Licitirajte sada za umjetničko djelo morskog psa Oceanic 31

Izložba umjetničkih djela posvećenih morskim psima pod nazivom Oceanic 31 završava svoju dvogodišnju turneju po izložbenim prostorima Ujedinjenog Kraljevstva od kraja studenoga u londonskom Kraljevskom geografskom društvu (RGS), a radovi su zatim raspršeni na internetskoj aukciji u znak podrške Oceanski program Shark Trusta.

Zbirka koja prikazuje 31 vrstu oceanskih morskih pasa i raža, donirao je 31 pojedinačni umjetnik u 2022. Radovi sežu od slika i digitalnih kreacija do skulptura i mješovitih medija.

Smooth Hammerhead Alicie Hayden

Korištenje električnih romobila ističe besplatna izložba može se razgledati u Paviljonu RGS-a od 26. studenog do 7. prosinca. Potencijalni ponuđači, možda s božićnim darovima na umu, imaju rok do kraja tog posljednjeg datuma izložbe da podnesu svoje ponude, što sada mogu učiniti do posjetite web stranicu.

Silky Street, ScapaJoe

Carcharodon carcharias Jimmyja Higgsa

Jedno od umjetničkih djela će uživo prodati TV stručnjak za divlje životinje Steve Backshall, koji je glavni govornik na glavnom godišnjem događaju Shark Trust-a “For The Love Of Sharks” u RGS-u 29. studenog. Ulaznice za večernji događaj još uvijek su dostupni iz Shark Trusta.

Croc VR 2030 Tom Meada

Oceanic Whitetip putem bankomata

„Ova nam je izložba pružila priliku da dopremo do nove publike i nadahnemo više ljudi prekrasnim morskim psima i ražama na kojima su naši Big Shark Pledge kampanja se temelji”, kaže izvršni direktor Shark Trusta Paul Cox. “Neizmjerno smo zahvalni 31 umjetniku koji su toliko naporno radili na stvaranju ovih djela.”

Također na Divernetu: OCEANIC 31: SLIKE SHARK IMAGES IDE NA TURNEJI U UK, TRAŽI SE: RONITELJI VIDŽAJU OCEANKE I MORSKI PSOVI, SHARK TRUST LANSIRA APLIKACIJU SA 5 PROJEKATA, SNIMKA RONIOCA 2,000 MORSKIH PSA I RAŽA