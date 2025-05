FBI uhitio odbjeglog instruktora ronjenja zbog optužbi za seksualne odnose

Ronjenje s bocama instruktor koji živi i radi na karipskom otoku Cozumelu u Meksiku uhitili su policajci FBI-a zbog višestrukih optužbi za teški seksualni napad na maloljetnika.

Prema američkim vlastima, Rogelio 'Christopher' Guadalupe Gonzalez (50) bio je u bijegu posljednjih 13 godina, nakon što je 2012. godine pobjegao iz sjevernog Teksasa.

Christopher Gonzalez (Ured okružnog tužitelja okruga Johnson)

Vraćen je u državu u okviru američke inicijative "Projekt Dobrodošli kući", koja financira putovanja u inozemstvo i natrag. putovati za dva policajca i jednosmjerno putovanje za izručenog ili deportiranog bjegunca. Gonzalez sada čeka suđenje u zatvoru okruga Johnson.

„Ovo uhićenje pokazalo je nepokolebljivu predanost našeg ureda provođenju pravde - bez obzira na to koliko dugo to traje ili koliko daleko bjegunac može pobjeći“, izjavila je pomoćnica okružnog tužitelja okruga Johnson, Christy May.

„Zahvalni smo našim saveznim partnerima u provedbi zakona na pomoći u vraćanju ovog bjegunca kako bi konačno mogao biti suđen.“

