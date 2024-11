Aggressor Adventures dodaje novi brod za Crveno more i plan puta za greben Elba

Egipatski duboki jug je netaknut, netaknut i udaljen, i sada Agresorske avanture je svojoj floti dodao novi brod koji će pristupiti ovoj neiskorištenoj divljini, uključujući slavni greben Elba, od ožujka 2025.

Red Sea Aggressor V krenut će iz Port Berenice, objekta kojim upravlja egipatska mornarica, nekih 220 km južno od Port Ghaliba, gdje većina brodova kreće na safari u južnom Crvenom moru. Ova nova početna točka daleko južnije znači da su vruće točke Rocky Islanda i Zabargada puno bliže, a udaljenije lokacije poput grebena Elba lako su dostupne za krstarenje.

Agresor Crvenog mora V

Red Sea Aggressor V je brod s čeličnim trupom, dug 40 metara, s ne manje od pet paluba. Može primiti 26 gostiju u 13 klimatiziranih kabina, a ima dva unutarnja salona, ​​dva vanjska salona, ​​terasu za sunčanje na otvorenom, veliki restoran i hidromasažnu kadu. Opslužuju je dva prostrana RIB-a s motorima od 85 KS.

Kornjača pozira fotografima

Brod će voziti dva različita puta – jedan će zauzeti Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad i Rocky Island, udariti u Habily Gaffar i Dangerous Reef na putu natrag do luke, a drugi će krenuti dalje prema jugu točno do granice sa Sudanom, do grebena Elba, olupina Levanzo, a zatim Abu Fandira na povratku. Ti će se itinereri izmjenjivati ​​na tjednoj bazi, što znači da gosti mogu ostati na brodu na dvotjednom izletu i ići na dvije različite rute.

Na ruti grebena Elba, tijekom sezone 2025., jedan od dana dok se brod bude vraćao na sjever bit će posvećen četirima istraživačkim zaronima. Gosti mogu dati svoje povratne informacije o ovim ronjenjima na udaljenim grebenima, a četiri najbolje ronilačke lokacije za koje se glasalo bit će imenovane i dodane u plan puta za 2026. godinu.