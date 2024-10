Ostaci američkog ronioca koji je nestao tijekom ronjenja brodom u udaljenom dijelu Indonezije izgleda da su pronađeni u želucu morskog psa - ali njezin suprug i prijatelji osporavaju da je životinja uzrok njezine smrti i kažu da je bio bih užasnut da morski pas dobije krivnju.

Colleen Monfore, 68, jaka je struja odvojila od ostatka grupe od sedam ronilaca dok je bila na dubini od oko 7 metara kod Pulau Reonga, malog otoka u blizini Wetara u arhipelagu Alor, 26. rujna.

Grupa se okrenula kao odgovor na promjenu smjera struje i prisutnost silazne struje, u kojoj se točki smatralo da joj je preostalo pola spremnika zraka.

Vodič ronjenja nije uspio doći do Monforea kako bi joj pomogao da se vrati do njihovog broda, a njezin je nestanak potaknuo osmodnevnu potragu područja.

Otok Reong kod Wetara (Google Earth)

On 6 October a fisherman in Timor-Leste, some 120km south of Reong and outside Indonesian territory, reported killing a shark that he claimed appeared to have been in distress, and finding parts of a woman’s body in its stomach, along with remnants of a mokro odijelo and swimsuit.

Vlasti Timor-Leste povezale su se s Indonezijska morska i obalna straža, ali iako naznake obitelji i prijatelja govore da je tijelo identificirano kao Monforeovo, to tek treba biti službeno potvrđeno.

Ispraviti zapisnik

Monfore, a mother of two, had been on a seven-week odmor dive-tour with her husband Mike. Old friends from Michigan Rick & Kim Sass, who for many years before their retirement had owned a dive-centre, say that Mike Monfore had contacted them following his wife’s death in an effort to put the record straight about her fate.

They have described her as a very experienced diver, and say that the currents on the dive had been considered manageable and that she had most probably died as the result of an unspecified medical izdanje. While It was possible that a shark had consumed her body after death, it was highly unlikely to have attacked her or caused her to die. Shark attacks are rare in the area.

“Morski psi imaju želudac koji je prilagođen brzoj probavi”, izjavila je Kim Sass na društvenim mrežama. “Želudac sadrži jake kiseline i enzime koji brzo razgrađuju hranu na manje čestice.

“Colleenino tijelo je bilo prepoznatljivo. Njezine otiske prstiju (opet ih je moguće identificirati) naše veleposlanstvo SAD-a i lokalne vlasti koriste kao dokaz smrti. To ne bi bilo moguće da ju je morski pas napao prije nekoliko tjedana.”

Sass says that she had carried out at least a thousand dives with Monfore and that she was an excellent diver. Mike Monfore’s dive-računalo data, photos taken on the dive and statements from the other divers and dive-guide together suggested that her friend had died as the result of a medical izdanje.

“Ne vjerujem da joj je život dokrajčio okoliš, a pogotovo ne morski pas”, kaže ona. “Colleenin suprug rekao je da bi joj bilo mučno da je saznala da je morski pas uginuo zbog nje – i da je zbog njene smrti morski psi ponovno na lošem glasu.”

