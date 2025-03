Ronioci i ronioci pozvani su da poduzmu mjere za britanske vode s Motion for the Ocean

Vode Ujedinjenog Kraljevstva su ugrožene, ali ronioci i snorkeleri sada imaju moćan novi način da naprave razliku – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, an initiative designed to help local councils – both inland and at the coast – to take meaningful action to protect blue spaces, has launched a brand-new online toolkit available to all divers, snorkellers and other water users who want to get involved.

BSAC, a leading voice for the UK diving community, has partnered with Motion for the Ocean to support this initiative and is calling on all divers — regardless of trening affiliation — to take action. The toolkit provides step-by-step guidance to help individuals, dive clubs and the diving trade engage with their local councils and push for change.

Što je 'Pokret za ocean'?

Prijedlog za ocean formalno je obećanje koje vijeće daje kako bi prepoznalo ključnu ulogu oceana i obvezalo se na poduzimanje stvarnih radnji za njegovu zaštitu. Ako se Prijedlog za ocean usvoji, vijeće se slaže uključiti oporavak oceana u svoje politike i donošenje odluka, osiguravajući da zdravlje plavih prostora bude prioritet u područjima kao što su planiranje, gospodarski razvoj i obrazovanje.

Usvajanjem prijedloga, vijeća se obvezuju na osam obećanja, uključujući:

✔️ Ugrađivanje oporavka oceana u sve strateške planove i odluke

✔️ Podržavanje očuvanja mora i poboljšanje kvalitete vode

✔️ Osiguravanje lokalnog planiranja uzima u obzir utjecaj na rijeke i mora Ujedinjenog Kraljevstva

✔️ Rastuća oceanska pismenost i povećanje javnog angažmana

✔️ Pozivamo vladu da oporavi ocean do 2030

Javna potpora je ključna — vijećnici moraju znati da je njihovim zajednicama stalo do zdravih plavih površina kako bi poduzeli akciju.

Što se nalazi u kompletu alata?

✔️ Predložak e-pošte spreman za upotrebu za kontaktiranje vijećnika

✔️ Smjernice za izradu učinkovitih poruka za postizanje rezultata

✔️ Savjeti za klubove o pozivanju vijećnika na Try Dive kako bi se istaknula važnost zdravih voda

Lako je uključiti se – i ne morate biti stručnjak!

Ne morate biti stručnjak za očuvanje mora ili poznavati sve znanosti — dovoljna je samo strast prema zaštiti voda koje volite. Alati to čine jednostavnim, s gotovim resursima i jasnim koracima koje treba slijediti. Osim toga, BSAC i Motion for the Ocean su tu da pomognu! Ako imate pitanja ili trebate podršku, nećete biti sami.

Emily Cunningham MBE, suosnivačica Motion for the Ocean, rekla je: "Ronioci i ronioci iz prve ruke vide utjecaj onečišćenja i propadanja okoliša. Motion for the Ocean daje im alate da pretvore zabrinutost u akciju radeći sa svojim vijećima. Svaki e-mail, svaki razgovor i svaki poduzeti korak pomaže osigurati zdraviju budućnost za vode Ujedinjenog Kraljevstva.”

Katherine Knight, predsjednica odjela za okoliš i održivost BSAC-a rekla je: "Ovo je fantastična inicijativa, Emily je 'ocean za razmišljanje' učinila dostupnim vijećima diljem zemlje i to se već isplati zahvaljujući snažnom prihvaćanju i predanosti podržavanju Prijedloga za ocean. Bez obzira na to živite li uz more ili u unutrašnjosti, možete potaknuti svoje lokalno vijeće da uključi ocean u svoje razgovore i donošenje odluka."

Lokalna vijeća igraju ključnu ulogu u zaštiti naših rijeka i mora, ali potrebna im je javna potpora kako bi zaštita bila prioritet. Posezanjem, ronioci mogu izravno utjecati na odluke koje utječu na vode koje vole.

Da biste pristupili kompletu alata i počeli činiti razliku, klik ovdje.