Obalna straža vodi ronilački čamac do nestalih ronilaca

Pet od grupe od šest ronilaca nestalo je sa svog ronilačkog čamca na Havajima 6. studenog – a prema riječima ronioca koji je ostao na čamcu, njegov kapetan nije kontrolirao situaciju.

Ronioci su spašeni nakon što ih je par na njihovoj 13-metarskoj jahti primijetio oko milju južno od Hawaii Kai, na jugoistočnom vrhu otoka Oahu Drži se brzo. Budući da grupu nisu mogli sigurno dovesti na brod, upozorili su obalnu stražu, koja je zatim pokazala kapetanu gdje može pronaći svoje klijente.

Par je čuo pozive u pomoć i primijetio ronioce kako se drže jedan za drugoga u daljini, izvijestili su. Kad su se Camila Storchi i njezin suprug Ryan motorom približili, ronioci su im rekli da su se udaljili od njihovog čarter broda, Dušo Ann, nekih 90 minuta ranije.

"Bilo je olujno i vjetar je puhao sve brže", rekao je Storchi. “Samo je jedan ronilac bio u kritičnoj situaciji – sijed, hipotermija, povraćanje – pa smo ga pokušali prvo ukrcati. Bio je previše letargičan, s teškom opremom – osobno sam im zabranio da skidaju opremu.

"Naš sljedeći izbor bio bi korištenje uzice, ali bili bismo preuzeti rizici pa smo svi odlučili pričekati obalnu stražu." Par je roniocima bacio uže. "Kružili smo oko njih 45 minuta, razgovarali, nudili vodu i održavali ih u dobrom raspoloženju", rekao je Storchi.

U kontaktu s roniocima

Obalna straža rekla je da je hitni poziv para bio prva dojava o razdvajanju broda, rekao je Storchi. Nekih 45 minuta kasnije stigao je jedan od njegovih helikoptera, a nakon njega Dušo Ann, koji je pokupio svoje ronioce i odmah otputovao.

Storchi, koji je kasnije bio u kontaktu s roniocima, rekao je da je onaj koji je odlučio ostati na ronilačkom čamcu nakon što je imao problema s izjednačavanjem naveo da kapetan nije uspio pravilno paziti i da je njegova pažnja trebala biti privučen čak i do dolaska helikoptera.

Prema Obalnoj straži, Dušo AnnKapetan je stupio u kontakt tek nakon što je slučajno čuo Drži se brzo’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a trening flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Dušo Ann kako bi ih moglo pokupiti. Nema izvještaja o ozlijeđenima.

Ronjenje je organizirao Aaron's Dive Shop, PADI 5* IDC u Kailui koji tvrdi da je najstariji centar na Havajima, jer radi više od 50 godina. Dušo Ann je jedan od dva broda koji obavljaju većinu svojih dnevnih chartera.

Aaron's je kasnije izjavio lokalnom tisku da je u zadnji tren donesena odluka da se promijeni mjesto ronjenja grupe, ali da se prilikom ove promjene nije slijedio "dokumentirani protokol".

Voditelj ronjenja poduzeo je ispravne mjere u smislu korištenja SMB-a i držanja grupe na okupu tijekom razdvajanja, rečeno je, te je potrebno izvršiti reviziju incidenta. The Obalna straža je također izjavila da provodi istragu.

Također na Divernetu: RONITELJ IZDRŽI 5H DRIFTOVANJA – ONDA PJEŠAČI, RONIOCA IZDRŽAVA SEDMOSATNO PLUTANJE NAKON ODVAJANJA, BROD OSTAVIO PAR NA MORU: TUŽBA OD 5 MILIJUNA DOLARA KRIVI JE POGREŠAN BROJ GLOBA