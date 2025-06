Dokazi o brodolomu rješavaju 'problem s kositrom'

at

at 8: 55 am

Novi dokazi prikupljeni iz niza drevnih brodoloma ukazuju na to da je kositar bio prva britanska roba koja se izvozila u velikim količinama diljem Europe prije tisuća godina - što dokazuje da je Britanija igrala ključnu ulogu u europskom brončanom dobu.

Nedavno objavljena međunarodna studija, koju su vodili arheolozi sa Sveučilišta Durham, otkrila je da je kositar iskopan u jugozapadnoj Britaniji do prije 3,300 godina bio ključni resurs za velike civilizacije čak 4,000 km udaljene u istočnom Mediteranu.

Predvođeni liječnicima Alanom Williamsom i Benjaminom Robertsom, istraživači su koristili kemijsku i izotopsku analizu kako bi pratili geološko podrijetlo kositrenih ingota koje su morski arheolozi pronašli u brojnim brodolomima koji datiraju iz oko 1300. godine prije Krista, uključujući tri uz obalu Izraela.

Brodovi su potjecali iz jugozapadne Britanije, južne Francuske i samog Izraela, a za njihov teret se govorilo da pruža prvi izravan dokaz da su područja današnjih Cornwalla i Devona bila glavni dobavljači kositra za proizvodnju bronce u antičkom svijetu.

Vitalnih 10%

Bronca obično sadrži 90% bakra i 10% kositra, što je u to vrijeme bio rijedak element u Europi. Međutim, mnogi stručnjaci dugo su tvrdili da bi trgovina s tako udaljene lokacije kao što je Britanija bila nepraktična u bilo kojem opsegu za južnoeuropske civilizacije koje su željele proizvoditi oružje, alate i nakit.

Trgovina kositrom opisana je u klasičnim tekstovima grčkog istraživača Piteja, koji je putovao Britanijom oko 320. godine prije Krista kako bi napisao prvi poznati izvještaj o otoku i njegovim stanovnicima.

Zabilježio je da se metal trgovao s plimnog otoka u jugozapadnoj Britaniji koji je nazvao Ictis - za koji se danas smatra da je to brdo sv. Mihovila u Cornwallu. Zatim je prevožen preko mora i niz francuske rijeke do ušća Rhone u Sredozemno more - tijekom mjesec dana.

Studija brodoloma sada procjenjuje da su se deseci tona godišnje prevozili u fazama putem trgovaca u Francuskoj, Sardiniji i Cipru.

Izvješće, koje također pokazuje da je kositar iz olupine broda Rochelongue iz 600. godine prije Krista pronađene uz jug Francuske potjecao iz jugozapadne Britanije. objavljen U časopisu antika.

Također na Divernetu: RONIOCI PRONAŠLI BODEŽ NA NAJSTARIJOJ OLUPINI TRGOVAČKOG BRODA NA SVIJETU, RONILČEVO OTKRIĆE MOGAO BITI NAJRANIJI BRODSKI TOP, RUDARSTVO ZABORAVLJENA PROŠLOST U CORNWALLU