Ukrajinski ronilac na dah postavlja svjetski rekord bez peraja

Kateryna Sadurska iz Ukrajine postavila je novi CMAS svjetski rekord dubine ronjenja na dah za konstantnu težinu br. Peraje (CNF). Bio je to jedini svjetski rekord koji je oboren na ovogodišnjem CMAS 8. svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u dubini.

Događaj je održan od 5. do 12. listopada u zaljevu Messinian, Kalamata u Grčkoj, a sudjelovalo je više od 140 ronilaca na dah iz više od 37 zemalja. Tek šesti dan natjecanja (11. listopada) rekord je postavljen jer su se prethodno nepovoljni vremenski uvjeti i uvjeti mora popravili.

Skočivši na 80 metara, Sadurska je oborila vlastiti rekord od 78 metara, postavljen na prošlogodišnjem CMAS Svjetskom prvenstvu u Roatanu u kolovozu. To je apsolutni ženski rekord – drži ga i Sadurska AIDA Svjetski rekord CNF-a, nakon što je tri puta uzastopno spustio ocjenu na prošlogodišnjem Vertical Blue natjecanju na Bahamima na 74, 76 i potom 77 metara.

Sadurska je također postala svjetska prvakinja u Free Immersionu CMAS već treću godinu za redom, iako je postavila, kako je rekla, konzervativnu dubinu zbog uvjeta.

Kateryna Sadurska (CMAS)

“Kao i sve svoje prethodne pobjede, i ovu posvećujem Ukrajini, našim braniteljima i svima koji se bore za našu slobodu”, rekla je.

Osmog dana natjecanja, još uz mirno more i savršenu vidljivost, očekivalo se da će ruski ronilac na dah i višestruki rekorder Alexey Molchanov, koji ne roni ni pod jednom nacionalnom zastavom, poboljšati za 8 m svoju konstantnu težinu s Bi-peraje (CWBF) svjetski rekord dubine od 124m.

On bi to i učinio, jer je došao do oznake i vratio se na površinu - osim što je promašio donju ploču i nije uspio uhvatiti oznaku dubine. Zaron je bio dovoljno dobar da mu donese prvo mjesto na natjecanju, ali ne i da potvrdi novi rekord.

