Veliko povećanje otpornosti na toplinu od Secoreovih super-koralja

Mladi koralji umjetno uzgojeni pomoću oblika vitro oplodnja, za razliku od kloniranja iz fragmenata postojećih koralja, pokazala je značajno veću otpornost na izbjeljivanje tijekom kobnog toplinskog vala koji je pogodio karipsku regiju 2023. godine, prema novoj recenziranoj studiji Secore International tijela za zaštitu prirode sa sjedištem na Floridi.

Secore kaže da njegovo izvješće predstavlja prvi znanstveni dokaz da se koralji obnovljeni prirodnim metodama reprodukcije pokazuju mnogo otpornijima na toplinu od koralja razmnoženih iz fragmenata kada su podvrgnuti temperaturama morske vode znatno iznad pragova izbjeljivanja.

Zdravi uzgojeni koralji tijekom epizode izbjeljivanja na grebenu (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves trening a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

“Sav trud se isplatio,” sada je objavljeno. "Tijekom razornog toplinskog vala na Karibima 2023., mladi, uzgojeni koralji na grebenu ostali su zdravi, dok je većina preostalih divljih koralja izbijelila i mnogi su umrli nakon toga."

Metoda

Uobičajeni način umjetnog razmnožavanja koralja bio je lomljenje fragmenta izvorne kolonije kako bi se uzgojila nova kolonija kao njezin klon, kaže Secore. Mali fragmenti koralja uzgojeni su u rasadnicima i ručno presađeni na greben.

Mriješćenje koralja (Paul Selvaggio / Secore International)

Pristup sijanja koralja koji se sada primjenjuje ne stvara klonove. Umjesto toga, uključuje sakupljanje koraljnog ikra iz divljih koralja i oplodnju jajašca i sperme u laboratoriju – ili čak na brodu ili plaži – kako bi se proizveli milijuni embrija.

Ličinke koralja u razvoju uzgajaju se u oceanskim nastambama i smještaju na posebne podloge da bi bile posađene na greben kada dostignu određenu veličinu.

Svaki put kad se populacija razmnožava, novi potomci dobivaju nove izmiješane skupove gena kroz rekombinaciju – što ih čini različitim od njihovih roditeljskih kolonija i tako omogućuje prilagodbu.

Samo mladi koralji proizvedeni uzgojem pokazuju veću otpornost na izbjeljivanje u usporedbi s odraslim koraljnim kolonijama i fragmentima, kaže Secore.

Iako bi prirodno potomstvo moglo raditi slično pod povišenim temperaturama, opći neuspjeh vrsta koje grade grebene da se regrutiraju na Karibima znači da se više ne javlja malo prirodnog potomstva.

Zdravi mladunče losovog roga (Paul Selvaggio / Secore International)

Prvo svitanje

Tim Secorea na rutinskom nadzornom ronjenju u Meksiku prvi je uočio da su njihovi koralji zasađeni izvan zemlje izgledali potpuno zdravi, a njihove kolege s Curaçaoa su ubrzo nakon toga primijetili slično s drugom vrstom.

"Naši znanstvenici u Curaçau i Meksiku, zajedno s našim partnerom Coralium Labom, prikupili su podatke o zdravstvenom statusu nekoliko vrsta i kohorti naših rasađenih koralja", kaže direktorica istraživanja Secorea dr. Margaret Miller. “Tada smo kontaktirali partnere diljem naše Caribbean Restoration Network da vidimo koliko je ovaj obrazac raširen i dosljedan.

“Ovo je dalo potvrdu da su potpomognuti regruti šest vrsta koralja koji grade grebene na 15 pojedinačnih grebena u pet nacija diljem Karipskog bazena pokazali isti obrazac: mladi koralji uzgojeni za obnovu mnogo su otporniji na izbjeljivanje pod ekstremnim razinama topline stres nego prevladavajući koralji na grebenu.”

"Radio sam na uzgoju koralja na Karibima tijekom proteklih 30 godina, dok sam istovremeno svjedočio ogromnom gubitku koralja - zbog bolesti, uragana i toplinskih valova - i raspadanju zajednica koje ovise o njima", kaže dr. Miller.

„Ovi rezultati daju puno ohrabrenja i potvrde da obnova pomoću potpomognutih regruta koralja može igrati važnu ulogu u orkestriranju postojanosti koralja u našoj toplijoj budućnosti. Unatoč tome, istinsko osiguranje budućnosti koraljnih grebena u potpunosti ovisi o uspjehu čovječanstva u kontroli globalnog zatopljenja.”

Izbijeljeni koralji losovog roga (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Zdravi koralji losovog roga (Paul Selvaggio / Secore International)

Investicija se isplati

"Naše ulaganje u proteklih pet godina u izgradnju velike mreže za obnovu koralja na Karibima se isplatilo", kaže osnivač i izvršni direktor Secorea, dr. Dirk Petersen.

“Ova mreža ne samo da proizvodi i rasađuje desetke tisuća koralja svake godine, već može odmah procijeniti kako su ti koralji odgovorili na ovaj toplinski val bez presedana. Naš je prioritet sada daljnje povećanje napora na razinu ekosustava.”

Sama obnova koralja neće dugoročno izliječiti grebene – ali može kupiti hitno potrebno vrijeme da se podrži populacija koralja da prežive u sljedećem stoljeću, kaže Secore. Sada želi proširiti svoje aktivnosti na Indo-Pacifik i planira postaviti tim na Mauricijusu prije kraja 2024. kako bi stvorio bazu u Indijskom oceanu.

Studija, koja pokriva rad obavljen u blizini Meksika, Dominikanske Republike, Američkih Djevičanskih Otoka, Bonairea i Curaçaa, je objavljen U časopisu Plosone.

