

Sažetak – Istaknuti odabiri

Najbolje sveukupno Računalo za ronjenjeScubapro Aladin A2 – prepun ronilačkih funkcija za solidan budžet

Najbolja cijena Računalo za ronjenjeMares Puck Pro – izdržljiv, jednostavan i spreman za učenike

Najbolje Računalo za ronjenje za iskusnog roniocaZovoj sivi – zaslon u boji, dobro raspoređen i jasnoća tehnološke razine

Najbolji crossover Računalo za ronjenje: Garmin Descent G1/G1 Solar – susreće se pametni sat ronilačko računalo, prava svakodnevna odjeća s pouzdanom funkcionalnošću ronjenja

Završna riječ o ronilačkim računalima

vaš ronilačko računalo trebao bi odražavati vaš stil ronjenja, a ne samo vaš budžet. Želite li jednostavnu i pouzdanu opciju, modernu tehnologiju sa svim dodacima ili crossover uređaj koji možete nositi svaki dan, deset gore navedenih modela pružaju pouzdanu sigurnost i funkcionalnost, a da pritom ne pređu cijenu od 500 funti.

Naravno, ronilačka računala ne kontroliraju ronjenje umjesto vas, oni vam jednostavno daju činjenice. Čak i kao rekreativni ronilac, oni su alat i stoga biste već trebali razumjeti osnove tlaka, uzgona i dekompresije kako biste iz njih izvukli maksimum. Nakon što savladate osnove uputa, možete podesiti svoju Nitrox mješavinu, roniti u grebene ili se s povjerenjem kretati oko olupina. ronilačko računalo će pratiti umjesto vas.

I zapamtite… ako niste naučili kako ga koristiti, vaš ronilačko računalo zapravo uopće ne koristi, pogotovo kada se pojave ti informativni alarmi i trepćući brojevi. Uvijek pročitajte priručnik i osvježite znanje ako ga neko vrijeme niste koristili.

Često postavljana pitanja – Kupnja ronilačkog računala ispod 500 funti

1. Trebam li Bluetooth na svom ronilačko računalo ili je USB u redu?

Bluetooth nudi bežičnu sinkronizaciju s telefonima, što je super praktično. Ali USB sinkronizacija također dobro funkcionira i gotovo uvijek štedi troškove.

2. Isplati li se integracija zraka?

Spajanjem na bocu dobivate tlak plina u stvarnom vremenu, što je posebno izvrsno za tehnička ronjenja. Ali za rekreativne ronioce, konzolni SPG je općenito više nego dovoljan.

3. Koliko je važan tip algoritma (npr. Bühlmann vs. DSAT)?

Pitanje od milijun dolara. Konzervativni modeli (poput DSAT-a) idu prema sigurnosti, tj. kraćim NDL-ovima i manje dubokog vremena pri ponovljenim zaronima. Bühlmannovi i prilagodljivi algoritmi (Buhlmann GF) obično nude dulje NDL-ove u osnovi i omogućuju vam podešavanje konzervativizma odatle. Izbor stvarno ovisi o tome koliko liberalno ili oprezno volite roniti i koju razinu kontrole točno želite od svog... ronilačko računalo.