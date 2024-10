Umro je utjecajni speleoronilac Bill Gavin

Prijavljena je smrt američkog speleoronioca Billa Gavina, suosnivača istaknutog Woodville Karst Plain Projecta (WKKP) pokrenutog sredinom 1980-ih za istraživanje ispod kraškog područja sjeverne Floride između Tallahasseeja i Meksičkog zaljeva.

“Bill je bio inovator svjetske klase koji je marljivo radio kako bi pomogao Billu Mainu da usavrši konfiguraciju Hogarthian zupčanika, da koristi Tekna skutere s povodcem za vuču za istraživanje, implementira standarde miješanja plinova za WKPP-ovu upotrebu trimixa i osmisli rane dekompresijske tablice tima koristio tijekom kasnih 1980-ih”, rekao je WKPP u izjavi.

Gavin, inženjer američke mornarice, dobio je 1979. godine certifikat za špilje i, sa svojim prijateljem Mainom, otkrio je značajku Big Rooms u području Woodville Karst Plain ranih 1980-ih.

Dvojica ronilaca, kojima su se uskoro pridružili i drugi poput Parkera Turnera, Lamara Englisha i Billa McFadena, željeli su da se njihova istraživačka grupa usredotoči na povezivanje poplavljenih špiljskih sustava u regiji, a Gavin se savjetovao sa stručnjakom za plin dr. Billom Hamiltonom o korištenju helija kako bi se omogućilo više ambiciozni zaroni.

Ronioci su već krenuli prema standardizaciji konfiguracije svoje opreme i tehnika, a Gavin i Main su skovali izraz 'Hogarthian' za sustav (na temelju Mainovog srednjeg imena). Pristup će se kasnije razviti u filozofiju DIR ('Doing It Right').

Gavin Scooter

Dvojica su uspostavila vezu između ponora Sullivan i Cheryl u siječnju 1988. i, s Turnerom i Englishom, izveli su poprečno ronjenje između ta dva ponora tog lipnja, postavljajući svjetski rekord u to vrijeme.

Gavin je "početkom 1990-ih nastavio istraživati ​​nizvodni Innisfree sink i nastavio prema Turner sinku", kaže WKPP. Također je ušao nekih 1.8 km u A-tunel Wakulla Springa.

Godine 1991. Gavin je razvio prototip za "Gavin Scooter", DPV dizajniran za prelaženje špiljskih prolaza. Ovo dugo vremena nastavili su ga koristiti, uz razne modifikacije, WKPP ronioci.

Iste godine Gavin je s Turnerom kartirao špilje u uskom prolazu u Indian Springsu kada su razina vode i vidljivost iznenada naglo pali i otkrili su da im je izlaz blokiran. Gavin se uspio izvući, s malo preostalog goriva, ali Turner se utopio u incidentu.

Iskustvo je nadahnulo znanstveno istraživanje koje je zaključilo da su mjehurići plina koje su ronioci izbacili mogli srušiti labavi vapnenac koji je blokirao njihov izlazni put.

Dosadnost politike

Godine 1995. kontroverzni ronilac George Irvine preuzeo je vodstvo WKKP-a, a do kraja te godine Gavin je prestao roniti u špiljama.

Godinama kasnije objasnio je da je prestao uživati ​​u toj razonodi zbog „zamornosti politike, problema s pristupom stranicama, iritacije prozivkama putem e-pošte i kritikama itd. Prestalo je biti vrijedno znatnog vremena, truda i rizika. ”

“Bill je bio pionir u istraživanju dubokih podvodnih špilja. Bio je cijenjen u ronilačkoj zajednici i implementirao je mnoge rane standarde koje WKPP još uvijek koristi do danas," izjavio je WKPP. “Hvala vam na vašem doprinosu našoj ronilačkoj dugovječnosti. Naša su srca uz njegovu obitelj i prijatelje.”

