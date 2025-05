Divewise dobiva preobrazbu

Popularni ronilački centar na Malti Divewise je doživio ozbiljnu preobrazbu, a eksterijer i interijer su potpuno obnovljeni od strane tima - i članova obitelji koji su se uključili u pomoć.

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

Laurina braća Luke i James pozvani su da pomognu jer su izrađivači namještaja i keramičari, te njezin otac Gary, koji je zavarivač, bio je odgovoran za sve nove metalne dijelove.

Područje za ronjenje dobilo je novi izgled

Laura je rekla da su oduševljeni rezultatima i da jedva čekaju da ronioci u posjeti to sami vide: „Gore na ronilačkom katu imali smo kartu kućnog grebena koju je Aga (@agamuralsmalta) izradila i naslikala na zidu kako bi pomogla s brifinzima i unijela malo boje u mjesto.“

„Također smo proširili naš odjeljak s kavezima za više prostora za pohranu i usput smo otisnuli slike olupina i morskog života na Malti na PVC ploče kako bismo dali malo živosti i uvida u vode koje nas okružuju.“

„Kupaonice sa slatkom vodom i prostori za sušenje odijela obloženi su pločicama radi dodatne zaštite, a dodali smo i okvire od nehrđajućeg čelika kako bi dulje trajali!“

Okviri od nehrđajućeg čelika na spremnicima za ispiranje i više prostora za vješanje

Divewise s jedne strane, Techwise s druge strane

Nastavila je: „Prostor trgovine je sada također potpuno renoviran – uklonili smo sve stare izložbene panoe i postavili nove, s bijelom stranom za rekreacijsku ronilačku opremu i crnom stranom za tehničku opremu. Oba imaju neonske znakove, a također i prostor za pohranu iza panoa na ormarićima i ladicama koje se izvlače.“