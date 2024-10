Podizanje broja smrtnih slučajeva, kaže BSAC – ali ima i dobrih vijesti

Što se više ronjenja dogodi, to je vjerojatnije da će se dogoditi više incidenata, a s razinama ronilačke aktivnosti koje su se potpuno vratile na razine prije pandemije u kalendarskoj godini 2023. bilo je devet smrtnih slučajeva kao posljedica devet zasebnih incidenata. Tako kaže British Sub-Aqua Club (BSAC) u svom upravo objavljenom Godišnje izvješće o ronilačkim incidentima za prošlu godinu.

BSAC upozorava da analiza 355 ronilačkih incidenata prijavljenih 2023. (242 u Ujedinjenom Kraljevstvu i 113 u inozemstvu) naglašava da iskustvo i kvalifikacije nikoga neće nužno zaštititi od toga da postane žrtva ronilačkog incidenta.

Naglašavajući da je ovo veliki porast u broju žrtava Voditelja ronjenja u odnosu na one ronioce koji imaju druge kvalifikacije, u usporedbi s prethodnim godinama. BSAC nije siguran zašto bi to trebao biti slučaj, s obzirom na to da nije bilo većeg povećanja broja ronilaca koji imaju tu kvalifikaciju.

Ukupan broj incidenata u Velikoj Britaniji bio je veći nego u izvješću za 2022. sažeto on Divernet prošle godine. Te je godine zabilježeno 248 incidenata od kojih su 182 u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali samo šest smrtno stradalih, što je najmanji broj zabilježen u normalnoj ronilačkoj godini od 1977., i oštro manji u odnosu na 16 u 2021.

Kao i obično, izvješće naglašava da je niz incidenata mogao biti izbjegnut da su uključeni slijedili osnovna načela sigurne prakse ronjenja.

BSAC-ova godišnja izvješća o ronilačkim incidentima prikupljena su od svih agencija za obuku ronilaca s ciljem promicanja sigurnosti ronilaca i pomoći u razumijevanju i upravljanju trendovima. Oni uključuju prikaze svakog od incidenata.

Izvješća pojedinačnih rekreativnih ronilaca dopunjena su službenim podacima Agencije za pomorsku i obalnu stražu, RNLI, MO, PADI EMEA, baze podataka o nesrećama na vodi i RoSPA-e, kao i medijskim koćama.

“Broj incidenata u Ujedinjenom Kraljevstvu prijavljenih od 2014. ostao je izrazito statičan osim godine pandemije, kada su ograničenja ronilačkih aktivnosti utjecala na broj zabilježenih incidenata”, navodi se u izvješću.

Očigledno povećanje u izvješćivanju o incidentima u 2019. i 2023. pripisuje se značajnom porastu inozemnih izvješća, za koje BSAC kaže da su prošle godine dominirali kvarovi na maskama i remenima s perajama. To je upućivalo ili na temeljitost u izvješćivanju ili na problem s održavanjem opreme. Do istrošenosti naramenica može doći vjerojatnije u toplijim podnebljima.

Nakon 2022. godine, smanjen je broj incidenata koji počinju na površini, a povećan je broj kod kojih početna i najveća dubina nisu bile poznate.

U rujnu 2023. UK je iskusio iznimno toplo vrijeme i slab vjetar. Ovo je učinkovito produljilo sezonu ronjenja, s više incidenata nego inače kasnije u godini.

Rujan se pokazao posebno napornim za spasilačke službe koje pomažu roniocima. RNLI čamci za spašavanje pozvani su 37 puta da pomognu u spašavanju ronilaca, u 29 slučajeva između svibnja i rujna, dok su helikopteri raspoređeni 30 puta, iako je samo osam od tih poziva bilo u ljetnim mjesecima.

Potvrdili su se zaključci iz prethodnih godina da se sada prijavljuje manje incidenata DCI i brzih uspona. Tamo gdje se pojavi DCI, manja je vjerojatnost da će biti povezan s ronjenjem dubljim od 30 m, brzim izronima ili propuštenim zaustavljanjima, a smatra se da je to vjerojatno uspjeh treninga, s većim naglaskom na kontroli plovnosti i planiranju ronjenja nego što je to nekada bio slučaj.

IPO svijest

Daljnja pozitivna vijest je da ronioci postaju svjesniji simptoma i opasnosti imerzivnog plućnog edema (IPO), radnji koje treba poduzeti ako se pojavi kod njih samih ili drugih te potrebe da se izbjegava povratak u vodu nakon sumnje na incident dok se ne proglasi zdravstveno sposobni za to. BSAC opet velik dio toga pripisuje poboljšanjima u programima obuke.

Agencija za obuku kaže da je poboljšala svoj postupak za utvrđivanje kriterija koji pokazuju da je IPO relevantan za incident. Svijest o stanju glavni je oblik obrane: "Kao ronioci i ronioci, plivačima u otvorenim vodama sada se savjetuje da ne plivaju sami i, kao zajednica, sve su svjesniji rizika od IPO-a", navodi se u izvješću.

Prosječna dob devet smrtno stradalih 2023. bila je 58 godina, a tijekom proteklih 10 godina prosječna dob umrlih ronilaca bila je 8.5 godina starija od tadašnje ronilačke populacije, što ukazuje da je dob snažan faktor preživljavanja.

BSAC napominje da dok je prosječna dob od nije-broj stradalih u bazi podataka o incidentima raste tijekom tih 10 godina, 2023. prvi put se smanjuje, na 44 godine.

Opremljen za spašavanje

Daljnja ohrabrujuća vijest je otkriće da kada je spašavanje potrebno, ronioci mogu primijeniti tehnike za izvlačenje unesrećenih na površinu i izvođenje oživljavanja s učinkovitošću koja premašuje očekivanja za uspjeh u drugim nekliničkim okruženjima.

To je ilustrirano činjenicom da je u 83% slučajeva korištenje alternativnog izvora zraka rezultiralo uspješnim izvlačenjem unesrećenog na površinu i, u svim slučajevima gdje je korišteno kontrolirano uzgonsko dizanje (CBL), ishod je bio uspješan oporavak.

Tamo gdje je nakon CBL-a uslijedila primjena CPR-a, jedna od tri reanimacije bila je uspješna. Tamo gdje je KPR korišten bez kisika, 28% ozlijeđenih je došlo k svijesti, a s kisikom se to povećalo na 30%. U devet od 30 slučajeva reanimacije defibrilatorom unesrećeni je dolazio k svijesti.

“Rezultat ove analize odraz je izvrsnih programa obuke koje provode izvrsni instruktori ronjenja koji zauzvrat osiguravaju da su ronioci dobro obučeni u tehnikama spašavanja,” kaže BSAC.

Izvješće su sastavili savjetnik za incidente BSAC-a Jim Watson i analitičar podataka Ben Peddie. Zamoljeni su svi ronioci, bilo iz BSAC-a ili bilo koje druge agencije za obuku, koji su uključeni ili svjedoci incidenta u UK-u ili inozemstvu, da to prijave u povjerenju za buduća izvješća, pomoću online obrasca.

You Can preuzmite i pročitajte cijelo izvješće ili pogledajte video reportažu ključnih nalaza s BSAC Diving Conference na YouTubeu. Izvješća iz prethodnih godina također su dostupna za preuzimanje.

