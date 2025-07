Engleski morski konjići pojavljuju se u rukama rulje

Jedna morska vrsta koja ovog ljeta, čini se, napreduje u Engleskoj je morski konjić, iako bi predani volonteri koji su pomogli u stvaranju ove situacije cijenili ako bi drugi ronioci odbili otići i sami se uvjeriti.

U prvom tjednu srpnja, ronioci iz Seahorse Trust proveli su istraživanje na jugozapadnoj obali kao dio svog rada na dokumentarnom filmu i bili su zapanjeni kada su na jednom mjestu pronašli čak 17 morskih konjića. Otprilike polovica njih bili su mužjaci, a većina njih, što je dobar znak za budućnost populacije, bila je skotna.

Stručnjaci fonda su samo jednom prije vidjeli veći broj morskih konjića tijekom jednog zarona, što bio 22 zabilježeno u Studland Bayu 2020. godine na kraju karantene zbog Covida, kako je izviješteno Divernet u to vrijeme. Zaklada je procijenila da to predstavlja manje od polovice ukupnog broja morskih konjića koji su nastanjivali to mjesto, iako u roku od nekoliko tjedana stanovništvo se raspršilo.

Osnivač i izvršni direktor Seahorse Trusta, Neil Garrick-Maidment, vodio je najnovije ronjenje i prvi uočio morske konjiće. Bio je zaslužan za to što su dvije vrste, bodljikavi (Hipokampus guttulatus) i kratkonjuški morski konj (H hipokampus). zaštićeno Zakonom o divljim životinjama i ruralnim područjima iz 2008.

Dva morska konjića viđena na nedavnom ronjenju (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Nezakonito je aktivno tražiti ove zaštićene vrste ronjenjem ili ronjenjem s maskom bez dozvola Organizacije za upravljanje morskim resursima (MMO) pod kojima ronioci Seahorse Trusta smiju djelovati. Međutim, svaki ronilac koji slučajno naiđe na morskog konjića zamoljen je da... prijavi viđenje kako bi se to moglo odraziti u Nacionalnoj bazi podataka o morskim konjićima (NSD).

Uspjeh eko-vezova

Zaklada Seahorse Trust osnovala je British Seahorse Survey 1994. godine, što ga čini najdugovječnijim kontinuiranim istraživanjem te vrste na svijetu. Podaci o viđenju unose se u NSD, dio Svjetske baze podataka o morskim konjićima.

Čimbenik koji sada, čini se, koristi britanskim morskim konjićima su eko-privezišta koja su postavili Seahorse Trust, Boatfolk i Studland Bay Marine Partnership kako bi spriječili oštećenje staništa morske trave od sidara i lanaca brodova.

Eko-privezišta koriste elastične uzdužne cijevi umjesto lanaca i dižu se s plimom kako bi se spriječilo povlačenje po morskom dnu. Sustav je skup, njegovo održavanje košta oko 100,000 funti godišnje, iako naknade za privez za korisnike brodova i donacije pomažu pokriti troškove.

