Wayne B Brown iz Aggressor Adventures izdaje prvu knjigu

Vrlo uspješan poduzetnik Wayne B Brown najavio je izdavanje svoje prve knjige, Od krpa do obogaćivanja: Kako definiram uspjeh u poslu i životu. Knjiga nudi praktične poslovne savjete i osobne anegdote iz autorove karijere kao bivšeg medicinara Zračnih snaga i vlasnika franšize Taco Bell na više lokacija, do njegovog sadašnjeg pothvata kao vlasnika/izvršnog direktora Agresorske avanture, jedan od vodećih svjetskih pružatelja usluga najma luksuznih ronilačkih jahti s pet zvjezdica, riječnih krstarenja, plutajućih odmarališta i prepoznatljivih loža.

Wayne B Brown i dalje je strastveni ronilac i podvodni fotograf

O knjizi

Izvadak iz predgovora: “Ova je knjiga vrlo osoban prikaz toga kako ja definiram uspjeh, što me motivira da uspijem i zašto. Koliko god bih volio da je to vodič korak po korak za siguran uspjeh, nije. Umjesto toga, to je zbirka eseja za koje se nadam da će pružiti uvid u to kako su odluke koje sam donio u privatnom i poslovnom životu pridonijele onome što nazivam obogaćivanjem. Ne zamišljam da ćete ovu knjigu pročitati u jednom dahu. Nadam se da ćete ga držati na svom stolu i posegnuti za njim kad budete imali nekoliko slobodnih minuta, a dobro bi vam došla nova perspektiva ili možda malo ohrabrenja.”

Od krpa do obogaćivanja: Kako definiram uspjeh u poslu i životu

Knjiga od 210 stranica, Od krpa do obogaćivanja: Kako definiram uspjeh u poslu i životu, uključuje vezu QR koda na bonus odjeljak, koji uključuje fotografije, videos, te intervjue s autorom Wayneom B Brownom.

Ograničena izdanja, potpisane i numerirane knjige tvrdog uveza bit će dostupne izravno od autora. Dio prihoda od prodaje ograničenog izdanja tvrdih primjeraka ići će u korist Sea of ​​Change, neprofitne organizacije koju je utemeljio Wayne B Brown za potporu svjetskim inicijativama za očuvanje i istraživanje. Mekana verzija dostupna je kod odabranih knjižara. Meki uvez i digitalni verzije su dostupne na Amazon.com

Dostupne su dodatne informacije ovdje.