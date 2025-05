Ronilački brod gubi snagu dok su ronioci u podu

Lifeboat crews have responded to a Mayday call from a dive-boat after its electrics failed while four scuba divers were still under water. The incident occurred off the West Sussex coast yesterday afternoon (18 May).

Bez struje, plovilo je plutalo prema istoku na poplavnoj plimi, a tri člana posade bila su zabrinuta da ronioci neće moći pronaći plovilo ili mu pristupiti kada izrone. Nebo je bilo vedro i puhao je umjeren južni povjetarac.

Obalna straža primila je poziv s broda, koji se nalazio oko dvije milje južno od sela Middleton-on-Sea, i obavijestila RNLI. Dobrovoljne posade iz stanica za spašavanje u Littlehamptonu i Selseyju krenule su i brzo krenule prema mjestu događaja.

Dva ronioca su pronađena i vraćena u svoj ronilački brod uz pomoć Selsey RNLI-a, dok su druga dvojica spašena obalnim spasilačkim brodom Littlehamptona. Renee ShermanNitko od ronilaca nije ozlijeđen, a Renee Sherman uspio je odvući ronilački brod natrag u luku Littlehampton.

Kvar opreme

„Kada dobiju zadatak da pozovu u pomoć, naše posade s obale i spasilačkih čamaca posebno su svjesne važnosti svojih uloga, posebno u slučajevima kada se zna da se u vodi nalaze osobe“, rekao je. Littlehampton Voditelj operacija spasilačkih čamaca RNLI-a Nick White.

„Bez obzira na to koliko je plovilo dobro pripremljeno, boravak na moru u izloženom okruženju može dovesti do kvara opreme i oduševljeni smo što smo mogli odigrati ključnu ulogu u sigurnom povratku ronilaca i njihove pomoćne posade u luku.“

The RNLI Upravlja s 238 stanica za spašavanje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj te ovisi o dobrovoljnim donacijama i ostavštinama kako bi održala svoju službu spašavanja. Osnovana 1824. godine, njezine posade spasilačkih čamaca i spasioci spasili su više od 146,000 XNUMX života.

