Ronilac preminuo u Meksiku tijekom solo sonde cenote

Operacija potrage i spašavanja pokrenuta je prošlog tjedna na meksičkom poluotoku Yucatan kada je solo ronilac nestao u jednoj od Cenotes, Džonbakal.

Ronilac je pronađen mrtav s dva prazna spremnika plina na dubini od 25-28 m gotovo točno dva dana nakon ulaska u cenote6. listopada, prema izvješćima lokalnog tiska, u kojima je opisano da je pronađen zarobljen unutar šupljine. Činilo se da treći tenk nedostaje.

Argentinski ronilac Roberto Omar Alejandro Gandini Buix, 51, navodno je bio profesionalni ronilac koji je radio na obalama Yucatana i da je imao iskustva kao ronilac u speleolama.

Njegovo ronjenje počelo je oko 11 sati 4. listopada na lokaciji u San Antonio Mulixu, Umán, 50 km južno od grada Meride. The cenote, koji ima ulazni ribnjak 25 x 15 cm do kojeg se može doći ljestvama, proteže se do maksimalne dubine od oko 30 m. Gandini Buix rekao je rodbini da će se javiti do 2 sati.

Roniocu su članovi obitelji rekli da inače roni sa svojom djecom, ali je ovom prilikom odlučio istražiti nepoznati dio sustava i to sam.

Kad nije uspio izroniti unutar tri sata koliko je odredio, rodbina je pozvala policiju San Antonio Mulixa, a njezini su službenici izvršili početnu potragu.

Pratio ih je spasilački tim koji se sastojao od 20-ak ronilaca iz Yucatán Sports Technical Divers Association i vatrogasnog osoblja, koji su ogradili cenote dok je pretres vršen.

Tijelo Gandini Buiz je izvučeno i a obdukcija Državna policija i Služba za forenzičku medicinu (SEMEFO) provodili su pregled dok je istraga o smrtnom slučaju bila u tijeku.

Također na Divernetu: Paklena zvona i ostali specijaliteti špilja Yucatana, Zaronite u meksičko zavodljivo podzemlje, Na putu u Yucatanu, BUDI PRVAK! – Cenote i špilje