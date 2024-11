Dvije poznate daske za ronjenje plamte

Dvije daske za preživljavanje dobro poznate roniocima, jedna koja radi u egipatskom Crvenom moru, a druga na Maldivima, pretrpjele su, kako se izvješćuje, katastrofalne požare.

Tri palube nouran, upravljao Istraživači Crvenog mora, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Daska s trupom od mahagonija od 36 metara, izgrađena 2006., vodila je itinerare prema sjevernom i južnom Crvenom moru iz Hurghade, s redovitim jednotjednim putovanjima prema jugu koja su vodila Braća, Daedalus i Elphinstone. Primao je do 24 gostiju, sa sadržajima za tehničke ronioce.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

U međuvremenu, na Maldivima, 37-metarski brod s čeličnim trupom Plavi putnik, upravljao Master Liveaboard, zapalio se u ranim jutarnjim satima danas (7. studenoga) dok je bio na pauzi za održavanje u luci u Hulhumaléu u blizini glavnog grada Maléa – tako da nije bilo uključenih gostujućih ronilaca i nije bilo drugih žrtava.

Nagrađivani Plavi putnik izgrađena je 2001. godine i mogla je primiti 26 gostiju u tri apartmana i 10 kabina. Bio je to jedini brod u Master floti koji je djelovao na Maldivima.

"Nakon što su pokušali obuzdati vatru, sva je posada sigurno evakuirala brod", izjavio je Master Liveaboards. “Već procjenjujemo probleme koje je stvorio požar na nadolazećim putovanjima. Gosti koji bi mogli biti pogođeni bit će kontaktirani u dogledno vrijeme.

Laknulo nam je što ovaj incident nije bio ozbiljniji i što su svi koji su bili na brodu sigurni.

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

Također na Divernetu: PREŽIVJELI GOVORE NAKON FATALNOG POŽARA NA DONILNOM ČAMCU U CRVENOM MORJU, RONIOCI BJEŽE OD POŽARA U CRVENOM MORJU, POGINULI RONIOCI U URAGANU – I JOŠ JEDAN INCIDENT NA DONALNOM BRODU, U INDONEZIJI SE ZAPALIO DASKA U OCEANU