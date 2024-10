All Star Tech Week u Crvenom moru

All Star Liveaboards održava specijalizirani Tjedan tehnologije na svom luksuznom brodu Scuba Scene na Crvenom moru u ožujku 2025., koji će sadržavati većinu zarona u rasponu dubina od 45 m do 60 m.

Ronilačka mjesta na itineraru uključuju olupine brodova Aida i Numidia na Bratskim otocima. Thomas Canyon u Tiranskom tjesnacu, Eel Garden Canyon kod Ras Mohammeda i olupina Rosalie Moller blizu otoka Gubal.

Osim zarona između 45 m-55 m (za zračne ronioce produženog dometa) i do 60 m (za normoksične ronioce), također će biti nekih dugih zarona do 30 m (na nekim od klasičnih olupina u Crvenom moru, kao što je Thistlegorm i one u Sha'ab Abu Nuhas), kao i dva ili tri noćna urona (ovisno o kretanju broda i mjestima noćnog veza). Napomena: plan puta ovisi o vremenskim prilikama i točna mjesta mogu varirati.

Ahmed Fadel vodit će Tech Week na All Star Scuba Scene

Preporučena konfiguracija za tjedan je twinset s jednim ili dva stupnja s povratnim plinom ili normoksičnim trimixom te stupnjevi s 50% i 60%, ili 80% O2. Ronioci na rebreather također su dobrodošli na brod. Cijena vapna je 30 USD/kg.

Voditelj Tech Weeka bit će SDI direktor tečaja i TDI Advanced Trimix instruktor Ahmed Fadel. Ahmed roni od 1993. godine, a na daskama za daske radi od 2000. godine. Autor je knjige The Southern Red Sea Dive Guide i bogatog znanja o ronjenju u Egiptu općenito, te o tehničkom ronjenju.

All Star Scuba Scene je luksuzna daska koja radi u Crvenom moru od 2023. i naširoko je hvaljena zbog svojih objekata, posade i hrane. Prostrana ronilačka paluba može udobno primiti do 22 tehnička ronioca sa svom opremom ili 28 rekreativaca.

Vise s čekićastim morskim psima u Crvenom moru

Postoje dva snažna i prostrana RIB-a, a svaki može udobno primiti do osam tehničkih ronilaca sa svojim stupovima. Scuba Scene također je opremljen svim alatima za miješanje, uključujući pumpu za povišenje tlaka i trimix analizatore.

Cijena ovog posebnog North and Brothers Tech Weeka, koji traje od 17. do 24. ožujka 2025., iznosi 1,232 USD po osobi, a to uključuje smještaj, obroke, ronjenje i lokalne transfere na dan dolaska i iskrcaja. Ne uključuje PDV (125 USD), pivo/vino, upute za ronjenje, napojnice i osiguranje za ronjenje (obavezno).

Kontaktirajte nas na: info@allstarliveaboards.com za više informacija ili posjetite web stranicu kako biste potvrdili svoje mjesto na ovom putovanju.