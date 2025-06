Ronite, večerajte i otkrijte – Kulturna i kulinarska ekspedicija kroz Raja Ampat s Taitom Millerom

at

at 1: 38 pm

Zamislite da obilazite bioraznolike vode Raja Ampata na prekrasnoj škuni, tražite hranu na otocima obraslim džunglom, učite drevne metode kuhanja i spavate pod zvijezdama – sve to dok se povezujete s bogatim tradicijama i ljudima Indonezije.

Upravo to gosti mogu očekivati ​​na ekskluzivnom novom putovanju indonezijske kulture i kuhinje tvrtke Emperor Adventure, koje je kurirao divlji kuhar i avanturist Tait Miller, a koje kreće ovog listopada.

Ova jedinstvena ekspedicija malim brodom na prekrasnom jedrenjaku Emperor Raja Laut, koja traje devet noći od 26. listopada 2025., a ograničena je na samo 12 gostiju, kombinira ronjenje svjetske klase, lokalnu gastronomiju i kulturno uranjanje u srce Raja Ampata.

Tait Miller istražuje lokalni vodopad

Miller, čije je vlastito putovanje kroz regiju inspiriralo dizajn putovanja, objašnjava: „Naša je misija detaljno istražiti Raja Ampat – otkriti najbolje od njegovih avantura, okusa, duše – i stvoriti vrhunsko iskustvo putovanja.“

„Za mene je putovanje potpuno uranjanje. Ne radi se samo o tome da se razgledavate znamenitosti. Radi se o buđenju u ritmu mora, ronjenju u kristalno čistoj vodi, kuhanju s lokalnim stanovništvom i povezivanju s prirodom i samim sobom.“

„Jedva čekam da vas povedem na ovo putovanje života. Bilo da ste ronilac, gurman, avanturist ili znatiželjna duša koja traži smisao kroz putovanja – Raja Ampat ima nešto za vas.“

Tait Miller traži hranu u divljini

Najvažniji dijelovi putovanja uključivat će ronjenje u Misoolu na nekim od svjetskih grebena s najvećom biološkom raznolikošću, kuhanje u divljini s namirnicama koje ste sami sakupili u džungli, istraživanje sela i zajednica te posjet projektima posvećenim osiguravanju ekološke održivosti regije.

A s obzirom na to da je dostupno samo 12 mjesta, bit će to intimno i osobno iskustvo koje će stvoriti cjeloživotne uspomene. Indonezijska kultura i kuhinja s Taitom Millerom više je od putovanja – to je senzorno putovanje u pravi Raja Ampat, ono koje oživljava tijelo, um i dušu.

Za rezervaciju ili saznavanje više informacija, gosti trebaju kliknuti ovdje.