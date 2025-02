Ispljunuti: Zašto kitovi ne gutaju ljude

Prošle su gotovo četiri godine otkako je američki ronilac Michael Packàrd ostao s teškim modricama nakon što je proveo oko 40 sekundi u raku grbavog kita koji se hranio kod Cape Coda u Massachusettsu – tako da se venezuelanski kajakaš Adrián Simancas prošlog tjedna mogao smatrati sretnim što je ispljunut neozlijeđen gotovo odmah nakon bliskog susreta s drugim grbavcem.

Za razliku od Packàrda, 24-godišnji Simancas bio je na površini kada ga je kit iznenadio, a njegovo iskustvo u ustima bilo je trenutno, iako je ovom prilikom snimljeno na videu, sa splavi kojom je u blizini veslao njegov otac Dell.

Incident se dogodio 8. veljače u zaljevu Aguila u Magellanovom tjesnacu kod čileanske obale Patagonije.

Packàrd ronio jastoga duboko oko 14 metara, kako je objavljeno Divernet, kada se zatekao kako radi svoj Jonah impresiju, ali nakon što je kit opetovano odmahivao glavom u nevjerici, ronilac je ispljunut na površinu i ostavljen s nezaboravnom pričom za ispričati.

Fortunately he had been able to pull off an impressive regulator recovery while still engulfed by the whale.

Međutim, i on i Simancas bili su uvjereni da će umrijeti. Moglo se čuti kako Dell Simancas govori svom sinu, koji je isprva mislio da ga je napao kit ubojica, da ostane miran dok je dolazio do njega nakon incidenta.

Dell Simancas nalazi svog sina neozlijeđenog nakon susreta s kitom (Dell Simancas)

Iako je to iskustvo trajalo samo nekoliko sekundi, Adrián je rekao da je i on, poput Packàrda, bio svjestan mišića kitove čeljusti i užasa zbog mogućnosti da će biti progutan.

Naslovi su spominjali i kako je Simancas 'progutao' kit, ali zapravo niti jedan grbavac ne bi mogao progutati čovjeka jer mu se, unatoč prostranim ustima, grlo proteže na manje od 40 cm u promjeru i veličine je šake na mjestu gdje počinje uski jednjak.

Niti kit nema zube da razbije plijen. Isto vrijedi i za većinu drugih kitova, uključujući divove kao što su plavi, pa čak i zubati kitovi nemaju oštar ugriz.

Samo a kito spermatozoida koji, s grlom širokim čak 60 cm, opremljen za gutanje divovskih lignji, mogao bi zamisliti da pojede čovjeka, iako su izgledi za to vrlo mali.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in Kalifornija in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

