Festival ronjenja na dah počinje u Cornwallu

at

at 3: 53 pm

NoTanx Freediving održava svoj godišnji festival u Redruthu u Cornwallu, počevši s vikend događajem pod nazivom Be The Change (12.-13. srpnja), a svi su pozvani da se pridruže.

Festival se održava već 15 godina, uključuje kampiranje i istraživanje obale, ali novi element za prvi vikend 2025. su „dani wellnessa“ – što znači osobno blagostanje za ronioce, kao i za ocean.

Članovi tima NoTanx

Subota je posvećena prvom, sa saunom na licu mjesta, jogom, vježbama disanja, ledenim kupkama i drugim aktivnostima, uz prezentacije Zaklade Reef-World (Zelena Peraje) i reciklažna tvrtka za ghost-equipment Waterhaul te večernji roštilj s glazbom.

Nedjeljni fokus je na dobrobiti oceana, a dio akcije je čišćenje plaže koje podržava udruga Surfers Against Sewage. Milijun milja čisto inicijativu i još jednog proizvođača morskog recikliranja Odyssey Innovations, kao i podvodno čišćenje na dah uz površinsku podršku posade Odyssey kajaka.

Ostatak tjedna (14.-19. srpnja) donosi Freefest, s ronjenjem na dah planirano dva puta dnevno po očekivanom povoljnom vremenu na nekim od 24 'iznimne' ronilačke lokacije koje je NoTanx katalogizirao tijekom godina festivala.

Pauzirati

Tjedni događaj podržavaju brojne ekološki usmjerene organizacije, uključujući, osim gore spomenutih, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits i tvrtku za odjeću Patagonia.

Vikend za wellness, zajednicu i aktivnosti na oceanu organizira Turistički park Globe Vale, Radnor, a kampiranje na licu mjesta dostupno je od petka do nedjelje za 20 funti po osobi po noćenju. Sudionici Be The Change plaćaju 6 funti za oba dana (otvaranje u subotu je u 1 sati), a sva zarada ide Sea Shepherd. Ulaznice se mogu rezervirati ovdje.

NoTanx Podučava i promovira ronjenje na dah u Velikoj Britaniji od 1999. godine koristeći NTX sustav obuke, te vodi vlastiti klub ronjenja na dah.

Također na Divernetu: NAJBOLJI FREEDIVE NA SVIJETU, PRVI RONIOCI POSJETILI PODMORNICU 'GREAT ESCAPE', DNEVNO SVJETLO, NE TREBA IĆI DALEKO DA BISTE BILI SLOBODNI