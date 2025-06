Ronioci pozvani na predstavu Beneath The Waves u Glasgowu

Rijetka keramika nedavno pronađena iz Orao brodolom u zaljevu Whiting, Arran susreće podvodna fotografija i skice inspirirane morem kada Škotski pomorski muzej u Glasgowu otvori svoju ljetnu izložbu u subotu, 7. lipnja.

Izložba "Ispod valova" uključuje artefakte koje je pronašao ronilac Graeme Bruce, uz radove fotografa, autora i konzervatora mora Lawsona Wooda te podvodne umjetnice i spisateljice iz Ayrshirea Christine Riley.

Dvije keramičke zdjele izložene na izložbi pronađene su u olupini željeznog parobroda iz 1857. Orao od strane Brucea iz Obana i njegovog tima prošlog srpnja. Njihov otkriće je bilo predstavljeno on Divernet.

Bogat teret posuđa istaknuo je cijenjenu vrstu zdjele koju je izradila tvrtka Bell's Pottery sa sjedištem u Glasgowu, vjerojatno najznačajniji škotski međunarodno značajan proizvođač keramike tijekom 19. stoljeća.

Očišćena Bellova jela (Graeme Bruce)

„Za mene je brodolom vremenska kapsula skrivena od pogleda kroz vrijeme uz more“, kaže Bruce. „Privilegija istraživanja i povezivanja s prošlošću je neopisiva. Omogućavanje artefaktima iz brodoloma da dobiju novi život koji povezuje ljude znači sve.“

Što se tiče veza, Orao Sam ga je izgradio Alexander Denny, čiji je brat William u svom testnom tanku za brodove, najstarijem na svijetu, danas udomljuje podružnicu Škotskog pomorskog muzeja u Dumbartonu.

Lawson Wood iz Dunsa roni od svoje 11. godine i veći dio tog vremena koristi podvodnu kameru. Njegovih više od 50 knjiga usredotočuje se na morski život i brodolome, a iako ga je rad odveo po cijelom svijetu, odigrao je i ključnu ulogu u suosnivanju najvećeg britanskog područja za zaštitu mora, Berwickshire Marine Reservea.

Golema psina (Lawson Wood)

Wood obilježava otvorenje izložbe Ispod valova predavanjem pod nazivom „60 godina pod vodom“ 7. i 8. lipnja. To će obuhvatiti rane dane očuvanja mora, a gosti će dobiti potpisanu otisak morske anemone ili tuljana.

Christina Riley izlaže izbor fotografija i crteža olovkom iz vremena kada je bila umjetnica ronjenja u Argyll Hope Spotu. Projekt Hope Spots dio je globalnog Mission Blue inicijativu koju vodi oceanografkinja dr. Sylvia Earle, a ističe područja ključna za zdravlje oceana.

Morska anemona (Christina Riley)

Riley se usredotočuje na fine detalje složenih morskih ekosustava, ističući jednu vrstu u isto vrijeme, poput morske trave ili elegantnih jaja nudibranha.

„Oduševljeni smo što surađujemo s troje tako strastvenih i iskusnih umjetnika i istraživača mora kako bismo proslavili naš čarobni i tajanstveni podvodni svijet“, kaže Eva Bukowska, voditeljica izložbi i događanja u muzeju. „Posjetitelji svih dobnih skupina uživat će u ovom impresivnom putovanju u skrivena blaga i priče ispod valova.“

Izložba također sadrži artefakte iz nacionalne zbirke pomorske baštine muzeja i eksponate posuđene od North Ayrshire Heritage Trusta. Posjetitelji također mogu saznati kako se kaže da ronjenje na dah unapređuje razumijevanje morske arheologije i očuvanja prirode. Otvorenje 7. lipnja uključuje besplatan dan ronjenja s aktivnostima.

Izložba "Ispod valova" traje do 13. rujna u zgradi Linthouse na Irvine Harboursideu, a ulaz je uključen u standardnu ​​cijenu ulaznice Škotskog pomorskog muzeja od 10 funti. Do troje djece ima besplatan ulaz uz svaku ulaznicu za odrasle/s povlaštenim popustom, a muzej je otvoren svakodnevno od 10 do 5 sati. Ulaznice za Woodova predavanja koštaju 10 funti. Posjetite SMM web stranicu.

