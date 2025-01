Motivirano plavim svjetlom: Upoznajte koralj koji hoda

Ronioci o koraljima obično razmišljaju kao o "sesilima" - oni ostaju na mjestu, tako da točno znate gdje ih pronaći. Međutim, nova studija je istaknula sposobnost gljiva koralja da lutaju po morskom dnu u potrazi za svojim idealnim staništem – iako opuštenim tempom.

Za mobilne koralje se znalo, ali način na koji se kreću i plove ostao je "uglavnom nejasan", prema australskom znanstvenom timu predvođenom Brettom Lewisom iz Tehnološko sveučilište u Queenslandu. Istraživači su istraživali male, slobodoumne Cycloseris cikloliti kako bi naučili kako i zašto bi to išlo.

Eksperimenti su ukazali na jaku pozitivnu fototaktičku reakciju na plavo svjetlo, vrstu koju bi koralji očekivali pronaći u dubljim slojevima pijeska. Pokazao je daleko manje entuzijazma za vrstu bijelog svjetla koje se nalazi u plićim površinskim vodama, što bi moglo ukazivati ​​na prijetnju izbjeljivanja.

Ogromnih 86.7% gljivastih koralja krenulo je prema plavom svjetlu kada je osvijetlilo jedan kraj laboratorijskog akvarija, dok je samo 20% pokazalo bilo kakvu oštrinu za bijelo svjetlo.

Koralj gljive u pokretu (QUT)

Koralji bi se kretali između jednog i dva sata kako bi prešli udaljenosti od čak 22 cm u ispitivanjima s plavim svjetlom, ali bi se mogli potruditi da pređu udaljenost ne veću od 8 mm prema bijeloj svjetlosti. Kad bi plava i bijela svjetla istovremeno svijetlila na oba kraja spremnika, koralji bi uvijek bili privučeni plavom bojom.

Ubrzana fotografija visoke rezolucije otkrila je kombinaciju mehanizama koje koralj koristi za upravljanje svojim kretanjem. Napuhavanjem svojih tkiva mogao bi smanjiti trenje, povećati uzgon kako bi podigao svoju jezgru s morskog dna i povećati svoju površinu za hvatanje struja, poput brodskog jedra.

Kad bi se tkiva skupljala, trbušni jastučići ili 'noge' bi doprinijeli prilagođavanjem interakcije ili trenja s podlogom, dopuštajući koralju da se pomakne prema naprijed.

Naposljetku, također je bila u stanju stezati i uvijati svoja bočna periferna tkiva, gurajući se naprijed u stilu koji je sličan pulsirajućem plivanju meduza.

Cycloseris cikloliti čini se da iskorištava ovu sposobnost kada su ga čimbenici poput gravitacije, strujanja ili valova ostavili na nepovoljnom, možda opasno plitkom mjestu i želi poboljšati svoje izglede - što dovodi istraživače do zaključka da su koralji "neurološki sofisticiraniji" nego što se prije mislilo . The studija je upravo objavljena in PLoS ONE.

Prorijeđeni koralji teško se razmnožavaju

Mriješćenje koralja na grebenu Palau (Peter Mumby)

U međuvremenu, u a Sveučilište u QueenslanduPod vodstvom studije, međunarodni tim mjerio je uspjeh događaja prirodnog mriještenja koralja 2024. godine i zabrinuto je otkrio da se pojedinačni koralji moraju nalaziti u neposrednoj blizini kako bi se uspješno razmnožavali.

"Iznenađujuće, vidjeli smo da koralji moraju biti unutar 10 metara jedan od drugog, a po mogućnosti i bliže od toga da bi došlo do oplodnje", rekao je voditelj tima, profesor Peter Mumby. “Znali smo da koralji ne mogu biti previše udaljeni, ali smo otkrili da moraju biti bliže nego što smo očekivali.

"Utjecaji klimatskih promjena poput izbjeljivanja ubijaju i smanjuju gustoću koralja, pa smo zabrinuti da bi jedinke mogle završiti predaleko jedna od druge da bi se uspješno razmnožavale."

Radeći u Palauu u Mikroneziji, istraživači su postavili spremnike iznad 26 kolonija koralja na grebenu dok su uglavnom hermafroditni koralji ispuštali svoja jajašca i spermu.

Jedan od držača jaja (Peter Mumby)

"Kontejneri su zarobili neka jaja svakog koralja i otplutali na površinu gdje su slijedili plimu", rekao je profesor Mumby. “Iako jajašca nisu mogla pobjeći, spermatozoidi su mogli ući u spremnik i oploditi jajašca.

"Nakon sat vremena plutanja, udio oplođenih jajašaca zabilježen je za svaku vrstu koralja zajedno s udaljenošću od sličnih utvrđenih koralja."

Oplodnja je bila u prosjeku 30% kada su koralji bili vrlo blizu, ali se smanjila na manje od 10% na udaljenosti od 10 m. Do 20 m bio je gotovo nula.

"U budućnosti ćemo možda trebati pomoći koraljima da nastave ovaj ključni dio svog života", komentirao je koautor studije dr. Christopher Doropoulos iz australske nacionalne znanstvene agencije CSIRO.

Mjesto istraživanja – stolni koralji na plitkim grebenima u Palauu (Peter Mumby)

“Razumijevanje važnosti lokalnih susjedstava daje opipljive ciljeve za intervencije poput obnove koralja. U idealnom slučaju, gustoća koralja bi se pratila na važnim lokacijama i provodila restauracija kako bi se gustoća vratila na razine potrebne za uspješnu reprodukciju.”

