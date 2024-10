Na prodaju 3 Rolexa s Giddings/Cousteau karikama

Dva Rolex Submariner sata koji trenutno pripadaju podvodnom snimatelju i producentu Alu Giddingsu, a pratili su ga na 12 od njegovih 17 spuštanja u Titanski, ide pod čekić u nadolazećim tjednima – kao i još jedan Submariner koji je pripadao obitelji Cousteau.

Sotheby's New York početkom prosinca planira prodati Giddingsove podmorničare, a zbog njihovog iznimnog "rekorda podvodne izloženosti", aukcijska kuća smatra da je par "vjerojatno najautentičnijih satova alata koji će se pojaviti na aukciji".

Tijekom 40-godišnje karijere Giddings, koji sada ima 87 godina, postao je četverostruki dobitnik nagrade Emmy i snimio mnoge kultne podvodne slike, uključujući nezaboravnu snimku Titanskinakloniti se.

Njegov 1680 'Red' Submariner iz otprilike 1976. je automatski sat od nehrđajućeg čelika 40 kalibra 1570 mm s crnim brojčanikom i stražnjom stranom kućišta na zavrtanje s ugraviranim 'Al Giddings'. Predviđena je dubina do 200 m.

Crvena podmornica Ala Giddingsa (Sotheby's)

Američki ronilac bio je poznat po razvoju vlastitih inovativnih kamera, rasvjete i optičkih sustava, radu s National Geographicom, BBC-jem i istraživačima oceana poput Titanski otkrivač Robert Ballard. Potražnja velikih holivudskih studija značila je da ga se povezivalo i s filmovima o Jamesu Bondu Samo za tvoje oči i Never Say Never Again i klasike u režiji Jamesa Camerona kao što su Dubina, Bezdan i Titanski.

Stojeći na podmornici Alvin koja je zaronila u Titanic 1986. (Sotheby's)

Giddings tijekom misije na Titanic, nosi Rolex Red Submariner (Sotheby's) Snimanje iz helikoptera (Sotheby's)

Sotheby's kaže da Giddingsove fotografije pokazuju kako nosi sat "na setu sa Seanom Conneryjem i Kim Bassinger, podučava Jamesa Camerona kako komunicirati pod vodom, penje se iz ALVINA, podmornice korištene za otkrivanje Titanski, i visio iz helikoptera s kamerom u ruci.”

Bio je i na njegovom zapešću dok je snimao IMAX dokumentarni film Titanic: Blago dubina 1992., što je dovelo do njegova rada s Cameronom.

“Odgovarajući ronilački sat je bilo ono što je trebalo imati, a ovaj sat se pokazao besprijekorno za sve te godine,” rekao je Giddings, “i pod vodom u okruženjima s različitim tlakom i različitim podmornicama: na Titanski, O Andrea Doria, brodolomi lagune Truk, atol Bikini, Sjeverni pol, Antarktik. Zaista nije bilo konkurencije; jednostavno je bilo najbolje.”

Zlatni Rolex

Zlatni Rolex Submariner Ala Giddingsa iz oko 1984. (Sotheby's)

Drugi Giddingsov sat koji se nudi na prodaju je 1680/8 “Nipple Dial” Submariner, Rolex od 18-karatnog žutog zlata s odgovarajućom narukvicom iz oko 1984. koji se može vidjeti na ekranu u Titanski.

T Walker Lloyd, ronilac koji je radio za Rolex, bio je Giddingsov prijatelj i pitao ga je bi li brend mogao iskoristiti neke od njegovih fotografija dr. Sylvije Earle za promotivnu kampanju kada je postala Rolexova ambasadorica. Giddings je nekoliko godina dokumentirao rad morskog biologa i oceanografa.

Kad je Lloyd kasnije upitao Giddingsa koliko mu Rolex duguje za slike, on je odgovorio da je sretan što podržava Earle i njezin rad. “Prošlo je oko mjesec dana, a poštom je stigla kutija u kojoj je samo pisalo: 'Uživajte, T Walker Lloyd',” rekao je Giddings. “I bio je to ovaj zlatni Rolex. Bila sam u šoku. Mislim da su u to vrijeme bile 10,000 dolara!”

Giddings je rijetko nosio sat, ali 1997., dok je radio kao koproducent i direktor podvodne fotografije na Titanski, poslušao je kada je Cameron osjetio da bi zlatni Rolex izgledao prikladno na zapešću glumca Billa Paxtona, u njegovoj ulozi direktora ronjenja Brocka Lovetta.

Nekoliko mjeseci kasnije Giddings se počeo pitati što se dogodilo s njegovim satom i nazvao je Cameronov ured. “I tjedan ili dva kasnije stigla je poštom s porukom zahvalnosti od Foxa”, rekao je.

Dva sata se prodaju s izborom potpisanih memorabilija, uključujući filmske plakate, ispise fotografija Titanski, DVD i knjiga. Procjena za Red Submariner je 20,000-40,000 američkih dolara (15,400-30,800 funti), a za zlatni Rolex 30,000-60,000 dolara (23,000-45,900 funti). Njih dvoje idu na prodaju 6. prosinca u Sotheby's “Važni satovi” rasprodaja.

Podmorničar Cousteau

Ovaj Rolex Submariner nekoć je pripadao Philippeu Cousteauu (Aukcijska galerija u Dallasu)

Prije nego što Giddingsovi satovi krenu u prodaju, na drugom kraju SAD-a u Teksasu Rolex Sea-Dweller Submariner iz 1665. iz 1969. koji je pripadao pokojnom sinu Jacquesa Cousteaua, Philippeu Cousteauu, čini se da će također izazvati interes. To nije samo zato što je vlasnik i sam bio poznati ronilac, već i zato što je njegov otac sudjelovao u dizajniranju Submarinera.

Philippe Cousteau bio je, poput Giddingsa, snimatelj među svojim mnogim drugim postignućima i specijalizirao se za ekološka pitanja. Umro je 1979. u dobi od 38 godina kada se njegov leteći brod srušio u rijeku Tagus u Portugalu.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Sat s dometom od 610 m izvorno je bio u vlasništvu Cousteaua, a od 1973. je u posjedu sadašnjeg vlasnika, koji ga je dobio na dar za obilježavanje dubokog ronjenja u Sredozemnom moru.

Poznat je kao model s "dvostrukom crvenom linijom", zbog ružičaste nijanse koja proizlazi iz činjenice da rani modeli nisu bili tiskani s bijelom pozadinom. Tek kasnije su dvostruko tiskane kako bi se crvena boja isticala. Također odražavajući da se radi o ranom modelu, sat ima mali ventil za otpuštanje helija.

Galerija aukcija u Dallasu odredio je procjenu od 50,000 75,000 do 38,500 57,400 američkih dolara (12 2014 do 183,750 XNUMX funti) za sat kada bude u prodaji XNUMX. studenog. Godine XNUMX. Rolex Sea-Dweller koji je pripadao Philippeu Cousteauu prodan je u New Yorku za XNUMX dolara.

Također na Divernetu: NA TISUĆE PREDMETA BRODOLOMINA U UK, PONUDE ZA 'GRAIL' DIVE-WATCH POČINJU OD 50K USD, ROLEX RONIKA SPASIOCA U BOND STILU POSTIŽE 40 £, MARY ROSE DIVER PRODAJE RIJETKU OMEGU