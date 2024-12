Maldives Master lansiran 2025

Master Liveaboards najavio je dolazak svog novog broda na Maldive početkom 2025., Maldives Mastera – zamjene za omiljeni Blue Voyager koji je nažalost izgorio dok je bio na doku za održavanje.

Korištenje električnih romobila ističe Majstor Maldiva je 42-metarski plovni brod koji se može pohvaliti s dvije prostrane fiksne dvokrevetne kabine, osam kabriolet dvokrevetnih/dvokrevetnih kabina i dvije jednokrevetne kabine, za smještaj 26 gostiju. Sadrži unutarnju blagovaonicu, bar, dnevni boravak i vanjski jacuzzi. Zasjenjeni vanjski dnevni boravak nalazi se na srednjoj palubi, plus četiri različite sunčane palube – vidikovac koji se nalazi na prednjem dijelu srednje palube i gornje palube, otvorena paluba na gornjoj palubi i ocean paluba na krmi broda, sve nudi udobna sjedala i ležaljke.

Prostrane kabine na Maldives Masteru

Oceanska paluba jedinstvena je značajka koja gostima omogućuje opuštanje na otvorenom dok su blizu vode. Mnogih večeri reflektori će osvijetliti vodu tik uz oceansku palubu kako bi privukli plankton koji privlači raže mante i kitopsene. Bilo je mnogo bliskih viđenja hranjenja manta i kitopsina.

Jedna od najistaknutijih značajki Maldives Mastera je dhoni (potporno plovilo za ronjenje) Blue Shadow izrađen po narudžbi. Ovaj 19-metarski dhoni je prostran, brz i opremljen svim modernim pogodnostima koje ronioci žele. Svaki ronilac ima vlastitu stanicu s puno prostora za pohranu svoje opreme i opreme, a posada dhonija spremna je pomoći. Tijekom putovanja do i od mjesta za ronjenje, možete se popeti malim stepenicama do gornje palube kako biste uživali u suncu i zapanjujućim pogledima. Postoji WC s tušem koji se nalazi unutar glavne palube plus dva ručna tuša na stražnjoj palubi, te odvojeni spremnici za ispiranje kamere i opreme. Brzi motor, dva generatora i dva kompresora s nitrox membranskim sustavom znače da ćete uživati ​​u prvorazrednom iskustvu ronjenja na Maldivima.