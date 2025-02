DNK to dokazuje: Orke ubijaju zbog jetre bijelog morskog psa

U ranim 2018, Divernet / ronilac časopis ran ekskluzivna priča stručnjaka za morske pse Richarda Peircea. Nosio je oštro upozorenje: turizam koji se temelji na ronjenju u kavezima s velikim bijelcima u Južnoj Africi bio je u opasnosti jer su orke koje vole jetru morskog psa ubijale ili plašile morske pse.

Dvije posebne orke, nazvane Port i Desna, započele su vladavinu terora nad onim što se oduvijek smatralo ultimativnim vrhunskim grabežljivcem. Nekima koji su uključeni u unosnu industriju ronjenja s morskim psima bilo je teško prihvatiti taj prijedlog.

Orca (Isabella Reeves / Sveučilište Flinders)

Sada, sedam godina kasnije i s još uvijek rijetkim velikim bijelim morskim psima u južnoj Africi, DNK dokazi su po prvi put potvrdili da je orka bila odgovorna za lov i ubijanje bijelog morskog psa zbog njegove jetre.

Ovaj put incident se dogodio u Australiji. Svjedoci su vidjeli nekoliko kitova ubojica (orcinus orca), uključujući dvije lokalno poznate jedinke po imenu Bent Tip i Ripple, ulovili su veliki plijen u zaljevu Bridgewater u blizini Portlanda u Viktoriji 2023. godine.

Dva dana kasnije leš bijelog morskog psa od 4.7 metara (Carcharodon carcharias) izbacilo ga je na obalu i prikupili državni službenici za ribarstvo radi istrage.

Leš bijelog morskog psa izbačen u Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Četiri ugrizne rane

Upravo objavljenu studiju o morskom psu vodio je znanstveni tim sa Sveučilišta Flinders, koji je analizirao briseve uzete s četiri karakteristične rane od ugriza na lešini.

Dokaz je bio tu u DNK kada su brisevi sekvencirani na genetski materijal koji je ostavio predator. Orka je pojela središnji dio morskog psa, gdje je nekoć bila nutritivno bogata jetra, a ostale tri rane otkrile su DNK iz vađenja širokonosog morskog psa sa sedam škrga. Probavni i reproduktivni organi velikog bijelca također su nedostajali.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also Kalifornija.

"Ova otkrića pružaju uvjerljiv dokaz o predatorstvu kitova ubojica na bijelim morskim psima u australskim vodama, s jakim pokazateljima selektivne konzumacije jetre", kaže glavna autorica studije Isabella Reeves, doktorska kandidatkinja sa Sveučilišnom Ekološkom grupom za južne morske pse i Zapadnoaustralskim istraživačkim centrom za kitove (CETREC).

"Ovo sugerira da bi takvi predatorski događaji mogli biti rašireniji i prevladavajući diljem svijeta nego što se dosad vjerovalo."

Infografika studije Sveučilišta Flinders (Emma Luck)

Ostali morski psi

Orke su povremeno zabilježene kako plijene plavog morskog psa, morskog psa, kratkoperajnog maka, tegrica i morskog psa u Australiji, ali prije nije bilo dokazanih ubojstava velikih bijelih pasa.

"Dokazi upućuju na to da su bijeli morski psi koji su raseljeni ili izravno ubijeni kao rezultat grabežljivaca kitova ubojica u Južnoj Africi doveli do kaskadnih promjena u širem morskom ekosustavu", komentirao je jedan od autora Adam Miller, izvanredni profesor na Flindersu.

“We know that white sharks are key regulatori of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Nova studija je objavljeno u Ekologija i evolucija.

