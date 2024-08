Tužba Titana: Rush je sebe vidio kao 'genijalca za dubinsko ronjenje'

Francuski ronilac Paul-Henri Nargeolet napravio je više zarona na Titanski nego bilo koji drugi čovjek, toliko da je bio poznat kao "gospodin Titanic".

Pa kad su on i još četvero članova posade umrli na eksperimentalnom brodu titan podmornica prošle godine, bilo je izvjesno iznenađenje da je sa svojom razinom iskustva preuzeo ulogu navigatora na OceanGateovom turističkom putovanju do duboko ležeće olupine.

Sada obitelj Nargeolet tvrdi da su OceanGate i njegov pokojni osnivač i izvršni direktor Richard Stockton Rush, koji je upravljao brodom od karbonskih vlakana kada je nestao 18. lipnja 2023., namjerno zaveli bivšeg mornaričkog zapovjednika da vjeruje da titan bio sigurniji nego što je bio.

Kažu i to, suprotno ranijim izvješćima da stanari ne bi ništa znali kada titan implodirali, oni bi zapravo bili prethodno upozoreni na nadolazeću opasnost i pretrpjeli bi "duševnu bol" u svojim posljednjim trenucima.

Obitelj je sada pokrenula tužbu od 50 milijuna američkih dolara protiv Rusha, OceanGatea i drugih subjekata uključenih u razvoj titan, tražeći da se okolnosti kobnog incidenta razmotre pred porotom.

titan izgubio kontakt sa svojim pratećim brodom dva sata nakon što je napustio površinu, i vrlo publicirano duboko more misija traganja i spašavanja nastavio se četiri dana prije nego što je olupina pronađena manje od 300 m od Titanskipramac, na dubini od 3.8 km.

U tužbi obitelj tvrdi da se činilo da se Rush ponosi ruganjem industrijskim standardima, aktivno njegujući sliku o sebi “kao o 'genijalnom geniju' svijeta dubokog ronjenja”.

U prošlosti je kritizirao američko zakonodavstvo o sigurnosti putničkih brodova jer "beskorisno daje prednost sigurnosti putnika nad komercijalnim inovacijama".

Korištenje električnih romobila ističe titan podmornica – kupola od titana, trup od karbonskih vlakana (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot titan. Korišteni "moderni, bežični elektronički sustavi", za razliku od onih na bilo kojoj prethodnoj podmornici, oslanjali su se na neprekinuti izvor napajanja, kaže obitelj.

Tužba je podignuta 13. kolovoza na Višem sudu u Washingtonu za okrug King. OceanGate je bio smješten u državi prije obustave svih svojih operacija nakon katastrofe.

'Uporna nepažnja'

“Katastrofalna implozija koja je odnijela Nargeolet život bila je izravno posljedica uporne nepažnje, nepromišljenosti i nemara OceanGatea, Rusha i drugih optuženika u njihovom dizajnu, izgradnji i radu titan”, navode tužitelji.

“Nargeolet je možda umro radeći ono što je volio, ali svojom smrću – i smrti drugih titan članova posade – bilo pogrešno.” The Titanski stručnjak se od 37. 1987 puta spustio na Titanic, uglavnom radeći za spasenje RMS Titanic Inc kako bi pronašao artefakte za svoje izložbe.

Umro je zajedno s Rushom i putnicima koji plaćaju britanski milijarder Hamish Harding, pakistansko-britanski biznismen Shahzada Dawood i njegov sin Sulaiman. OceanGate je od njih zahtijevao da potpišu odricanje od odgovornosti kojom su priznali rizike ekspedicije prije nego što je počela.

“U tužbi smo tvrdili da je Stockton Rush bio transparentan o svim nevoljama koje je doživio s titan, kao i prethodni, slični modeli, netko tako iskusan i obrazovan kao što je PH Nargeolet ne bi sudjelovao”, kaže Matt Shaffer, odvjetnik koji zastupa obitelj.

Inženjeri pomorske sigurnosti Obalne straže pregledavaju izvučeni stražnji titanski završni poklopac s Titana (SAD Nacionalni odbor za sigurnost prometa)

Još jedan iz pravnog tima, Tony Buzbee, izjavio je: “Mislim da je znakovito to što su Sveučilište Washington i Boeing imali ključne uloge u dizajnu prethodnih, ali sličnih verzija titan, obojica su nedavno odbacila bilo kakvu umiješanost u model podmornice koji je eksplodirao.”

Sigurnosni zapis

Dubokomorske podmornice općenito imaju dobru sigurnosnu evidenciju, ali obično se izrađuju od čvrstog titana, a ne od titana pričvršćenog na lagano tijelo od karbonskih vlakana, kao što se koristi za titan.

Neki stručnjaci i potencijalni putnici imali su javno kritizirao dizajn podmornice mnogo prije putovanja, kao što je navedeno u prethodnim pričama na Divernet, ali Rush je odbacio njihove primjedbe dok je pokušavao uvjeriti turiste koji se nalaze na morskim dubinama da plate do 250,000 američkih dolara da posjete Titanski stranica.

Rečeno je da je tvrdio da je ugradio napredni akustični sigurnosni sustav koji bi upozoravao titanPutnici bi trebali pucati pod pritiskom, ali mehanizam dizajniran za ispuštanje balasta i donošenje titan sigurnosna kopija u hitnim slučajevima nije uspjela.

“Prema procjeni stručnjaka, nastavili bi se spuštati, potpuno svjesni nepopravljivih kvarova broda, proživljavajući teror i duševnu bol prije titan u konačnici implodira”, tvrdi se u tužbi.

Uz OceanGate i Rush kao optuženici navedeni su bivši direktor inženjeringa tvrtke Tony Nissen i Hydrospace Group, Janicki Industries i Electroimpact, tvrtke za koje se kaže da su bile uključene u projektiranje i proizvodnju titan.

