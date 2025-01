MBE za ronioca konzervatora Cunninghama

Još jedno ime povezano s podvodnim svijetom na Kraljevskoj novogodišnjoj listi 2025. je ronilac Emily Cunningham, koja je imenovana MBE za usluge očuvanju mora i obalnim zajednicama.

Morski biolog iz Staffordshirea odigrao je istaknutu ulogu u očuvanju oceana u Ujedinjenom Kraljevstvu i u inozemstvu "od Antarktika do Amazone".

Vodila je razvoj dva pionirska projekta očuvanja obale, osiguravši više od 5 milijuna funti financiranja; služio je u odboru Društva za zaštitu mora; te je vodio nacionalni program istraživanja ronjenja koji je pridonio određivanju zona očuvanja mora u Engleskoj.

Godine 2020. imenovana je a Globalni vođa za zaštitu okoliša 30 ispod 30, a 2023. osvojio je a Britanska nagrada Žene budućnosti.

Kako se 2024. bližila kraju, Cunninghamovo ime je također uključeno u ENDS izvješće Popis snaga od 100 stručnjaka za zaštitu okoliša iz Ujedinjenog Kraljevstva za koje se smatra da su ostvarili najveći utjecaj u protekle dvije godine “kako su ih imenovali kolege, klijenti i konkurenti”.

Istraživanje dupina u Sjevernom Walesu (dr. Daniel Moore)

"Naučio sam roniti dok sam bio na sveučilištu 2008. godine i to mi je otvorilo oči za čuda podvodnog svijeta, posebno za nevjerojatan život kakav imamo u britanskim morima", kaže Cunningham. „To me je iskustvo dovelo do želje da zaštitim i očuvam divlje životinje u moru Ujedinjenog Kraljevstva.

„Očuvanje mora više je od mog posla – to je moj život, strast i misija više od 20 godina. To može biti težak i nezahvalan zadatak s obzirom na razmjere izazova s ​​kojima se suočava naš ocean, stoga biti prepoznat na ovaj način znači cijeli svijet!

"Ronilačka zajednica doista je posebna i volim biti dio nje", dodaje Cunningham, čiji su projekti planirani za 2025. detaljno opisani na Instagram, Facebook i njezinu web stranicu.

