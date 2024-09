Ronilac iz Ujedinjenog Kraljevstva dao je ime prvom afričkom pigmejskom konjiću

Nije prvi put da je dr. Richard Smith otkrio novu morsku vrstu – uključujući prvog patuljastog morskog konjića na afričkom kontinentu – ali on opisuje pigmeja cijevkonja kojeg je fotografirao u južnoafričkom popularnom ronilačkom odredištu Sodwana Bay kao "malo čudo".

Sićušna riba “svjetla novu pozornost na bogatu, ali često zanemarenu, minijaturnu morsku bioraznolikost Afrike”, kaže ronilac iz Ujedinjenog Kraljevstva koji, s južnoafričkim morskim biologom dr. Louwom Claassensom i drugim znanstvenicima iz IUCN-ove specijalističke grupe za morske konjice, ribu lulu i morskog zmaja (SPS SG), sada je opisao i nazvao rijetko stvorenje.

Riba lula je dobila ime Cylix nkosi, s nkosi što znači 'kralj' ili 'poglavica' na lokalnom jeziku Nguni. Osjetilo se da mu koštana struktura poput krune iznad očiju daje kraljevski izgled.

Patuljasti konjić u svom prirodnom staništu (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Sodwana patuljasti konjić ne raste duže od 5 cm i dio je Syngnathidae obitelj koja uključuje morske konjice, ribe lule i morske zmajeve, ali njegova neobična lokacija i prepoznatljive značajke čine ga "minijaturnim morskim konjićem s posebnošću", kaže dr. Smith. Njegov najbliži rođak, Cylix tupareomanaia, nalazi se više od 12,000 XNUMX km dalje na Novom Zelandu.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and Kalifornija Academy of Sciences, and timska studija upravo je objavljen u Ihtiologija i herpetologija.

CT skenirani kosturi očuvane ženske osobe (A) i muškarac (B) primjerci od Cylix nkosi i (C) njihov najbliži srodnik, muškarac Cylix tupareomanaia s Novog Zelanda (SPS SG)

“Pronalazak ovakve vrste izazvao nas je da pogledamo dublje u biološku raznolikost Indijskog oceana”, kaže dr. Smith. "Osjećaj je da je ovo uzbudljivo granično područje za makroskopsku prirodnu zajednicu - ovdje sigurno ima još mnogo čudesnih otkrića."

Upravo su 2020. članovi SPS SG identificirali Južnoafrikanca Hipokampus nalu, prvi pigmejski morski konjić ikada pronađen u afričkim vodama. Ali obje vrste i cjelina Syngnathidae smatraju se sve ranjivijom na ljudske aktivnosti, posebno na učinke klimatskih promjena i destruktivnog ribolova pridnenim koćama.

Cylix nkosi sa svojom 'kraljevskom' strukturom glave (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smith je profesionalni podvodni fotograf, autor Svijet ispod: Život i vremena nepoznatih morskih stvorenja i koraljnih grebena, i patuljasti morski konjić središnja točka za SPS SG.

Ovim globalnim tijelom, koje uključuje 43 međunarodna stručnjaka koji daju znanstvene i tehničke smjernice vladama i tijelima za očuvanje, upravlja Projekt Seahorse.

"Dok slavimo ovo izvanredno otkriće, ono služi kao još jedan podsjetnik da zaštitimo osjetljivu ravnotežu naših oceana prije nego ove krhke i dosad nepoznate vrste nestanu bez traga", kaže dr. Smith.

