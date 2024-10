Crni Tudor ronilac u centru pažnje u razgovorima o povijesti

Malo poznata priča o crnom spasilačkom roniocu iz 16. stoljeća za kojeg se zna da je ronio na glavnom brodu Henrika VIII. Mary je ustala i 1546. olupina broda Sancta Maria & Sanctus Edwardus predstavlja u jednoj od prezentacija na ovogodišnjoj godišnjoj konferenciji Historical Diving Society (HDS).

Događaj se održava 16. studenog u sjedištu tvrtke za offshore projekte Subsea7 u Suttonu, Surrey – i otvoren je ne samo za članove HDS-a, već i za sve koji se zanimaju za ronjenje.

Istražujući ulogu ronilaca u povijesti, ovogodišnji program obuhvaća razdoblje od srednjeg vijeka do 20. stoljeća i uključuje vojno ronjenje i operacije spašavanja.

Spašavanje oružja u Kabo Verdeu (HDS)

U uvodnom govoru Eamon 'Ginge' Fullen predstavit će pogled na ronilački ogranak Kraljevske mornarice kroz izvanredna postignuća nekih od njegovih ronilaca, kaže HDS. Bit će predstavljeni njegovi prvi instruktori, rani rekorderi, eksperimentalni ronioci, lovci žaba i ronioci za čišćenje luka iz Drugog svjetskog rata.

Terry Powell DCM, bivši RN ronilac i borbeni plivač specijalnih postrojbi, nastavit će ovo osobnim izvještajem o svom životu i karijeri u mornarici, prije Martina Woodwarda MBE, ronioca i osnivača Isle of Wight's Centar brodoloma, predstavlja svoj govor „Blago iz dubine“.

Terry Powell prisjeća se svojih podvodnih iskustava u mornarici (HDS)

Poslijepodnevne prezentacije vraćaju se na srednjovjekovno ronjenje dok dr. Miranda Kaufmann, stručnjakinja za crnačku britansku povijest i porobljavanje, raspravlja o afričkom roniocu Jacquesu Francisu, koji je vodio ekspediciju za spašavanje Mary je ustalaoružje među ostalim podvigima.

Kevin Casey je direktor filma Muzej ronjenja u Gosportu koji je u vlasništvu i vodi HDS. On daje uvid u trenutnu obnovu ustanove i njezine planove za održivu budućnost.

Muzej ronjenja, Gosport (HDS)

Osnivač i urednik časopisa HDS Peter Dick zaokružuje dan s "Button Up Your Over Coat" - "blago zabavnim" pogledom na ronilačku odjeću u srednjem vijeku.

Dobrotvorna organizacija HDS osnovana je u Ujedinjenom Kraljevstvu 1990. za očuvanje, zaštitu i promicanje ronilačke baštine, a danas ima pridružena nacionalna društva u inozemstvu.

Njegova konferencija traje od 9 do 4.30, a ulaznice, koje koštaju £40, uključuju ručak, osvježenje i parking (na zahtjev, ovisno o dostupnosti). Sve pojedinosti možete pronaći i izvršiti rezervacije na mjestu HDS-a.

