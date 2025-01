Solomon Airlines pokreće prvu transtasmansku rutu

Letovi Solomon Airlinesa koji počinju 21. veljače 2025. Auckland-Brisbane od 238 NZD $ u jednom smjeru, 513 NZD $ povratno

Solomon Airlines slavi svoju prvu Trans-Tasmansku liniju od Aucklanda do Brisbanea s

'Cijene lansiranja Solomon Airlines Auckland-Brisbane' iz 238 NZD jednosmjerno i 513 NZD povrat (uključujući poreze). Cijene karata u posebnoj ponudi najniže su cijene zrakoplovnih karata s punom uslugom koje su trenutno dostupne između Novog Zelanda i Australije.

Solomon Airlines letjet će od Aucklanda do Brisbanea zrakoplovom Airbus A320 koji nudi 12 sjedala u poslovnoj klasi.

Konfiguracija 2 x 2 i 138 sjedala ekonomske klase u konfiguraciji 3 x 3. Vrijeme leta je 3 sata i 45 minuta.



'Cijene lansiranja Solomon Airlines Auckland-Brisbane' prodaju se do rasprodaje i uključuju:

Puna usluga zrakoplovne kompanije, ukusna jela, grickalice, pića, izvrsna usluga na letu

Velikodušno dopuštena besplatna prijavljena prtljaga* od 30 kg po osobi ekonomska, 40 kg poslovna klasa

Dopuštena ručna prtljaga od 7 kg u ekonomskoj klasi i 10 kg u poslovnoj klasi

Let IE 725 prometovat će petkom s polaskom iz Aucklanda u 6.30 ujutro s dolaskom u Brisbane u 07.15 sati kako bi se omogućio cijeli radni dan ili transferi do drugih australskih odredišta ili dalje do Solomonskih Otoka

Veze u istom danu za Honiaru i Mundu, vrata prema vrhunskim turističkim odredištima u zapadnoj i pokrajini Isabel

Sjajna prilika da isprobate lokalnog pacifičkog zračnog prijevoznika, omiljenog nacionalnog prijevoznika Salomonskih Otoka

*Dodatne količine prtljage vrijede za članove Belama Plus i potpuno fleksibilne cijene

Solomon Airlines rekao je da je nova ruta važna značajka novog međunarodnog rasporeda zrakoplovne kompanije.



"Uzbuđeni smo što možemo pokrenuti naše prve letove preko Tasmana koji Kiwiju nudimo novi izbor zrakoplovne linije izravno za Brisbane, a onima koji putuju na Solomonske Otoke, prikladnu vezu istog dana preko Brisbanea do naših međunarodnih prolaza Honiara i Munda," rekao je John Wopereis , komercijalni direktor u Solomon Airlinesu.



„Letovi Auckland-Brisbane u oba smjera tempirani su tako da pruže odličnu povezanost, čineći putovanje lakšim i pristupačnijim za poslovne putnike i putnike koji putuju u slobodno vrijeme, kao i za radnike RSE i VFR promet – one koji posjećuju prijatelje i obitelj u Australiji, Novom Zelandu i Salomonskim otocima, ”, rekao je.



"Iako očekujemo da će mnogi koristiti let za putovanje od točke do točke između Aucklanda i Brisbanea, usluga se također neprimjetno povezuje s našim letovima Brisbane za Munda i Honiara, omogućujući putovanje istog dana od Novog Zelanda preko Brisbanea do nekih od Solomonskih otoka" vrhunske turističke destinacije u zapadnoj i pokrajini Isabel", dodao je.

"Ova je ruta dio našeg proširenog međunarodnog rasporeda osmišljenog za poboljšanje regionalne povezanosti, poboljšanje operativne učinkovitosti i osiguranje nesmetanog iskustva putovanja za putnike i teret", rekao je g. Wopereis.

Za dodatne informacije pogledajte flysolomons.com ili nas pratite za najnovija ažuriranja Solomon Airlinesa, Facebook SolomonAirlines, instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn