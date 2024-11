Ronioci čiste nakon duha uzgajivača ribe

Zaklada Healthy Seas i njezini partneri zaključili su svoj jednogodišnji projekt "Operacija Ghost Farms – Reclaiming Waters" s, kako zaklada kaže, sveobuhvatnim čišćenjem u Menidiju, u zaljevu Amvrakikos u zapadnoj Grčkoj.

Ghost farme su napuštena ribogojilišta ostavljena da propadaju u moru, zagađuju obalna područja i uzrokuju značajnu štetu morskoj flori i fauni te lokalnim zajednicama, kaže Healthy Seas.

Čišćenje Menidija bilo je treće takve vrste koje je zaklada vodila 2024., ali, za razliku od prethodnih operacija, provedenih u Ithaci i Patrasu, ciljalo je na farmu koja je tek nedavno bila napuštena, prije nego što je bilo vremena za doći do ozbiljne degradacije.

Pogled na ribogojilište Menidi (Healthy Seas)

Volonteri iz organizacije Ronjenje s duhovima radili na izvlačenju mreža, njihovom odvajanju od prstenova i dokumentiranju procesa pod vodom i na površini svojim kamerama. Osim mreža, iz mora su izvukli 35 velikih plutača, 43 plutajuća prstena i brojne druge predmete, među kojima i polupotopljenu brodicu za održavanje.

Volonteri na kopnu uhvatili su se u koštac s obalnim otpadom koji je uključivao slomljenu polistirensku pjenu iz ribogojilišta i opći kućni otpad.

Ribarske mreže i neke druge predmete partner zaklade može reciklirati u Econyl regenerirani najlon Aquafil. Cijevi i druge strukture također se mogu reciklirati.

Ronilac u Menidiju (Michael Westreicher)

Materijali prikupljeni za recikliranje (Healthy Seas)

Lokalni doseg

U suradnji s čišćenjem, kao i s ostalima u prošlosti, Healthy Seas također je organizirao obrazovne programe s lokalnim osnovnim školama i sveučilišnu radionicu, kao i dva čišćenja luka u Astakosu i Mytikasu uz potporu lokalnog ronilačkog partnera .

Misija je bila zajednički napor zaklade, Hyundai Motor Europe i drugih partnera uključujući Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities i Dotank Plus.

Izvlačenje čamca tijekom jedne od svibanjskih operacija (Cor Kuyvenhoven)

Ghost-net kolekcija u svibnju (Rogier Visser)

"Ova je godina bila izvanredna", komentirao je Zdravo more redateljica Veronika Mikos. „S tri velika čišćenja i mnogim edukativnim programima ostvarili smo nevjerojatan utjecaj, ne samo u uklanjanju otpada nego iu podizanju svijesti među zajednicama i sljedećim generacijama. Zahvalni smo našim partnerima i volonterima na njihovoj predanosti i marljivom radu.”

U šestodnevnoj listopadskoj akciji sudjelovalo je 35 ljudi koji su prikupili 128.5 tona morskog otpada, od čega 50.9 tona ribarskih mreža. U svibanjskoj akciji čišćenja, u kojoj je tijekom osam dana radilo 30 ljudi, prikupljeno je 42.7 tona (11.3 tone mreža).

"Zajedno sa 150 partnera i gotovo 550 predanih volontera, prikupili smo 991 tonu ribarskih mreža i drugog morskog otpada od našeg početka 2013. godine", izvještava Healthy Seas.

