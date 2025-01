Ronjenje na 7 kontinenata donosi svjetski rekord

Američki ronilac Barrington Scott postavio je potvrđeni Guinnessov svjetski rekord za najbrže vrijeme ronjenja na svih sedam kontinenata.

Oznaka koju je trebalo pobijediti bila je 30 dana, ali Scott, također poznat kao BJ, uspio je dovršiti podvig za manje od 20. Njegovo putovanje oko svijeta obavljeno je tijekom 19 dana, 19 sati i 40 minuta između 13. studenog i 3. prosinca. prošle godine.

Scott u Tajlandu (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

“Postavljanje ovog rekorda je više od osobnog postignuća, to je dokaz otpornosti, istraživanja i ljepote podvodnog svijeta našeg planeta,” kaže Scott. "Nadam se da će ovo nadahnuti druge - posebno unutar crnačke zajednice - da prihvate vodene sportove i avanturu."

Kao zagovornik zastupljenosti u vodenim sportovima, Scott kaže da je posvećen povećanju raznolikosti u industriji ronjenja u kojoj Afroamerikanci čine samo 5-8% radne snage.

Ljekovitost i svrha

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Kao dijete kaže da je bio fasciniran svijetom prirode kakav je gledao na TV kanalima kao što su National Geographic i Discovery.

Nakon što je proveo vrijeme u udomiteljskoj obitelji i završio vojnu misiju u Afganistanu kao terenski žičar u američkim marincima, opisuje pronalazak "iscjeljenja i svrhe" kroz ljubav prema ronjenju koja je započela 2015. Naučio je roniti na Bahamima, a sport ga je odveo u više od 35 zemalja.

Novi Guinnessov svjetski rekord

Namjeravao je prikupiti 50,000 američkih dolara kroz sponzorstva i donacije za svoj Guinness World Records bid, i kaže da je njegovo vrtložno putovanje preko sedam kontinenata pružilo mnoga iskustva "jednom u životu" u nizu raznolikih morskih ekosustava, od netaknutih voda Antarktike do koraljnih grebena Australije.

Svako ronjenje je, rekao je, također naglašavalo hitnost očuvanja mora.

“Jedno od mojih najupečatljivijih ronjenja ostaje u Hondurasu s prijateljima, ali ova me ekspedicija naučila da pomicanje granica mogućeg može otvoriti vrata za druge”, kaže Scott.

Kaže da planira nastaviti inspirirati solo putnike i dijeliti savjete za putovanja putem svog Instagrama Bj.thetraveller, dok se zalaže za održivi turizam i očuvanje mora.

Također na Divernetu: Snimanja podvodnih modela upravo su prešla u deco, Ronilica na dah postigla apsolutni rekord u hodu, Snimite ronjenje ispod leda na impresivnom videu