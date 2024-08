Iznenađenje velikih bijelih morskih pasa u 3 dijela

Novi alati za sekvenciranje gena upravo su otkrili dobro čuvanu tajnu - da postoje tri različite vrste velikih bijelih morskih pasa i da se, nažalost po njih, ne miješaju.

Bijeli morski psi koji nastanjuju sjeverni Pacifik razlikuju se od onih u južnom Pacifiku i Indijskom oceanu – a obje se skupine razlikuju od onih u sjevernom Atlantiku i Sredozemnom moru.

Iako još uvijek svi pripadaju vrsti Carcharadon carcharias tri skupine bile su fizički odvojene tijekom "pretposljednjeg glacijalnog razdoblja" između 240,000 do 130,000 godina. Ovo ledeno doba dovelo je do pada razina mora i temperature vode, a zatim do porasta, a oceanske struje su se mijenjale, stvarajući nevidljive prepreke migraciji morskih pasa.

Svaka skupina razvila je svoj vlastiti genetski profil i ostaje izolirana od ostalih kada je u pitanju uzgoj. Kako se ovaj proces nastavlja, i ako svaka skupina preživi, ​​na kraju će se razviti u zasebnu vrstu.

Istraživači iz Sveučilište Nord u Norveškoj, predvođeni profesorima Galice Hoarau i Leslie Noble, surađivali su s međunarodnim znanstvenim timom u proučavanju velikih bijelih morskih pasa u, kako kažu, detaljima bez presedana.

Ispitali su 106 uzoraka i upotrijebili genetske markere zvane SNP (polimorfizmi jednog nukleotida) kako bi sekvencirali čitav genom 17 od njih, zajedno s odabranim dijelovima genoma ostalih.

Svaki se morski pas mogao lako identificirati kao pripadnik jedne od triju populacija - uz jednu iznimku, jednog hibridnog morskog psa koji je pokazao kombinaciju indo-pacifičkih i sjevernopacifičkih gena.

Prijetnje morskim psima

Genetska divergencija koja datira iz pretposljednjeg glacijalnog razdoblja primijećena je prije u širokom rasponu vrsta. "Na primjer, ista vrsta divergencije pronađena je kod manta oko Južne Afrike u isto vrijeme", kaže profesor Hoarau.

No otkriće je zabrinjavajuće za bijele morske pse jer svaka skupina ovisi o manjoj skupini koja će prenijeti svoje gene nego što se prije mislilo, a gubitak bilo koje skupine uklonio bi iz baze gene za koje je malo vjerojatno da bi preživjeli drugdje.

Nord tim: prof. Galice Hoarau, prof. Leslie Noble, Isabel Wagner i Martina Kopp (Sveučilište Nord)

Smatra se da se globalna populacija bijelih morskih pasa gotovo prepolovila tijekom proteklih pola stoljeća. Sredozemna populacija nastavlja naglo opadati jer morski psi postaju usputni ulov u ribolovu, njihov prirodni plijen tuna i tuljana opada, a onečišćenje se povećava.

Oko Cape Towna u Južnoj Africi i izvan Kalifornije lokalna populacija je propala zbog grabežljivaca orka, ilegalnog rezanja peraja morskim psima i klimatskih promjena, dok su oko Australije i južnoafričkog istočnog Capea mjere protiv morskih pasa osmišljene da ih drže podalje od plaža ubile mnoge.

Trenutni putokazi

Smatra se da tijekom migracija pojedinačni morski psi koriste glavne oceanske struje kao putokaze, držeći se određenih područja i potencijalno održavajući svoju odvojenost.

"Nedavni rad ukazuje na klimatske promjene koje mijenjaju nekoliko oceanskih struja, s predviđanjima da će njihova snaga i položaj promijeniti za manje od 50 godina", kaže prof. Noble.

“Ako se ove barijere promijene, loze bi se mogle križati češće, ali naša otkrića sugeriraju da potomstvo možda nije održivo. Dodajte to drugim izazovima i bez preusmjerenog upravljanja očuvanjem izgledi za ovog vrhunskog predatora i njegove ekosustave izgledaju manje nego obećavajuće.”

Profesor Noble kaže da smo korištenjem novih alata "i suradnjom s istraživačima morskih pasa diljem svijeta proizveli prvi istinski globalni pogled na povezanost u populaciji bijelih morskih pasa". Sada se tim nada da se alati mogu primijeniti za proučavanje niza drugih vrsta morskih pasa. Studija je objavljena u Trenutni Biologija.

