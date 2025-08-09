Pretplata na časopise
Ronioci filipinske mornarice poginuli su tijekom odmora

Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Dva pripadnika filipinske mornarice poginula su tijekom rekreacijskog ronjenja u Celebeskom moru, oko 2 km od Barangay Mindupoka, Sarangani, 4. kolovoza, što je potaknulo službu da pokrene istragu.

Iskusni ronioci, muškarci u dobi od 48 i 50 godina, navodno su ronili dok nisu bili na dužnosti s još dvije osobe, ali su nestali više od sat vremena prije nego što su obojica pronađeni kako plutaju bez svijesti na površini.

Kasnije su proglašeni mrtvima po dolasku u pokrajinsku bolnicu Sarangani u Maitumu, prema priopćenju mornarice. Vlasti još nisu pružile nikakve detalje o tome što se moglo dogoditi.

Sarangani je pokrajina na krajnjem jugu Filipina na otoku Mindanao, koju rijetko posjećuju inozemni ronioci.

Glasnogovornik mornarice, kapetan John Percie Alcos, potvrdio je da je jedan od ronilaca bio na pauzi za "odmor i rekreaciju" radi mentalnog zdravlja, a drugi na odobrenom odsustvu. 

Rekao je da njihova imena neće biti objavljena dok traje istraga. „Pružamo punu pomoć ožalošćenim obiteljima... Iznad svega, priznajemo i poštujemo službu i predanost naših poginulih mornara“, rekao je.

The Filipinska mornarica rekli su da osim istrage incidenta pregledavaju protokole ronjenja kako bi utvrdili potrebna poboljšanja rekreativnih i operativnih ronilačkih postupaka.

Dva ruska ronioca umro na Filipinima nakon što su ga ranije ove godine odnijele jake struje.

