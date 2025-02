Ronioci, divlje ribe znaju tko ste!

Potpuni popis ronilačkih emisija s poveznicama:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18.-26. SIJEČNJA: Boot Düsseldorf (Međunarodni sajam nautike)

1.-2.VELJAČE: Duikvaker

21.-23.VELJAČE: Europski ronilački sajam (EUDI)

21.-23.VELJAČE: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malezija

1.-2. OŽUJKA: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15.-16. OŽUJKA: ADEX Ocean Festival / OZTek Australija

28.-30. OŽUJKA: Mediteran Diving Show

4.-6. TRAVNJA: Asia Dive Expo (ADEX)

22.-25. SVIBNJA: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. SVIBNJA – 1. LIPNJA: Ronilački show

13.-15. LIPNJA: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6.-7.RUJNA: GO Diving ANZ Show

17.-19.LISTOPADA: Razgovori o ronjenju

11. - 14. STUDENOGA: DEMA Show



#scuba #scubadiving #scubadiver



Postanite fan: https://www.scubadivermag.com/join



KUPNJA OPREME: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

NAŠE WEB STRANICE



Web stranica: https://www.scubadivermag.com ➡️ Ronjenje, podvodna fotografija, savjeti, recenzije ronilačke opreme

Web stranica: https://www.divernet.com ➡️ Vijesti o ronjenju, podvodna fotografija, savjeti i savjeti, izvješća o putovanjima

Web stranica: https://www.godivingshow.com ➡️ Jedini Dive Show u Ujedinjenom Kraljevstvu

Web stranica: https://www.rorkmedia.com ➡️ Za oglašavanje unutar naših brendova

-------------------------------------------------- ---------------------------------

SLIJEDITE NAS NA SOCIJALNIM MEDIJIMA



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Surađujemo s https://www.scuba.com i https://www.mikesdivestore.com za svu vašu osnovnu opremu. Razmislite o korištenju gornje pridružene veze za podršku kanalu.



Informacije u ovom videu nisu namijenjene niti se podrazumijevaju kao zamjena za profesionalni SCUBA trening ili preporuke za svakog proizvođača. Sav sadržaj, uključujući tekst, grafiku, slike i informacije, sadržan u ovom videu služi samo u svrhu općih informacija i ne zamjenjuje obuku od kvalificiranog instruktora ronjenja ili posebne zahtjeve proizvođača opreme.

00: 00 Uvod

01:35 Oglas Scuba.com

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Mediteran

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Ronilački show

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Razgovori o ronjenju

11:58 DEMA