Deep Deceiver: Čudna nudi u ponoćnoj zoni

The first nudibranch known to dwell in the ocean’s bathypelagic or midnight zone, far beyond the reach of sunlight, has been described by researchers from Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Kalifornija.

Bathydevius caudactylus – ili “Duboki varalica” – je bioluminiscentan i ima veliku strukturu s kukuljicom koja može ispaljivati ​​mlazove vode na jednom kraju, ravni rep obrubljen izbočinama poput prstiju ili daktili s druge strane, a između njih jarko obojeni unutarnji organi.

Na temelju puževog stopala, morski biolozi ovo stvorenje su u početku nazivali "tajanstvenim mekušcem".

Prvi put je primijećen prije gotovo četvrt stoljeća, u veljači 2000., tijekom ronjenja pomoću MBARI ROV Tiburon izvan zaljeva Monterey na dubini od 2,614 m. Međutim, tek sada, nakon što je pregledano više od 150 ROV viđenja, a Detaljan opis je objavljeno.

Misteriozni mekušac nalazi se samo u dubokim oceanima (MBARI)

“Zahvaljujući MBARI-jevoj naprednoj podvodnoj tehnologiji, uspjeli smo pripremiti najopsežniji opis dubokomorske životinje ikada napravljen,” komentirao je viši znanstvenik instituta i voditelj tima Bruce Robison. "Uložili smo više od 20 godina u razumijevanje prirodne povijesti ove fascinantne vrste golobrada."

Želatinasta napa

Dok se većina golobrada kreće po čvrstim površinama koristeći svoje mišićavo stopalo, ovaj morski puž koristi svoju želatinoznu kapuljaču za kretanje kroz vodu, plivajući uz valovitost gore-dolje cijelim tijelom, od kapuljače do repa.

Ako je ugrožen, vrhovi njegovog rašljastog repa svijetle od bioluminiscencije i mogu se odvojiti – što je možda taktika za odvraćanje pažnje predatora, nagađaju znanstvenici.

“Kada smo ga prvi put snimili kako svijetli s ROV-om, svi u kontrolnoj sobi su glasno povikali 'Oooooh!' u isto vrijeme,” rekao je viši znanstvenik MBARI Steven Haddock. “Svi smo bili očarani prizorom.

Bioluminiscencija, sa svjetlošću koja dolazi s površine poklopca i daktila (MBARI)

“Tek nedavno su kamere postale sposobne snimati bioluminiscenciju u visokoj razlučivosti iu punoj boji. MBARI je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje smo odnijeli ovu novu tehnologiju u duboki ocean.”

Genetska analiza

Osamnaest jedinki također je uhvaćeno radi genetske analize. Ovo je otkrilo da je stvorenje golobrad, ali tako daleko u srodstvu s poznatim vrstama da se smatralo da pripada vlastitoj obitelji.

Dobio je znanstveno ime temeljeno na Deep Deceiver zbog svog nejasnog identiteta i vrhova repa poput prstiju. Uobičajena duljina je 14.5 cm, dok elastična kapuljača može biti široka do 9 cm.

Crveni organ koji se može vidjeti na slikama je želudac, narančasti organ je probavna žlijezda, a mala bijela mrlja mozak. Analiza sadržaja želuca svakog golog račića otkrila je ostatke račića Mysid, za koje se činilo da su uhvaćeni pomoću kapuljače, iako taj proces tek treba promatrati.

Kao i drugi golobradi, duboka varalica je hermafrodit i čini se da se spušta na morsko dno kako bi se mrijestila, ostajući pričvršćena za nogu dok ispušta jaja. Cijelo izvješće upravo je objavljeno u časopisu Istraživanje dubokog mora I. dio.

