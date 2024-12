UK izražava 'ozbiljnu zabrinutost' za sigurnost ronilačkih brodova u Crvenom moru

Nedavna bujica katastrofa ronilačkih brodova na Crvenom moru nije promakla pozornosti istražitelja britanske vlade.

Korištenje električnih romobila ističe Ogranak za istraživanje pomorskih nesreća (MAIB) upravo je javno iznio svoju zabrinutost, a glavni inspektor za pomorske nesreće kapetan Andrew Moll pisao je Egipatska uprava za pomorsku sigurnost (EAMS) da iznese svoju zabrinutost i zatraži puno sudjelovanje u svojim istragama.

"Iz dokaza koje je MAIB dosad prikupio postoji razlog za ozbiljnu zabrinutost oko sigurnosti nekih egipatskih ronilačkih čamaca koji rade u Crvenom moru", navodi podružnica.

Moll, koji se pridružio MAIB-u iz Kraljevske mornarice 2005. i vodio je jedinicu kao glavni inspektor od 2018., optužen je za ispitivanje uzroka pomorskih nesreća, objavljivanje izvješća sa sigurnosnim preporukama i s ciljem povećanja svijesti o tome kako se događaju pomorske nesreće.

Od brojnih nedavnih incidenata koji uključuju egipatske ronilačke čamce koji rade u Crvenom moru, MAIB se usredotočuje na tri koja su se dogodila u proteklih 20 mjeseci i uključivala su državljane Ujedinjenog Kraljevstva.

To se odnosilo na Kraljica Carlton, koji se prevrnuo 24. travnja 2023., što je rezultiralo napuštanjem broda, ali su svi putnici i posada spašeni; Uragan, koji je zahvatio požar 11. lipnja 2023. uz smrt tri britanska državljana; i, nedavno, Morska priča, koji se prevrnuo 25. studenog ove godine.

MAIB navodi da je ovo posljednje potonuće rezultiralo s čak 18 smrtnih slučajeva ili nestanaka ljudi, uključujući dvoje državljana Ujedinjenog Kraljevstva. Divernet prethodno je saznao da posljednji popis žrtava iznosi ukupno 11, s četiri pronađena tijela i sedam nestalih, te je zatražio pojašnjenje od MAIB-a.

Morska priča (guvernat Crvenog mora)

Slijedeći protokole u Kodeksu istrage nesreća Međunarodne pomorske organizacije (IMO), MAIB je službeno registrirao UK kao "znatno zainteresiranu državu" u egipatskim sigurnosnim istragama ovih incidenata.

Drugi takvi događaji u egipatskom Crvenom moru iz druge polovice 2024. također su prijavljeni Divernet uključeno je nouran, koja se zapalila 6. studenoga; Zavođenje, koja je potonula 24. listopada; i Egzocet, koja je udarila u greben 25 lipnja.

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving odmor in the Red Sea region should take into account before booking.

